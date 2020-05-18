公告日期：2020年5月18日

爭鋒賽

卓尼斯官員 禁用

聚力領袖薇諾塔 禁用

薪傳賽

夢巢貓魘路拉斯 禁用

熠曉靈狐澤爾達 禁用

特選賽

夢巢貓魘路拉斯 禁用

桌上版生效日期：2020年5月18日

Magic Online生效日期：2020年5月18日

Magic ARENA生效日期：2020年5月21日

各賽制的完整禁限牌表，請見此。

特選賽

依克黎：巨獸時空在Magic Online發售之後，我們觀察到使用夢巢貓魘路拉斯作為行侶的特選套牌開始變得流行起來，其勝率也不斷上升。因為特選賽有著巨大的牌池範圍，以及各種強力的限用牌張，使用路拉斯作為行侶，其套牌構組限制所帶來的副作用幾乎可以忽略不計。結果就是，Magic Online聯盟賽中路拉斯套牌的勝率已經超過了55%，而且使用路拉斯套牌的數量也極其巨大，目前沒有跡象表明這一情況將來會有所改善，因此，夢巢貓魘路拉斯在特選賽中禁用。

我們知道在特選賽中禁用某張牌而非限用它是一個罕見的特例，但在此例中只能如此處理，因為限用路拉斯並不會影響它作為行侶來使用，這也是我們作出此調整的主要原因。

薪傳賽

和特選賽一樣，薪傳賽的牌池非常大，且強力的牌張也很多，在薪傳賽中，路拉斯套牌使用低法術力費用永久物所帶來的優勢與其對於套牌構組上的限制極不對等。而且各類套牌都很強，比如掘穴套牌，將路拉斯加入套牌幾乎不用付出任何代價。根據收集的資料顯示，路拉斯套牌在環境中的占比已經上升到了一個很大的數量，其各類套牌在Magic Online聯盟賽中的勝率也超過了55%，對戰資料顯示僅靠遊戲環境自我演化已無法壓制這些套牌，我們選擇在薪傳賽中禁用夢巢貓魘路拉斯。

此外，我們還看到使用熠曉靈狐澤爾達的行侶套牌，在搭配了灰黑巨石的組合技後也有著極高的勝率，雖然目前套牌的用量並不大，但Magic Online的資料顯示這些套牌很可能會在勝率和環境占比上產生不利的影響，因此我們也選擇在薪傳賽中禁用熠曉靈狐澤爾達。

爭鋒賽

我們對於爭鋒賽的理念是，某一張單卡不應該能夠輕易地完全阻止一大批指揮官。舉例來說，基於此理念，我們曾在過去禁用了巫視望遠鏡。我們感覺卓尼斯官員亦屬於此類牌張範疇，而且會降低玩家在構組爭鋒賽套牌時的樂趣和展現自我的方式，因此我們禁用該牌。

出於平衡性的考慮，我們觀察到使用聚力薇諾塔作為指揮官的套牌有著很高的勝率，並導致了玩家的使用率不斷上升，從而降低了套牌的多樣性，以及爭鋒賽玩家們的體驗。雖然我們通常在爭鋒賽上對於勝率有更高的容忍度——相比其他競爭性賽制來說——我們選擇在此禁用她以便爭鋒賽的賽場環境能夠更為多元，並向玩家開放更多展現自我的選擇。

其他賽制

雖然本系列造成的變化主要集中在薪傳賽、特選賽、以及爭鋒賽上，但我們也在繼續觀察其他賽制的賽場環境變化。如果需要對其他賽制作出調整，我們會在未來發表單獨的公告。目前為止，我們看到了多樣化且充滿活力的賽場環境，它每週都在變化，無論是標準賽、先驅賽還是近代賽。在作出是否需要調整、以及需要作出哪些調整的決定之前，我們需要先看到賽場環境進入相對穩定的狀態。目前來說，這些賽制的變化太快，資料難以指出哪些牌，或是套牌可能存在問題。

我們還注意到玩家們對於他們遇到行侶套牌的頻率有所擔憂。雖然我們目前在標準賽、先驅賽或是近代賽中並未看到行侶套牌在勝率方面存在問題。但我們同樣會關注整體的賽場環境分佈，以及重複遊戲體驗的可能性。如果我們確定行侶套牌在賽場中的占比過高，且會對長期的遊戲環境造成不利影響。我們會願意採取行動，甚至可能改變行侶機制的運作方式。就目前狀況，我們需要更多時間來觀察賽場環境，來確定是否有必要進行調整。