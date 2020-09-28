公告日期：2020年9月28日

標準賽

天怒泰坦烏洛 禁用

生效日期： 2020年9月28日

各賽制的完整禁限牌表， 請見此。

在贊迪卡再起加入了Magic: The Gathering Arena與Magic Online後，我們一直在密切關注標準賽的表現。在參考了數位平臺上數以百萬計的對局結果後，早期資料以及週末的賽事結果證明，以天怒泰坦烏洛，蓮花眼鏡蛇，以及生機核歐那斯為核心的多色加速套牌會在輪替後的環境中產生問題。

雖然天怒泰坦烏洛在標準賽輪替之前就已經被證明其強大且頗具爭議，但當時我們希望能夠讓賽場環境先適應標準的最新變化以及即將到來的輪替，然後再決定是否讓其繼續作為環境的一分子存在。週末的賽事結果證明了四色歐那斯套牌已經在賽場佔據了主導地位，而那些為了擊敗它們的套牌也在使用這位強大的泰坦。

為了削弱這些在輪替後新興的加速策略，我們選擇在標準賽中禁用天怒泰坦烏洛。我們的目標是在削弱後仍然保持套牌的吸引力與競爭力，但能夠靠賽場環境的自然演化來對它們進行約束。總的來說，我們更願意採取此種方法而不是完全將某套牌從環境中移除。不過，我們已經注意到四色歐那斯套牌在本週末的強勢表現，並會繼續觀察加速套牌在此之後的表現。

在賽季之初——甚至在環境穩定之前——就做出調整的做法並不常見。不過這次我們的目標是一張過去已有問題跡象的卡牌，且它很容易與強大的新牌們產生協同效應。此外，由於數位遊戲高級賽事對新賽制的影響速度——特別是現階段，數位遊戲是唯一的高級賽事平臺——意味著賽場環境的演化速度要遠甚於前。我們更願意現在就採取行動，這樣玩家能更好地享受輪替後的標準環境，盡情探索創新，這也是萬智牌最令人興奮的時期之一。

最後，對於此次的禁限牌公告，我還想說明的是，我們目前的重點主要會是標準賽與Historic，並著眼於即將到來的2020年賽季總決賽。如有需要，其他賽制的變動會在將來更新。