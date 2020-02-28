3月12日，Magic: The Gathering Arena 將新增25張牌加入Historic牌池，擴充玩家的軍火庫，而Secret Lair也將採取行動參與其中。

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在這25張牌中玩家將會看到一張強大的2費牌——瑟班守護者莎利雅——這張牌幾乎在魔法風雲會的所有賽制中都能干擾對手，無論是數位版還是桌上版。在莎利雅加入Historic的同一天，玩家可以訂購特別的Secret Lair Drop Series套裝產品——Thalia：Beyond the Helvault，內含四張全新繪製的人氣傳奇瑟班守護者莎利雅。厭惡對手干擾行為的桌上版與MTG Arena玩家們，團結起來一起慶祝吧。

Thalia: Beyond the Helvault

與之前的Secret Lair產品類似，Thalia: Beyond the Helvault將限時銷售24小時，且僅在secretlair.wizards.com線上銷售。產品將於三月12日上午9點（太平洋時間）開售，每套售價$29.99美金，每位顧客限購15套。

每套Thalia: Beyond the Helvault內含—

四張 瑟班守護者莎利雅，它們有著各不相同的畫面與背景敘述。

一組MTG Arena兌換碼，用於兌換Thalia: Beyond the Helvault主題數碼版牌套，以及四張瑟班守護者莎利雅牌面特效，每一張都出自Secret Lair版的莎利雅。這些並不是牌——牌只能通過超值組合或是兌換獲得——但它們能讓你的莎利雅看起來與眾不同**。

**[MTG Arena兌換]無法在以下區域進行：中國、香港、澳門、臺灣，以及越南。

Thalia: Beyond the Helvault僅有英文版本。Johannes Voss以及Magali Villeneuve對瑟班英勇的守護者進行了全新的藝術詮釋，每一張都捕捉了她生命中的關鍵時刻。

她們看起來會像是這樣:

當你購買Thalia: Beyond the Helvault產品時，你會收到一封郵件確認你的訂單。在商品準備好準備寄出時，你會收到你的兌換碼。

運送

和其他Secret Lair產品類似，我們想要確保每個想要的人都能夠獲得產品。只要在限定的24小時內購買，你將能確保與這位強大的女士攜手同行。

和上次一樣，產品會在準備好之後第一時間送出。越早訂購，你就有機會越快收到它。我們預計所有訂單將在6-10周內送到您府上。

我們可以運送到下列國家/地區：

奧地利

澳大利亞

比利時

阿根廷*

加拿大

中國大陸*

克羅埃西亞

賽普勒斯

捷克共和國

丹麥

芬蘭

法國

德國

希臘

香港*

匈牙利

愛爾蘭

義大利

日本*

盧森堡

澳門*

馬爾他

墨西哥*

荷蘭

紐西蘭*

挪威*

波蘭

葡萄牙

斯洛伐克

斯洛維尼亞

韓國*

西班牙

瑞典

瑞士*

臺灣*

英國

美國

越南*

*這些國家/地區的顧客可能需要在貨物抵達時支付關稅。

想要獲得更多Secret Lair的產品資訊，訪問並登錄secretlair.wizards.com以獲得最新消息，並追蹤@MTGSecretLair 獲得下款 Secret Lair Drop Series的最新消息。