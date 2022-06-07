2022年6月7日禁限牌公告
公告日期：2022年6月7日
先驅
禁用
禁用
生效日期：2022年6月7日
各賽制的禁限牌列表請見此。
先驅
在之前的更新中有提到，我們希望先驅能透過持續成長的過往標準賽系列，來提供盡可能多樣化的體驗。
隨著時間的進展，顯然納雅薇諾塔已經對多樣性造成破壞，其強度和穩定度大幅降低了使用其他線性生物策略的誘因。不僅只是這副套牌有很強的適應力，能利用許多賽制裡可以使用的強力生物，其包含薇諾塔在內的爆發性抽牌更能最快在第三回合就在盤面上建立絕對的領先優勢。
由於其在賽場主流中的高佔有率、高勝率及能產生讓去除無效那些令人沮喪的對局，
雖然我們了解到賽制中還有一些其他的強力抽牌咒語，特別是
為了降低廣泛多樣化伊捷套牌的勝率，並在維持它們在先驅賽中特別的同時，又可以符合賽制裡的其他策略，
其他賽制
雖然這次我們選擇只對先驅的禁牌清單做出更動，我們仍檢視並討論了其他競爭級別賽制的健康狀況。對這些賽制來說，我們認為當下的賽場主流相對健康，套牌被使用的比例適當，最多人使用的套牌勝率也適中，並在有競爭力的套牌中有著多樣化的選擇。下面是對各個賽制做出「無更動」決定下的短評。
標準賽
我們從 MTG Arena 天梯上白金和更高級別裡所蒐集到的資料，顯示標準賽的賽場主流現在十分健康。幾副三色中速套牌是最多人使用的原型，其中最受歡迎的（艾斯波和格利極）分別出現在大概10%左右的天梯主流當中。潔斯凱的變型（以
總而言之，這些都顯示了賽場主流會持續進化的可能，而現在的情勢已經反應了很不錯的多樣性。
近代
近代的賽場主流持續有著很不錯的對局型態多樣性：快攻、節奏、組合技、控制和加速等類型都出現在最常被使用的套牌前十名裡。最常被使用的伊捷黯潮在魔法風雲會線上版的賽場主流中大概佔了10%，並維持在50% 左右的勝率。最好的那些套牌彼此間都有優勢及劣勢，且看似還有一些空間可以讓較不熱門的「浪客」套牌有所發揮。
薪傳
在
特選
一如往常，特選的資料往往來自相對小的樣本數，但我們目前並沒有看到任何需要更動的地方。最近魔法風雲會線上版的特選挑戰賽展示了在套牌和策略上的多樣性，近代新篇2和最近系列新加進的東西都有亮相，單卡強度上的檢驗也顯示是健康的。我們會持續聆聽社群所給我們的所有反饋。