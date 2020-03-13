前往你附近的遊戲店，Secret Lair: Ultimate Edition即將帶來找地地。

是的，就在你本地的遊戲店。

由五位魔法風雲會首席插畫師——Alayna Danner, Adam Paquette, Sam Burley, John Avon, and Seb McKinnon——繪製五個極受歡迎的魔法風雲會時空，這套五張對色找地地的組合絕對驚豔絕倫。

說明一下，它們分別是洛溫（Marsh Flats），多明納里亞（Scalding Tarn），依尼翠（Verdant Catacombs），阿芒凱（Arid Mesa），以及依夏蘭（[/autocard]Misty Rainforest[/autocard] ）。

不僅如此！當你購買Ultimate Edition時，這些精美的地會被裝在一個紀念禮盒中以便展示，像是這樣：

抱著對Secret Lair Drop Series的興奮之情，我們尋找機會將以精美插畫著稱的Secret Lair品牌與店內熱銷牌張進行結合。Secret Lair誕生的時間還不長（不過它非常成功，感謝你們！），不過我們很高興能有機會進行探索，將更多版本的Secret Lair——比如Ultimate Edition——帶進當地的遊戲店。

簡要說明一下“Drop Series”的意思：我們現有的Secret Lair Drop Series——指按需印製的drop，像是“Year of the Rat”，以及International Women’s Day——在做法上不像傳統的零售那樣簡單（這裡有許多物流上的原因）。我們將這些產品稱為“drops”，或“Drop Series”。而Ultimate Edition屬於不同的產品線，它也屬於Secret Lair品牌，並有著相同的產品定位，但有著不同的分銷模式。

Secret Lair: Ultimate Edition將含有這五張找地地，每種一張（不閃），五月29日起，你能夠在本地的遊戲店買到它們，且只會成套銷售。數量有限——每家店獲得的數量不會超過10套——詳情請與您本地的遊戲店確認。

雖然絕大部分找地地將會通過WPN店家銷售，不過仍有機會通過其他方式獲得它們。在WPN店家上市銷售的後一周，我們會開展Secret Lair Superdrop活動，方式和我們在去年十二月做的差不多。我們將在5月底時帶來更多產品詳情，不過今天可以透露的是——如果你在superdrop期間購買了包含所有drop的套裝——則你每購買一個套裝，就能收到一張隨機的找地地。

什麼是superdrop？這是持續數日的銷售活動，包括多個不同的drop，既可以單獨購買，也可以打包成套裝購買，就像我們在去年十二月所做的。

Secret Lair取得了巨大的成功，玩家們也積極回應他們對於產品的熱愛。我們希望能夠繼續將這份熱愛傳播到其他領域，通過這種令人興奮的方式來讓玩家們的舊愛煥發新春。

想知道Secret Lair的最新消息，請確保追蹤@MTGSecretLair，瞭解關於Secret Lair的一切。

讓找地地——再來一次

說到舊愛，這將不會是你今年最後一次看到找地地。雖然它們不會進入2020年的標準賽 （讓我們現在就終結這個流言吧——在標準賽中充斥大量找地地並不是我們想看到的遊玩方式），今年晚些時候，還會有其他方式讓你能夠在本地的遊戲店獲得別具風味的找地地。

為什麼我們要在2020年讓找地地回來？今年是指揮官年，許多玩家都喜歡在他們的多色套牌中用上找地地。此外，我們也知道近代賽的玩家們需要它們，而我們從2017年以後就沒再印過新版本了。

2020年還會有更多的Secret Lair產品，持續關注並聯繫你附近的零售店家來獲得更多關於Secret Lair: Ultimate Edition的信息。