公告日期：2022年3月7日

先驅:

禁用夢巢貓魘路拉斯。

近代:

禁用夢巢貓魘路拉斯。

全鐵:

禁用電流傳繼。

禁用Disciple of the Vault。

解禁Expedition Map。

桌上版魔法風雲會生效日：2022年3月7日

魔法風雲會線上版生效日：2022年3月7日

所有賽制的禁限牌列表請參考這裡。

接下來Michael Majors為大家解釋近代和先驅賽制禁牌的原因。

近代

從近代新篇2上市以來，大家一直很享受近代賽中實驗和探索的過程。然而，夢巢貓魘路拉斯在這個賽制的各個原型中仍是一個無所不在的存在。

路拉斯的使用率（魔法風雲會線上版聯盟賽獲得四勝以上的套牌裡佔了31%）點出了這張牌造成近代對局的體驗太過相似，且與各式不同策略整合所需要的構築套牌成本太低。

在大範圍不輪替的賽制裡，為因應賽制的速度及各式其他的壓力，往往有很強的誘因來在套牌裡盡可能放入多張便宜且高效率的牌。路拉斯提供的額外強力資源，能幫助減緩在套牌裡放進低費牌及在遊戲後期往往無關緊要所帶來的弱點。在太多的原型裡，路拉斯並非是取捨而是全然的加分。

基於對局資料、社群反饋及希望盡可能提供近代玩家多樣化牌張選擇的心願，夢巢貓魘路拉斯在近代賽被禁用。

先驅

即便在先驅中並未如近代般支配了整個賽制（魔法風雲會線上版聯盟賽獲得四勝以上的套牌裡佔了20%），我們預期路拉斯在賽場主流中的份額隨著先驅牌池的擴張只會越來越高。

對先驅賽制來說，我們的想法是創造那些最引人注目來自最近標準賽制中內容。隨著先驅牌池跟著時間日益增大，不輪替賽制從每個系列中選擇最有效率牌的誘因會越來越高，而路拉斯更會加速這段進程。為了保留讓先驅有著有趣的多樣性，而非等到夢巢貓魘路拉斯造成了大麻煩之後才著手處理，它在先驅賽中也被禁用。

行侶

雖然路拉斯在近代和先驅賽中出場的頻率已經過高讓我們得以做出回應，其他的行侶目前的使用情況都還在可接受範圍，且有著多樣性及健康的賽場主流。就和不同環境下的其他部分一樣，我們會持續監視是否出現不受歡迎且反覆發生的對局，並在必要時做出分別的改動。

全鐵

如果你想了解更多關於全鐵賽禁牌的相關資訊，可以參考這篇由Gavin Verhey所寫的解釋文章。