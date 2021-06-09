公告日期：6 月9日，2021

史跡：

時間彎曲 被禁用。

MTG Arena生效日期：6 月10日，2021

在加入了那些斯翠海文 發售所帶來的強力秘典牌後，我們預期在史跡賽制的賽場上看到很大的改變。我們現在確實看到了這樣的結果。

在剛結束的斯翠海文冠軍賽裡，八強中的五位玩家（以及四強的全部玩家）都使用了以時間彎曲為主題的潔斯凱回合套牌。不只這場比賽的結果如此，我們一直以來搜集的史跡賽制對局數據也顯示這是一副極為強力的套牌，其他套牌不僅無法望其項背，更會帶來一些非常糟的對局。

雖然有時我們會希望看到賽場主流如何隨著這樣的比賽結果做修正，但當這副套牌牽涉到會讓對手無法進行遊戲的對局模式，且數據顯示會帶來一定程度不好的對局時，我們會希望可以盡快做出反應。基於這些原因，時間彎曲在史跡賽中被禁用。

從大範圍來看，斯翠海文冠軍賽裡的史跡主流顯然被紅藍基底的套牌所支配，伊捷鳳凰和潔斯凱控制也都被證明是熱門 且成功的套牌。許多的討論都繞著秘典牌帶來的補強強度—最主要是腦力激盪—而這些牌加入所帶來的影響也是我們持續密切關注的。然而，在這些套牌上我們看到了跟潔斯凱回合不同的模式。這兩副套牌都有更多對手可以反擊他們策略的機會，而我們也看到其他多副第一級別的套牌對上這兩副其中之一（或兩副都是）時有很不錯的戰績。此外，這兩副套牌都未達到像潔斯凱回合一樣的勝率。基於以上原因，我們認為現在採用留校察看的策略最為適當，視賽場是怎麼對應潔斯凱回合被移除後的反應再定。

我們將會密切觀察剩下的主流套牌會如何反應，且在方向並未往正面方向發展時做出下一步的動作。