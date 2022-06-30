關愛你的零售店即將回歸，店家也用更讚的比賽和贈卡來歡迎玩家！

店內舊牌框閃卡版本的陽光戒贈卡

從7月1日開始，只要在本地 WPN 店家消費超過超過 $50美元（臺幣 $1500 元、港幣 $350 元）購買未開封的魔法風雲會產品，就可以獲得一張閃卡版本的舊牌框 陽光戒 贈卡！

這個促銷活動每人可以不只參加一次，但每位顧客每天只能獲得一張贈卡，所以你得要改天回來再消費$50美元（臺幣 $1500 元、港幣 $350 元）才可以獲得額外的贈卡。贈卡的數量是有限的，將會提供到發完為止。參加活動的報名費則不適用本次的促銷活動內。

Double Masters 2022 上市賽

關愛你的零售店促銷活動將和其他兩個 Double Masters 2022 的活動同時進行，這個系列有著滿滿強力和帥氣的重印牌。

7月1日–7日 ：WPN 優質店家預覽賽事

：WPN 優質店家預覽賽事 7月8日–10日：Double Masters 2022 上市紀念賽

參加這些活動不只可以獲得閃卡，而且還一次兩張— 得見天光 和 Weathered Wayfarer —發完為止！

店家冠軍賽還有更多贈卡！展現你在輪抽、現開、標準、近代及先驅賽制的技巧，並有機會可以把三張特殊贈卡帶回家：參加就可獲得 Flame Slash ，進八強會再獲得 大法師的護符 ，而冠軍將會額外獲得 Dark Confidant ！

店家對戰

有很棒的贈卡絕對不是你關愛你的零售店的唯一原因。不管是享受指揮官傳奇：爭戰柏德之門的指揮官輪抽體驗，各式 Double Masters 2022 所帶來的樂趣，或是想備戰下一場店家冠軍賽，本地店家都是你最好的選擇。

尋找你身邊的本地店家，準備開戰吧！