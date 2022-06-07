公告日期：2022年6月7日

先驅

禁用 聚力領袖薇諾塔 。

禁用 展現迭代 。

生效日期：2022年6月7日

各賽制的禁限牌列表請見此。

先驅

在之前的更新中有提到，我們希望先驅能透過持續成長的過往標準賽系列，來提供盡可能多樣化的體驗。

隨著時間的進展，顯然納雅薇諾塔已經對多樣性造成破壞，其強度和穩定度大幅降低了使用其他線性生物策略的誘因。不僅只是這副套牌有很強的適應力，能利用許多賽制裡可以使用的強力生物，其包含薇諾塔在內的爆發性抽牌更能最快在第三回合就在盤面上建立絕對的領先優勢。

由於其在賽場主流中的高佔有率、高勝率及能產生讓去除無效那些令人沮喪的對局， 聚力領袖薇諾塔 在先驅賽中被禁用。

展現迭代 從斯翠海文：魔法學校發售以來一直都是多個賽制的明星，它為先驅裡多個成功的伊捷策略更增添多樣性，提供了比其他套牌所能使用那些更優質的牌張選擇和牌張優勢，讓其他策略在消耗戰中非常難跟其抗衡。

雖然我們了解到賽制中還有一些其他的強力抽牌咒語，特別是 寶船巡遊 和 歷時挖掘 ，我們現在相信掘穴咒語為先驅賽中的藍色套牌在所有永恆賽制中帶來一個獨特的特性。由於先驅牌池裡較少強力的戲法咒語，也沒有找地地，我們希望許多的掘穴牌對比它們在其他非輪替賽制中的表現，可以持續在賽制裡以較適當的強度佔有一席之地。

為了降低廣泛多樣化伊捷套牌的勝率，並在維持它們在先驅賽中特別的同時，又可以符合賽制裡的其他策略， 展現迭代 被禁用。

其他賽制

雖然這次我們選擇只對先驅的禁牌清單做出更動，我們仍檢視並討論了其他競爭級別賽制的健康狀況。對這些賽制來說，我們認為當下的賽場主流相對健康，套牌被使用的比例適當，最多人使用的套牌勝率也適中，並在有競爭力的套牌中有著多樣化的選擇。下面是對各個賽制做出「無更動」決定下的短評。

標準賽

我們從 MTG Arena 天梯上白金和更高級別裡所蒐集到的資料，顯示標準賽的賽場主流現在十分健康。幾副三色中速套牌是最多人使用的原型，其中最受歡迎的（艾斯波和格利極）分別出現在大概10%左右的天梯主流當中。潔斯凱的變型（以 冠曉麒麟日向 或 翻湧神信徒列爾 為主軸）在高級別對局的普及率正持續提高，但數量及勝率依然維持健康。反之， 鑄符鬥士 套牌和純白快攻套牌的受歡迎程度隨著時間下降。雖然純綠快攻不是最受歡迎的套牌之一，對上許多熱門原型時都有很不錯的勝率。

總而言之，這些都顯示了賽場主流會持續進化的可能，而現在的情勢已經反應了很不錯的多樣性。

近代

近代的賽場主流持續有著很不錯的對局型態多樣性：快攻、節奏、組合技、控制和加速等類型都出現在最常被使用的套牌前十名裡。最常被使用的伊捷黯潮在魔法風雲會線上版的賽場主流中大概佔了10%，並維持在50% 左右的勝率。最好的那些套牌彼此間都有優勢及劣勢，且看似還有一些空間可以讓較不熱門的「浪客」套牌有所發揮。

薪傳

在 巧手竊猴勒格文 於一月被禁用之後，伊捷掘密師的勝率有所下降，這副套牌現在在對上其他最常被使用的原型時則有著適當的優勢及劣勢。復生、控制、資源鎖死、組合技和快攻都是有取得成功的大類原型。我們持續關注發展成不健康的賽制或是不有趣對局的可能，但除此之外目前賽場主流自然形成的力量看似足以掌握受到短期套牌受歡迎程度所帶來的影響。

特選

一如往常，特選的資料往往來自相對小的樣本數，但我們目前並沒有看到任何需要更動的地方。最近魔法風雲會線上版的特選挑戰賽展示了在套牌和策略上的多樣性，近代新篇2和最近系列新加進的東西都有亮相，單卡強度上的檢驗也顯示是健康的。我們會持續聆聽社群所給我們的所有反饋。