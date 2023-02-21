魔戒已登陸魔法風雲會，現在正適合與熟悉且喜愛的人物一起踏上全新的冒險旅程並安全歸返。在即將登場的系列魔戒：中土世界傳奇™中，您將有機會與同盟一起在冒險旅途中充分展現勇氣和膽量，以及品嚐第二頓早餐。暢玩您在第三紀元最喜歡的時刻，或者顛覆中土世界，屈服於寶貝的誘惑。無論如何，中土世界都掌握在您手中。

魔戒：中土世界傳奇

魔戒：中土世界傳奇指揮官 魔戒：中土世界傳奇指揮官

魔戒：中土世界傳奇可用於近代賽，並由輪抽、系列、聚珍和速戰補充包、指揮官套牌、起始套件、套裝和禮品套裝、場景盒和秘室珍品組成。此系列有兩個主要發售期（2023年6月和2023年11月的節日產品），並且是第一個作為無疆新宇宙上市的完整系列，在魔法風雲會的框架中重現托爾金筆下標誌性的世界。我們熱切期待在接下來的數週與您分享更多資訊，但現在請先閱讀一些初步詳情。

2023年6月上市的產品包括：

起始套件

為您的第一盤遊戲做好準備！起始套件具有魔戒：中土世界傳奇的5個獨特主題，盡享快速、有趣又簡單的遊戲體驗。

速戰

擁有魔戒：中土世界傳奇的5個獨特主題，盡享快速、有趣又簡單的遊戲體驗。將兩包補充包混搭洗牌，即可開始遊玩！

售前組合

在您的當地遊戲店家暢玩新系列！新舊玩家都能盡享歡樂。

輪抽補充包展示盒

限制賽最受歡迎的選擇。與朋友進行輪抽，直接利用補充包內的牌張進行遊戲！

系列補充包展示盒

打開補充包，展開您的冒險。

聚珍補充包展示盒

加入同盟！聚珍補充包是獲取系列中最酷炫牌張的捷徑，其中充滿了稀有牌、閃亮的閃卡，以及特殊的新插畫和新牌框牌張。

套裝

獲得終極的愛好者套件，展開穿越中土世界的冒險。

禮品套裝

贈給魔法風雲會和魔戒愛好者的完美禮品！

魔戒：中土世界傳奇還會帶著桌上版的所有牌張登陸《魔法風雲會：競技場》。此系列將可用於鍊金和史跡賽制，並會獲得與完整系列相同的支援，包括預訂、精研通行證，以及裝飾品。

我們將在較晚的時候透露四副指揮官套牌、起始套件、秘室珍品、場景盒和11月節日產品的內容。

魔戒：中土世界傳奇系列代碼：LTR

網站：魔戒：中土世界傳奇

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