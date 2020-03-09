公告日期：2020年3月9日

爭鋒賽:

不倦朝聖械戈羅斯禁用

Historic:

以下卡牌由暫緩使用改為禁用：

竊冠甌柯

很久以前

夏色簾幕

以下卡牌由暫緩使用改為可用：

亡者曠野

薪傳賽:

冥界裂隙禁用

近代賽:

很久以前禁用

桌上版生效日期：2020年3月10日

Magic Online生效日期：2020年3月10日

MTG Arena生效日期：2020年3月12日

各賽制的完整禁限牌表，請見此.

爭鋒賽

根據Arena上爭鋒賽的表現，使用不倦朝聖械戈羅斯作為指揮官的套牌占比有所上升，大約占到了10%。這使得戈羅斯成為了最受歡迎的指揮官，套牌使用率大約是排第二位指揮官的兩倍。雖然這不是造成問題的主要原因，但戈羅斯的五色身份讓其能夠規避套牌構組上的限制，與此同時，其他大多數爭鋒套牌必須面對這一點。此外，戈羅斯的異能能夠找出特定的地牌，這讓他在支付指揮官稅時佔有優勢，也減少了對局的多樣性，有違單張賽制的精神。基於這些原因，不倦朝聖械戈羅斯在爭鋒賽禁用。

Historic

在最近一次Historic更新時，有四張牌因為勝率過高，且降低了對局的多樣性而被暫緩使用。我們現在將這些暫緩使用的牌調整為：亡者曠野可用，竊冠甌柯、夏色簾幕，以及很久以前禁用。

因為Historic的數位特性，及其獲得卡牌的獨特方式，我們的原則是，如果可能，儘量引入有問題卡牌的解答，而非禁掉它們。以亡者曠野為例，我們在Historic Anthology II時加入了一些新的解牌，包括魂魅城區及毀跡鬼怪。有了這些新牌的幫助，加上其他套牌也得到了加強，我們對重新帶回亡者曠野但不讓使用它的套牌統治賽場感到樂觀。

竊冠甌柯、夏色簾幕、以及很久以前是很強大的牌，而且玩家很難以有利的方式與它們互動。在觀察了環境在有無這些卡牌時的表現後，我們決定將暫緩使用升級為禁用。想瞭解更多資訊，請看2019年12月的公告。

總之，我們對Historic的環境現狀，及其套牌種類多樣化的表現感到滿意。我們會繼續關注賽制在加入了Historic Anthology II，以及帶回亡者曠野後的發展。如果出現問題，我們會暫緩使用有問題的牌張，並觀察環境的反應。

近代賽

在過去幾個月，很久以前成為了近代賽用量最多的牌之一，使用率最高與勝率最高的套牌中都有它的貢獻。與環境內的其他套牌相比，很久以前讓這些套牌的早期展開更為順暢，這讓對局展開的差異受到了限制。此外，很久以前降低了生物和地之間達成組合技的難度，不利於遊戲的設計。為了促進遊戲的多樣性，並降低未來的風險。很久以前在近代賽禁用。

薪傳賽

隨著塞洛斯：冥途求生的發售，我們觀察到了圍繞冥界裂隙、Lion's Eye Diamond，以及Brain Freeze的組合技套牌的演化。在大多數情況下，我們會給新的組合技套牌一些時間，來看看賽場環境是否能夠適應它的出現。不過隨著這些套牌因改進而不斷提升的勝率上，可以清楚地看出，冥界裂隙與Lion's Eye Diamond的互動在未來仍會對薪傳賽環境造成困擾。與其放任這些套牌可能在將來統治競爭級賽場環境，且屆時仍需作出改變，我們選擇現在就禁用冥界裂隙。

先驅賽

總的來說，我們對先驅賽過去幾周的環境表現感到滿意。我們在2月初舉辦的精英巡迴賽上看到了豐富多彩的環境。Magic Online的資料也顯示，對現有的賽場環境來說，最受歡迎的套牌處於健康的位置，它在對抗不同的套牌時，有著截然不同的勝率。

不過，我們也注意到了玩家社群對於精英巡迴賽期間新出現的組合技的關注，包括底密爾逆真惡體套牌，蓮花裂隙套牌，以及日冠赫利歐德和自行弩炮的組合技。總的來說，我們可以接受先驅賽出現組合技套牌，不過如果組合技過於強大，或是占比過高，那就會造成問題。組合技套牌大量出現時，環境就會變得不健康，特別是組合技套牌難以互動，且獲勝過快，或是勝率過高時。

在過去兩周的MTGO聯盟賽，底密爾逆真惡體的非鏡像對局勝率為49%，在對抗其他十套最常用套牌中的五套時，有著較低的勝率。精英巡迴賽之後，其勝率就一直在下降。蓮花裂隙套牌的勝率就更低了，在對抗其他一線套牌時，它有更多的不利對局。特別是在換備牌之後，許多套牌都會加入滯阻法球或是其他解牌。

使用了赫利歐德弩炮組合技的套牌在競爭賽事目前的表現並不穩定，套牌的使用率也還算健康。除此之外，許多使用了該組合技的套牌會有另一個主要的致勝計畫，這就表示對局之間差異更多，而且更少的對局會以組合技達成的方式結束。

考慮到以上因素，我們選擇不在此刻對先驅賽作出變動。我們會繼續觀察組合技套牌在賽場的使用率和勝率，並願意在將來有必要時作出調整。我們的參考標準包括套牌的總勝率，套牌彼此對局之間的勝率，套牌在賽場上的表現，其環境占比，以及社群對於在對戰這些套牌時的感受。我們希望直到4月下旬的休斯頓精英巡迴總決賽結束前都能夠不作變動。