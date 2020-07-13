公告日期：2020年7月13日

Historic

讒言密探 禁用 （原為暫緩使用）

聚力領袖薇諾塔 禁用（原為暫緩使用）

創新烈焰 禁用 （原為暫緩使用）

龍命連結點 禁用

火樹族密使 暫緩使用

先驅賽

妮莎的誓約解禁

近代賽

阿肯的星盤禁用

純普賽

Expedition Map 禁用

神秘聖地 禁用

桌上版生效日期：2020年7月13日

Magic Online 生效日期: 2020年7月13日

MTG Arena 生效日期：2020年7月 16日

各賽制的完整禁限牌表，請見此。

Historic

此部分由Jay Parker撰寫

我們之前有3張牌在Historic中暫緩使用：聚力領袖薇諾塔；讒言密探；以及創新烈焰。在暫緩使用之後，我們仔細地檢視了Historic賽場環境的變化，我們的資料顯示在移除這些牌張後，環境有了明顯的改善。這些牌中的每一張都會隨著賽制的成長而造成更多問題，要麼就是能夠通過它們來輕易地達成非常強大的效果，或是其自身效應本就過於強大。

我們覺得資料在暫緩使用這些牌之後有了積極的影響，而且短期內將這些牌加入Historic也有一定風險。聚力領袖薇諾塔；讒言密探；以及創新烈焰在Historic賽制中禁用。（根據先前公佈的方針，玩家將收到這些禁牌的萬用牌。）

儘管暫緩使用（現在禁用）這些牌改善了遊戲環境，但Historic的頂尖套牌數量仍然有限。在禁用了聚力領袖薇諾塔初期，排名最靠前的兩副套牌的在環境中占比（三盤兩勝）大約為15%，較為健康。不過現在，這兩副套牌的用量已經上升到了35%，且仍在增長。

上個月，龍命連結點套牌的環境占比大幅上揚，現在是Historic最普及的套牌。讓這副套牌得以運作的兩張關鍵牌分別是復歸荒野以及龍命連結點。儘管復歸荒野是一張強牌，但我們並未看到其他用到它的套牌產生問題。這套牌會利用多種方式加速來儘早施放龍命連結點，而這些加速的方式只會隨著賽制的擴展變得越來越多。最後，復歸荒野的主要作用是讓玩家在遊玩時能夠作出更多選擇。而龍命連結點則扮演了阻止對手的角色。為了環境的長期健康，以及玩家的遊玩體驗，我們認為對龍命連結點採取行動更合適。

龍命連結點是一張我們在Historic中長期密切關注的牌。儘管它十分強大，我們仍然希望傳統的Historic能夠有足夠良好的平衡性。儘管套牌十分強大，但使用量和勝率都較為合理，這保持了很長的一段時間，而現在它已經有一些失衡，擠佔了其他套牌的生存空間並改變了環境。

龍命連結點和上面提及的其他卡牌很像，它的強度會隨著Historic牌池的擴展而不斷增長。而且，與其他禁牌一樣，我們認為現有的賽場環境很難提供足夠的解牌來約束這套牌。雖然對於Historic賽制，我們一般會先暫緩使用來測試影響而非直接禁牌，但這並非鐵律。我們不認為龍命連結點會在短期內重新回歸Historic。龍命連結點在Historic賽制中禁用。

另一套一線套牌是古魯快攻。雖然它是最受歡迎的套牌，但它在上個月明顯甩開了其他的一線套牌。古魯快攻和龍命連結點套牌各自的用量比其他套牌的三倍還多（三盤兩勝），而古魯套牌在三盤兩勝與一盤定勝負的賽事中都有著極高的勝率。在檢視了套牌以及賽場環境後，我們認為禁用火樹族密使是最為合適的。雖然它賦予套牌的爆炸性展開開局讓套牌用量上升，但它的離開不會讓套牌的實力下降太多，而是留在一個更為平衡的位置。

與龍命連結點不同，我們對於Historic賽制能夠最終約束火樹族密使這件事較有信心。不過，根據現在的賽場環境。它為古魯快攻所提供的力量將壓制賽場環境的多樣性，賽制的樂趣與可供選擇的套牌種類也將變少。基於這些理由，火樹族密使暫緩使用。

關於Historic中暫緩使用的最後一點說明：當我們在12月首次引入該機制時，我們強調了暫緩使用的時間與Historic 排名賽的週期有關。既然Historic 排名賽目前一直可玩，Historic 排名賽就不再適合作為時間範圍標記。儘管如此，我們依然會遵照其規定的時間表，利用大致相同的2-3個月的時間，對於暫緩使用的牌，決定其最終將會禁用或是被解除暫緩使用。一旦我們認為資料足夠明確，我們就會儘快採取行動。暫緩使用是一種臨時舉措，以確保針對平衡性的改變能夠發揮良好，且暫緩使用不會被用於長期行動。

先驅賽

自去年先驅公佈以後，我們觀察到賽場環境有了很大的變化。在先驅問世的初期，各種綠色擴展套牌很快成為了主流。為了讓這些套牌不至趨同，妮莎的誓約在先驅初期便被加入了禁牌列表。

從那之後，一些其他綠色加速套牌中的牌張也被禁用，包括很久以前, 夏色簾幕以及竊冠甌柯。此外，新系列的發售也加強了其他種類的套牌並為套牌構組提供了更多選項。我們認為在現有的賽場環境下解禁妮莎的誓約能夠讓夜天神殿尼索斯加速套牌，以及其他圍繞關鍵生物、地，或是鵬洛客的套牌稍稍加強一些。

我們對先驅賽目前的賽場環境感到滿意，主流套牌之間對抗時，各自的優缺點都非常明顯。我們會繼續觀察環境內最受歡迎的組合技套牌的表現，儘管現在Magic Online上組合技套牌的勝率並不算高。我們還發現一些非主流的套牌也已出頭，這代表賽場環境還將繼續演化。

近代賽

在過去幾個月中，我們觀察到近代賽的環境中，一些使用阿肯的星盤的多色套牌的用量與勝率都有所上升，且其中部分套牌在面對非鏡像對局時，勝率達到了55%。儘管這些套牌形態各異，它們的遊戲計畫基本都是利用阿肯的星盤來使用那些各顏色的強牌。於是，阿肯的星盤成為了近代賽最常用的牌之一。

雖然多色的“強牌堆砌”套牌佔據賽場環境一隅嚴格來說並不是什麼壞事，因為套牌的強度與靈活性通常會被魔法力基礎所約束，比如橫置進戰場的地，支付生命，或是一些其他的套牌構組限制。但阿肯的星盤只花了很小的代價就解除了這個約束，玩家通常只需要一張阿肯的星盤就能完成調色，而且不虧手牌。此外，阿肯的星盤還是一個低費神器永久物，這讓它還產生了一些額外的配合，可以閃爍或是反覆施放它來獲得卡牌優勢。簡而言之，阿肯的星盤以過小的代價為這些套牌帶來了過多的優勢。對遊戲環境產生了不利的影響。因此，阿肯的星盤在近代賽禁用。

基於類似的理由，我們會關注阿肯的星盤在薪傳賽中的表現，雖然目前來說還不需要採取行動。我們已經注意到了薪傳社群對於此事表露的擔憂，但我們也想確保貫徹我們的理念，只有當某張牌或某副套牌的勝率產生問題，且無法通過賽場環境來自我調節時，才將其禁用。

純普賽

在去年純普賽禁用Gush，吉塔廈探刺 ，以及Daze之後，我注意到了一個玩家潛在的擔心，也就是對於藍色節奏套牌的削弱可能會導致環境中塔脈爐套牌的用量上升。我們雖然沒有見到環境迅速向此方向偏轉，但塔脈爐套牌的用量和強度一直都很穩定。其在Magic Online純普賽事中決賽圈套牌的占比曾一度接近25%。

考慮到這一賽場趨勢，加上社群對此的回饋，促使我們對塔脈爐套牌在純普賽環境中所扮演的角色進行思考。雖然套牌策略的多樣性非常重要，但我們也看到了一些負面影響，比如重複的遊玩進程，單調的遊玩方式，以及達成勝利的條件過於單一。這壓制了其他套牌的發展，使得其要麼需要有辦法處理場面，要麼需要有辦法與塔脈爐套牌競速。極大地限制了套牌構組的空間。

因此，我們將禁用Expedition Map，以便降低賽場上塔脈爐套牌的同一性與使用量。

其次，近期有許多套牌加入了神秘聖地來反復迴圈或是鎖死場面。雖然套牌中一般只會用到兩張神秘聖地，但事實證明它帶來的鎖死能力已對環境產生了負面的影響。作為一張可能會繼續造成問題的卡牌，我們同樣選擇在純普賽中禁用神秘聖地。

我們的目的是，通過禁用這些牌，讓塔脈爐套牌能有所變化，並進行降速；同時減少藍色節奏套牌遊戲的重複性。

關於標準賽的說明

在仔細觀察環境之後，我們選擇本次不對標準賽作出任何變動。我們觀察了線上精英巡迴賽第3場和第4場，參考了套牌的整體勝率、晉級第二天套牌的轉化率、用量最多的套牌等資料， 班特加速與鐵木爾復歸套牌的使用率已經下調至了健康的水準。這之後我們也發現其他套牌的勝率和用量有所上升，包括純綠快攻，拉鐸司犧牲，純黑快攻，紅白“狗劍”，析米克閃現等套牌。2021核心系列帶來了各種新元件，我們可能要在精英巡迴總決賽才會看到遊戲環境有所穩定。

雖然我們認同成長渦旋加速套牌在賽場環境的用量偏大，但我們也看到了這些套牌運作起來其實不盡相同，並在遊戲環境中扮演了不同的角色。考慮到近期有跡象表明其熱度有所下降，加上2021核心系列將帶來的變化，以及秋天時標準系列的輪替。我們決定允許環境能夠繼續自然演化。