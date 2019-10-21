公告日期：2019年10月21日

標準賽：

亡者曠野 禁用

純普賽：

阿肯的星盤 禁用

桌上版生效日期：2019年10月25日

MTG Arena 生效日期：2019年10月24日

Magic Online 生效日期：2019年10月21日

各賽制的完整禁限牌表，請見此。

下一次禁限牌公告：2019年11月18日

標準賽

自從標準賽輪替之後，最能定義賽場主流的強力套牌之一就是加速套牌，運用不倦朝聖械戈羅斯找出亡者曠野。這副套牌不但維持住高檔的勝率與賽場使用率，同時也限制了在標準賽中競爭策略的發展空間。

亡者曠野能用少量的資源換取殭屍衍生物的持續產出，給了此一策略在長期戰中幾乎必勝的條件，這讓傳統的控制套牌或其他加速套牌很難超越。在光譜的另一端，充足的抗快攻武器以及加速能力讓這副套牌足以抵抗傳統的攻擊性套牌，直到自己建立好自己的殭屍防禦陣線。這迫使賽場主流往極端的方向前進，只有極度快速的紅色套牌以及大量使用鵬洛客的套牌可以在對上亡者曠野套牌時持續繳出好表現。

除了強度以外，亡者曠野也對賽場主流產生了其他影響。其效應的重複性讓對局展現出一種類似而無變化的面貌。由於亡者曠野是一張地牌，對許多種類的套牌來說都相當難以應對，這更進一步限縮了賽場主流因應、調整的能力。最後，亡者曠野所帶來的長期優勢往往導致長期戰的出現。我們已經在桌上版的比賽中觀察到，進行到時間到的對局明顯增加，在數位版的平均對局時間也有所增長。

亡者曠野加速套牌在傳奇錦標賽V中有42%的出現率，並在MTG Arena 與 Magic Online上維持著很高的使用率與勝率。由於其強度、流行程度、對賽場主流的影響，以及其創造出來的對局模式，亡者曠野將在標準賽被禁用。

有件事我要說明，傳奇錦標賽V的結果並未影響本次禁限牌的決定。由於收集並分析大量資料、商討決策，以及向規則、數位、組織賽事等夥伴溝通等工作，禁限牌的改變實際上是需要一定的時間的。因此，即便傳奇錦標賽V確實是我們做決策的考量因素之一，但這次的改變並不是該場比賽結果的直接回應。一般來說，一場比賽只是我們考量禁限牌改變的一部分因素而已。

最後，我們也注意到了社群對於標準賽環境的擔憂，包括早早加速出鵬洛客可能會令人感覺無力，以及綠色的強大橫跨數種標準賽套牌等等。我們會持續監測整個環境的健全程度，但在採取進一步動作前，我們覺得讓賽場主流在亡者曠野消失後自行調整是很重要的。比起用禁限牌干預，我們更希望玩家們的套牌構築與套牌的選擇能夠讓環境有所變化。

純普賽

在今年稍早統合了桌上版與 Magic Online 純普賽的可用卡牌之後，我們給了賽場主流一些時間來自行調整。在這段期間，我們看到阿肯的星盤變得熱門，並出現在數種純普套牌當中。

因為純普賽可用卡牌的特性，可靠的多色魔法力基底一直是許多套牌的挑戰。阿肯的星盤相當程度地改變了此一現象，成為混色上最簡單也最強大的選項。由於許多套牌可以直接把阿肯的星盤加入幫助混色，作為一個低費用的神器與卡牌優勢引擎，它成為了一張「免費」獲得價值的牌。從某個程度來說，賽場主流變成了「選擇最強的阿肯的星盤套牌」。

具體來說，我們已經見到三色以上的 Skred 套牌佔據了相當的賽場主流，大約是15-20%，而其勝率高於55%。阿肯的星盤並不只是給予這些套牌更順暢的魔法力基底而已，若搭配 Kor Skyfisher、瑣物法師、流光爍影，以及其他的進戰場效應的話，更可以運用卡牌優勢與高效率的一換一去除來磨耗對手。紅白底的爍目鷹套牌也維持著強大的勝率，運用類似的方式產生卡牌優勢，但更為積極。

由於阿肯的星盤套牌在賽場主流中所佔的比例及其勝率，阿肯的星盤將在純普賽禁用。在頂端的阿肯的星盤套牌之外，我們看到了相當健全而多變的純普賽場，也期待能持續支持這個賽制。