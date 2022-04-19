過去一年來，幾乎各行各行業的所有商品、運輸和製造成本都顯著而穩定地增加。對於威世智而言，這意味著我們製作魔法風雲會的總成本大幅飆升。因此，我們將從9月開始將產品線中特選產品的價格提高11%左右，並會考慮地區差異。

我們一直努力盡可能地讓主要系列（每年對標準賽制有所影響的四個上市系列）的輪抽補充包——以及後來的系列補充包和聚珍補充包——長期保持相對一致的價格。但是，製作魔法風雲會的價格已顯著上升，尤其是過去一年在世界各地生產、製造和運輸魔法風雲會的成本都已大幅上升。

我們已盡可能縮小漲幅，並只會調整以下主要系列、Unfinity和速戰產品的定價：

輪抽補充包

系列補充包

聚珍補充包

套裝

速戰補充包

與此同時，指揮官套牌的價格上漲將隨新卡佩納：喧囂黑街生效。我們沒有計劃在7月進一步提高指揮官套牌的價格。

這些產品中每一款的價格漲幅都略有不同，我們估計在定價提高的產品當中，漲幅將在11%左右，並會考慮地區差異。定價提高將不會影響到其他的產品線，例如大師系列、新篇系列、Secret Lair、Challenger Deck或Universes Beyond。

此外，即使是主要系列，我們目前也沒有計劃變更售前組合的價格。

價格上漲將影響多明納里亞：眾志成城以及從7月開始的所有長銷產品。