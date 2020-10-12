標準賽：

生機核歐那斯 禁用

幸運苜蓿 禁用

逃往幻野 禁用

Historic：

生機核歐那斯 暫緩使用

理時泰菲力 禁用

復歸荒野 禁用

火樹族密使 解除暫緩使用

爭鋒賽：

生機核歐那斯 禁用

生效日期：2020年10月12日

各賽制完整的禁限牌列表，請見此。

Historic與爭鋒賽部分由Jay Parker撰寫

標準賽

在上個月的標準賽禁限牌列表更新時，我們曾特意說明，我們會繼續關注標準賽，以及生機核歐那斯套牌在環境中的表現，並會在必要時採取行動。我們觀察了之後幾周的天梯排名與賽事結果，並參考了上週末Grand Finals的表現，得出的結論是，需要做出更多的改變。

環境中目前最熱門的兩副套牌——四色加速與四色冒險——都使用了生機核歐那斯作為套牌的關鍵元件。雖然我們已注意到，在天怒泰坦烏洛離開環境後，四色加速套牌的勝率有明顯回落——特別是在對抗紅色與綠色快攻套牌，以及藍黑浪客套牌時——但歐那斯加速套牌對環境仍然有著嚴重的影響。此外，四色冒險套牌已經成為了總勝率最高的套牌，在對抗那些沒有使用歐那斯的頂級套牌時，它在其中90%的對局中都佔有優勢。

對於賽場的統治地位也影響了玩家們對於Grand Finals套牌的選擇。這是一場小範圍的邀請賽，玩家們聚在一起並集中選擇某些套牌也很正常，然而在32名玩家中，有23位都選擇了歐那斯套牌。

為了解決生機核歐那斯對於環境的統治問題，它在標準賽中被禁用。

在歐那斯離開環境後，天梯資料顯示冒險套牌會作為最強的策略繼續存在。因此，我們決定也禁用幸運苜蓿，作為套牌引擎它的效果很強大，而且玩家難以與之互動。我們期待在此次變動後，那些冒險生物與使用了邊牆鎮旅店主的套牌仍能保持活力，而其他套牌也能夠與之一戰。

最後，為了確保加速套牌不再在標準賽中佔據主導地位，我們還選擇禁用逃往幻野。這張牌在加速源（比如蓮花眼鏡蛇）與強大咒語（如創生通牒、靈龍烏金）之間發揮了重要的橋樑作用。在Grand Finals上，逃往幻野是使用數量第二多的非地牌。作為加速套牌的通用牌張，禁用此牌是能有效削弱該策略，並確保標準賽環境就此轉向的最直接方式。

Historic

如同我們在標準賽中所見到的，生機核歐那斯在Historic中的表現也相當強大。儘管歐那斯套牌在Historic中的勝率較標準賽為低，但我們已經注意到環境中使用生機核歐那斯的套牌數量在穩步提升——特別是在三戰兩勝的對局中（目前是用量第一的套牌）。Historic還提供了更多的工具——好讓玩家能夠多次下地——比如說探索大地，成長渦旋。為了確保Historic的環境的多樣化與健康，生機核歐那斯在Historic中暫緩使用。

我們在Historic中還有三張牌也處於暫緩使用。在觀察了環境在這些牌張暫緩使用後的演化時，我們認為移除理時泰菲力和復歸荒野能夠增加環境的多樣性與互動性，並改善環境的健康與平衡。作為結果，理時泰菲力與復歸荒野在Historic中禁用。

火樹族密使的處理方式則有所不同。在它被暫緩使用之後，Historic的強度隨著Jumpstart以及阿芒凱重製版的加入後有所提升，我們也注意到古魯快攻的比例有明顯下降。在觀察了賽制的整體強度，以及古魯快攻的對局分析之後，我們認為火樹族密使能夠再次作為健康且有趣的選項來加入環境。因此，火樹族密使在Historic中解除暫緩使用。

爭鋒賽

生機核歐那斯目前是爭鋒賽中數量最多的指揮官，也擁有著最高的勝率。我們特別重視爭鋒賽的多元化，因此生機核歐那斯在爭鋒賽中禁用。在MTG Arena上，生機核歐那斯在Historic爭鋒賽中可以繼續使用，不過，我們會利用我們的指揮官權重系統來讓它更頻繁地與其他同樣強大的指揮官配對。