2009年10月—將近十五年前，我們推出了一個以冒險為重點的系列，發生在一個神秘且全新未被探索過的時空上：那個系列就是贊迪卡。在古老的晶石和鵬洛客陰謀之中，我們發現了一種自然力量，它的故事始於數千年前，威脅著整個時空— 甚至也許是整個多重宇宙。

奧札奇。

奧札奇所帶來那深不可測的恐怖貫穿了魔法風雲會的故事情節，而故事中的一群廣為粉絲所喜愛的角色們齊心合力，實現了不可思議的壯舉：打敗了這些多元宇宙中如神祇般強大的泰坦巨獸。

近代新篇3裡滿是奧札奇—全新且你過去未曾見過極富想像力的版本，且有一副專屬於他們的指揮官套牌滿是大家最喜歡的那些—這是一個絕佳的機會，讓人了解為什麼這些東西的存在是一個時空可能面臨真正的危險之一。

我們會將經典的魔法風雲會故事內容分三波重新發佈，讓粉絲們盡情享受，其中還穿插了一些近代新篇3的卡牌預覽，並經過重新製作以呈現最佳效果。我們希望長期的粉絲能夠重新感受到與這些敵人戰鬥的刺激—而新一代的魔法風雲會粉絲們則能夠享受到近乎十年前以 守望者誓約作結時那個時代的故事。

除了格式調整並插入摘要以幫助大家過渡於故事之間外，這些故事都保持了原本的樣子；它們並未被重寫，而是為了慶祝近代新篇3中的那些經典和魔法風雲會裡那些不可思議的力量而進行的優化。

這些故事將會被分成三波，且會與DailyMTG 首頁 上方便閱讀的模組進行連結：總共有30篇故事

The Eldrazi Awaken – 5月13日 [就是今天！]

– 5月13日 [就是今天！] Battles at the Brink – 5月15日

– 5月15日 贊迪卡的最後戰役 – 5月17日

請好好享受這次跟我們一同漫步魔法風雲會過去的故事，並在5月21日星期二上午9點（太平洋時間）回來跟我們一起參與完整近代新篇3 盛會現場直播。除此之外，以現在可以在你的本地店家、Amazon線上預訂，或是其他任何有賣魔法風雲會的地方預購近代新篇3！