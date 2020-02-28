Secret Lair Drop Series：莎利雅加盟MTG Arena
3月12日，Magic: The Gathering Arena 將新增25張牌加入Historic牌池，擴充玩家的軍火庫，而Secret Lair也將採取行動參與其中。
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在這25張牌中玩家將會看到一張強大的2費牌——瑟班守護者莎利雅——這張牌幾乎在魔法風雲會的所有賽制中都能干擾對手，無論是數位版還是桌上版。在莎利雅加入Historic的同一天，玩家可以訂購特別的Secret Lair Drop Series套裝產品——Thalia：Beyond the Helvault，內含四張全新繪製的人氣傳奇瑟班守護者莎利雅。厭惡對手干擾行為的桌上版與MTG Arena玩家們，團結起來一起慶祝吧。
Thalia: Beyond the Helvault
與之前的Secret Lair產品類似，Thalia: Beyond the Helvault將限時銷售24小時，且僅在secretlair.wizards.com線上銷售。產品將於三月12日上午9點（太平洋時間）開售，每套售價$29.99美金，每位顧客限購15套。
每套Thalia: Beyond the Helvault內含—
- 四張 瑟班守護者莎利雅，它們有著各不相同的畫面與背景敘述。
- 一組MTG Arena兌換碼，用於兌換Thalia: Beyond the Helvault主題數碼版牌套，以及四張瑟班守護者莎利雅牌面特效，每一張都出自Secret Lair版的莎利雅。這些並不是牌——牌只能通過超值組合或是兌換獲得——但它們能讓你的莎利雅看起來與眾不同**。
**[MTG Arena兌換]無法在以下區域進行：中國、香港、澳門、臺灣，以及越南。
Thalia: Beyond the Helvault僅有英文版本。Johannes Voss以及Magali Villeneuve對瑟班英勇的守護者進行了全新的藝術詮釋，每一張都捕捉了她生命中的關鍵時刻。
她們看起來會像是這樣:
當你購買Thalia: Beyond the Helvault產品時，你會收到一封郵件確認你的訂單。在商品準備好準備寄出時，你會收到你的兌換碼。
運送
和其他Secret Lair產品類似，我們想要確保每個想要的人都能夠獲得產品。只要在限定的24小時內購買，你將能確保與這位強大的女士攜手同行。
和上次一樣，產品會在準備好之後第一時間送出。越早訂購，你就有機會越快收到它。我們預計所有訂單將在6-10周內送到您府上。
我們可以運送到下列國家/地區：
- 奧地利
- 澳大利亞
- 比利時
- 阿根廷*
- 加拿大
- 中國大陸*
- 克羅埃西亞
- 賽普勒斯
- 捷克共和國
- 丹麥
- 芬蘭
- 法國
- 德國
- 希臘
- 香港*
- 匈牙利
- 愛爾蘭
- 義大利
- 日本*
- 盧森堡
- 澳門*
- 馬爾他
- 墨西哥*
- 荷蘭
- 紐西蘭*
- 挪威*
- 波蘭
- 葡萄牙
- 斯洛伐克
- 斯洛維尼亞
- 韓國*
- 西班牙
- 瑞典
- 瑞士*
- 臺灣*
- 英國
- 美國
- 越南*
*這些國家/地區的顧客可能需要在貨物抵達時支付關稅。
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