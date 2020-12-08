魔法風雲會的故事與傳說為社群帶來了豐富的話題。玩家能夠與角色們一同經歷情感之旅，在他們的身上找到代入感，甚至與角色們一同成長。關於回歸的網上發佈小說，我們想要談論我們關於創作和分享這些角色與故事的理念。

簡而言之，我們講述故事的創作理念是：

我們會講述我們想要講述的故事，並將重心放在人物角色與關係上，用最好的方式來服務我們的受眾。我們的重點是精心創作引人入勝的故事。這些故事將覆蓋多樣化的角色類型，他們將面對不同的經歷，挑戰，以及冒險。

我們不會為了適應當地市場而對這些故事做出修改。不過作為全球社群的挑戰之一是：某些地區不允許談論我們認為對於故事有價值的主題。遺憾的是，這意味著我們的某些內容將無法在這些地區出現。

雖然我們不認同這些規條，但我們需要進行遵守。我們也需要考慮對這些當地社群產生的影響。

這個決定讓我們能夠自由地撰寫反映我們社群價值觀的故事。雖然我們的部分粉絲可能無法看到它們，但我們會盡力確保能夠在所有市場保持一致的做法，並期待我們的內容能夠被所有人看到的那一天。

下周來看看我們的新角色，我們即將開展凱德海姆的冒險之旅。