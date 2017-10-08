偉大的戰士、冒險家和探險家，都會高舉展示出其顏色和符號的旗幟，在戰場和所征服的土地上表明自己的身份。它們驕傲地飄揚著～有時是使人們敬畏，有時是使他們恐懼。但是，就像潔斯凱的龍目或拉鐸司的有角小丑面具一樣，那標記總是代表著該土地、要塞或英雄真實的一面。

但是，在魔法風雲會歷史上，曾經有某些時刻，品牌的真面目和其「旗幟」～品牌標誌～所代表的東西出現了缺口。去年，我們感覺到那缺口擴大了，因此決定要將它填平，並承諾要設計出一個新的標誌，既尊重了我們豐富的歷史，同時突顯出使品牌在未來愈益強大的特質。這將是魔法風雲會標誌的第三次演變。正如其他兩次演變一樣，這次變更會影響到品牌產品和促銷形式的全部範圍，但有一個明顯的例外～魔法風雲會紙製牌張的牌背。 我們在目前或未來並未有計畫更改印刷牌張的牌背，也不打算使玩家無法再收集和混合出自所有系列和時代的牌張。

要是純粹為了激起人們對陳舊品牌的興趣而重新設計標誌，那將是毫無意義的。當標誌是為了反映出真實品牌正在演變或是已經演變的特點而改變，那這種改變才是有道理而具有實質意義的。7魔法風雲會標誌每次改變時，新設計都會回應和反映出品牌的演變。

從1993年開始，品牌及其旗幟非常同步。魔法風雲會開始時是一款充滿了各種傳統幻想視覺效果的卡牌遊戲，並配有手繪標誌。

1993-1999年

不久之後，魔法風雲會成為了它奠下的新遊戲類別的頂尖品牌。在此期間，遊戲設計和視覺設計也達到了新的巔峰。質樸的藍色標誌不再反映出品牌的自豪感或高雅。1999年，該標誌首次更新：比富有高度幻想力的原版標誌更緊密和更有活力。

1999-2015年

到了二十世紀二十年代初，魔法風雲會可算是世界上最佳的策略遊戲，但它仍然目光遠大。它正在鞏固新的和既有的品牌領土～建立出其恆久的人物和世界的神秘色彩，並全部採用了世界級的插圖和現代幻想美學。2015年，標誌再次更新，這一次反映出已演變的視覺效果和修飾，並採用了全新的品牌元素：能表達出興奮感和力量的顏色「密稀橙」。

2015-2018年

但是2015年更新的標誌並不會長久使用。在許多方面，它都未足夠集中於品牌的現代幻想核心。魔法風雲會的視覺效果的靈感源自我們世界中的多種文化和奇蹟，以及狂野的想像力，遠遠超越了原版標誌繪製時的那種中世紀高度幻想美學。此外，魔法風雲會也圍繞著其本身的特色，例如是鵬洛客和高概念的世界～構組成品牌的各個部分不僅只是個遊戲，也是一種娛樂財產。

2018年和以後

無論是在桌上卡牌遊戲，還是在電子遊戲、應用程式、敘事娛樂、時尚和生活產品、動畫和實況娛樂，以及未來可能出現的任何產物中，我們都需要一面引以自豪的旗幟來在魔法風雲會的所有世界和主題上方飄揚。這將需要比再一次更新原版標誌走出更大膽的一步。我們一邊關注原版標誌，一邊遠眺未來，跨出了重要的一步…

我們對這個新標誌所提供的強大工具深感興奮，其中最突出的就是鵬洛客標誌。自從推出以來，它從隱藏的存在開始至成為次要品牌標誌，以至目前已取得品牌家族中的正式位置，一直都發揮著重要的作用。你將繼續看到它作為需要更時尚品牌包裝的獨立產品而存在，就如聖地牙哥國際漫畫展的獨家產品和服飾一般。大多數情況下，你會看到它與上面所見的標誌成雙地出現。

你可能已經認識了新標誌的雙胞胎：魔法風雲會競技場標誌。它們共同展示出新標誌系統的靈活性，其中鵬洛客符號是一個錨及標誌的次要表現形式。將來這另一個標誌會將鵬洛客符號配對以形成一個認可標記，它將會與以魔法風雲會世界為基礎的新遊戲和娛樂而設計的標誌一併出現。

從今開始，在魔法風雲會競技場遊戲正式呈現的所有地方，你都可看到其新標誌。新的魔法風雲會標誌預計將在2018年3月隨同多明納里亞上市時全面在產品和促銷活動中推出。2018年初也標誌著魔法風雲會25週年慶典的轉折點，其焦點將會從回顧魔法風雲會史上的精彩亮點，轉為介紹我們將來會採取的大膽步伐。