公告日期：2022年10月10日

標準賽:

禁用肉鉤大屠殺。

近代賽:

禁用遊空牧鳥約力昂。

MTG Arena生效日：2022年10月13日

魔法風雲會線上版生效日：2022年10月10日

桌上版生效日：2022年10月10日

所有賽制的禁限牌列表請參考這裡。

標準賽

和往常一樣，隨著多明納里亞：眾志成城上市所帶來的標準賽牌池輪替，對環境帶來了一些驚天動地的變化。新系列有些牌找到了屬於自己的套牌，去年的一些牌也在新的賽場主流下有了輪轉。隨著賽制慢慢穩定下來，黑色已被證明有十足的強度及豐富度，也成了許多一線套牌的基石。除了大家都使用了這個顏色外，我們仍在競爭套牌的內容及策略上看到很好的多樣性，玩家對於這個賽制的投入也十分健康。

為了稍微降低黑色在競爭套牌中被使用的比率，我們決定禁用一張黑色牌。我們討論了多個選擇，而沒有一張牌被視為有壓倒性的強度，且會被放進所有使用黑色的套牌裡。最終，我們決定禁用肉鉤大屠殺是最好的選擇，因為那是整個賽制中最強的黑色牌，也在碰上一些特定策略的原型（倚賴大量小生物的套牌）時十分強力，過去一年它也已經在標準賽中稱霸了好一段時間。

隨著兄弟之戰的發售，我們預期新牌的加入將會對其他套牌及顏色帶來很大的幫助。同時，我們也預期這小小的動盪可以幫助標準賽更加有趣，並能在牌池擴張時帶來更加健康的環境。

近代賽

自從上次的限禁牌公告後，近代賽一直處在一個滿健康的位置，原型上有著不錯的多樣性，甚至最熱門的套牌在賽場主流中都只佔了很小的一部分（在魔法風雲會線上版上每副套牌大概只佔了5–6%）。然而，隨著疫情趨緩實體賽事近代賽的復歸，我們決定要進行一個已經考慮的很久的改變—禁用遊空牧鳥約力昂。

約力昂最常以行侶出現在四色歐那斯套牌裡，從對局資料來看，這副套牌有著很高的勝率且受歡迎的程度與日俱增。除了這副套牌在對局平衡上的擔憂外，我們也把在實體賽事要操作一副大型套牌所需要的物理靈活度納入了考慮。我們擔心到了某個時間點時，玩家使用這副套牌的原因會是因為他的強度和勝率，而忽略了這副套牌在操作難度上所碰到的不良體驗。

雖然這些物理複雜度在其他的賽制中帶來的影響較小（像先驅賽），但近代賽確實因為牌張選擇咒語、找地地等的牌池深度，而有著更多洗牌及物理上的牌張操作。那些鼓勵使用大型套牌的牌張—像是 鬥智—過去都曾出現過，但通常都只是在競爭對局的邊緣而非最強套牌的其中之一。

最後，我們持續聽到許多玩家表示約力昂所帶來的重複觸發會造成重複的對局，及過程的對局時間較長且很多時間在等待對手的動作。玩家在使用最好的套牌時有很好的玩家體驗十分重要，但雖然我們並不排斥有這類套牌的存在，但當這些模式與長時間裡一副最強套牌連結時將會讓整個賽制變得更不有趣。

因此，為了讓近代賽讓所有類型的玩家都感到有趣且容易上手，遊空牧鳥約力昂在近代賽裡被禁用。

先驅賽

整體來說，先驅賽在我們十一及十二月開始區域冠軍賽預選賽時看起來是健康的。我們觀察到有許多熱門的套牌使用了多樣的策略。在魔法風雲會線上版上最常被使用的套牌是拉鐸司中程，佔了賽場主流的13%。前二十名最多人使用的套牌沒有一副在非鏡像對局時能有超過53%的勝率。整體來說，我們聽到玩家對於這個賽制狀態許多正面的看法。

我們將會持續觀察這個賽制的健康狀況，特別是在經歷了地區冠軍賽預選賽更為競爭的壓力後。按照目前的狀況，我們並不預期在這個賽季中或結束前會有任何改變。

薪傳賽

薪傳賽的賽場主流看起來也很健康，上位幾副套牌彼此之間都有優勢及劣勢。在一月禁用巧手竊猴勒格文之後，最受歡迎的套牌—伊捷掘密師的勝率也持續下降。依照魔法風雲會線上版的數據來看，這副套牌大概有9%的使用比率，非鏡像對局的勝率大概有52%，對上後面十副套牌時也優劣互現。

去年競爭級別的薪傳賽多了幾張新的且具影響力的牌，包括無牌靈車、破鏡奇譚、碎帳艾文、Leyline Binding等。我們很高興看到這個賽制隨著新牌的上市出現了更多的策略。一如往常，我們會持續關注賽場主流的發展，但現在一切看起來都還不錯。

特選賽

同樣的，我們認為特選賽也處在一個很不錯的位置上。魔法風雲會線上版的資料顯示現在套牌原型的多樣性要比之前更好，部分是因為一些新牌的加入。移位幼獸和Vodalian Hexcatcher正屬於這樣的例子，分別在不同的套牌中有很好的表現。其他像是曆祚母聖樹等也在不同的套牌裡找到自己的位置。

我們有留意到許多強力的套牌都使用了Tinker，也通常被劃分在同一個類別中。但在那個類別裡的多樣性很不錯，套牌構築的方式及對局的樣貌也都有所不同。我們也在賽場主流中看到一定數量的「好東西」套牌、復仇藤蔓變種，以及工廠的變型。整體來說，我們認為特選賽現在的表現很不錯，也不預期近日內會做出更動。