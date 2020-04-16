由於一個不幸的內部失誤，三張依克黎：巨獸時空的日文限定哥吉拉怪獸牌將只能從日文輪抽補充包、聚珍補充包、以及日文補充包盒頂贈卡中開出。它們不會出現在英文或法文的聚珍補充包中。

英文與法文聚珍補充包的特殊性並非我們有意為之，作為結果，我們此前關於依克黎：巨獸時空發售的溝通中所包含的錯誤資訊現已得到更正。於印製時，英文或法文的聚珍補充包將不會含有收集編號為385,386,387的卡牌，請見此：

我們知道，在聚珍補充包中開出那些特別的卡牌是讓人非常興奮的一件事，我們對此次的失誤深感歉疚。

由於這個失誤最近才得以發現，我們已經無法再重印產品。不過，我們將在近期印製這些卡牌，並將這些卡牌分發給店家以彌補失誤。

如果您從本地的遊戲店購買了聚珍補充包，店家應該能夠另行向您提供部分卡牌，且完全免費。如果您已經預訂了產品，或是正準備購買聚珍補充包，請您與當地遊戲店先行確認。

如果因為某些原因導致這件事未能達成，請聯繫Wizards of the Coast customer support來獲取更多資訊。

威世智致力於讓我們的產品能夠保持高品質與一致性，我們很遺憾這次沒能達到這些標準。