準備好你們的書套和咒文包：我們對斯翠海文：魔法學校完整的揭示和解說會在下週的三月25號早上10點（太平洋時間）開始。你們可以到twitch.tv/magic以及官方的魔法風雲會YouTube頻道及時觀看！

了解更多關於阿凱維沃這個時空的事情、發掘更多埋藏於茂典閣內的神奇秘典，並選取你在斯翠海文的五個學院中想要鑽研的課程，以探索魔法風雲會的一切。

下面是課表，確保你們不會漏掉任何斯翠海文的功課：

三月25號：預覽開始

四月15號： 斯翠海文：魔法學校 在 MTG Arena 和 Magic Online 登場

在 和 登場 四月16–22號：售前週

四月23號：斯翠海文：魔法學校和指揮官（2021版）上市

魔法風雲會2021年其餘產品的上市日期

斯翠海文：魔法學校並非是我們唯一的產品—我們才要開始而已呢。自我們為2021年的產品宣告時揭示了贊迪卡再起之後已經過去了一年，而我們現在已經能分享更多，並且進入一個充滿了冒險的夏季。

這是你們在2021年可以期待產品的大綱：

將在六月11號推出的近代新篇2是我們在2019推出的近代新篇的續篇，同時也是我們第二個直達近代的系列。它會帶來不少強力的全新工具牌、有力的主題，牌張可以直接進入近代賽制，以及你們最愛的永恆賽制中的各種懷舊玩意兒！

我們這次還要讓喜愛近代新篇中更高強度和複雜度的玩家更開心。近代新篇2包含了勁爆的牌框處理方式（我們現在還不能透漏更多）以及一系列玩家能享受的產品，包括輪抽補充包、系列補充包、聚珍補充包，以及售前賽組合。

我們有提到這次也會有售前賽嗎？這次會有全新的卡牌、精彩的插畫、特別的牌框處理，以及更多種方式來蒐集你最喜愛的卡牌—不管你喜歡玩什麼，這系列都會有適合你最愛套牌的勁爆卡牌！

將在七月16號推出的則是被遺忘國度戰記—這是我們第一次將龍與地下城的世界帶入魔法風雲會的產品裡。和我們平常的年中核心系列不同的是，被遺忘國度戰記有你們所愛的魔法風雲會的一切，同時又混進了龍與地下城的各種比喻和工具，而結果就是一個給玩家的極具風味和獨特機制的體驗。

這將是你們在魔法風雲會中前所未見的大冒險！

最後，在接近2021的尾聲時，我們即將前往大家喜愛的依尼翠時空。我們上次造訪時碰到了各種謎題和宇宙恐怖，不過這次則是要回歸到讓依尼翠從一開始就大受歡迎的原點。

塞入了更多的恐怖比喻和駭人的怪獸之後，我們不止是創造一個，而是兩個你們一定會喜歡的主題系列。當我們揭示「依尼翠狼人」和「依尼翠吸血鬼」時，我們還不能展示它們的名字。

現在，讓你們久等了。

依尼翠：黯夜獵蹤將於九月17號推出，保證讓你們能快樂嚎叫。透過銀色的月光，你們可以找到不少獵物。你在找到一群狼人之後會怎麼做—或者更有可能的是，他們找到了你—這就是另一個問題了。（祝你好運！）

依尼翠：腥紅婚誓將於十一月19號上市，而且也會是你們從未領略的派對。這系列將會是依尼翠歷史上最大的吸血鬼婚禮。

今年還有許多驚人的魔法風雲會產品，而我們也期望能在系列接近發售前分享更多的細節給你們知道。

你們受邀到斯翠海文：魔法學校

要成為更強大的法師就得從練習基礎開始，而下週的斯翠海文：魔法學校就是你們開始研讀的時候了。請別錯過即將在三月25號早上十點（太平洋時間）開始的直播！（請到twitch.tv/magic或是官方的魔法風雲會YouTube頻道觀看。）

希望在三月 25號看到你們來上完整的一天課！