非瑞克西亞入侵多元宇宙的計劃已在上週末提早開始，並從多明納里亞：重製版輪抽補充包入手。正如很多愛好者在世界各地的Wizards Play Network店家所舉行的預覽賽事中所見，少量的多明納里亞：重製版輪抽補充包內含一點非瑞克西亞的內容，也就是出自即將登場的非瑞克西亞：萬界歸一系列的稀有牌張。

雖然這很符合非瑞克西亞人的作風，但我們也知道這出乎愛好者的意料。如果任何購買了多明納里亞：重製版輪抽補充包的人對未來非瑞克西亞人的突然出現感到不滿，可以在此處聯絡客戶支援部門。

與此同時，就像勇敢抵抗非瑞克西亞人的秘羅人一樣，我們也不會向非瑞克西亞入侵低頭。非瑞克西亞：萬界歸一將於下週1月17日太平洋時間上午9點（美國東部時間中午12點）在twitch.tv/magic和正式的魔法風雲會YouTube頻道首次登場，而預覽賽季將在此之後繼續。雖然有心尋找的人總會找到稀有牌的圖像，但我們仍然選擇預留預覽體驗，以迎接備受期待的新非瑞克西亞回歸。此外，這些牌張的補充包添趣版本尚未公開，它們是非常精彩的藝術品。

因此，請在1月17日收看非瑞克西亞：萬界歸一的所有預覽，而這次將是真正的預覽。與此同時，我們將盡我們所能再一次阻止非瑞克西亞入侵。