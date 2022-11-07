基於物流上的問題，兄弟之戰一部分的產品將為在亞太地區有延遲，這些延遲也會影響到這些國家及地區在店家所舉辦的售前現開賽。下面有更多關於你身處的區域會受到什麼樣影響的資訊。

產品延遲

售前現開賽套組在下列地區將會延遲到店裡的時間：

紐西蘭

菲律賓

泰國

輪抽補充包和系列補充包在泰國的到店時間將會延遲。

聚珍補充包在下列地區將會延遲：

香港

馬來西亞

菲律賓

新加坡

韓國

臺灣

泰國

指揮官套牌在下列地區將會延遲：

中國大陸

香港

菲律賓

韓國

臺灣

泰國

兄弟之戰的速戰補充包在下列地區將會延遲：

澳洲

中國大陸

馬來西亞

紐西蘭

菲律賓

新加坡

泰國

兄弟之戰套裝將在全亞太地區都會有所延遲。

和過往一樣，請跟你的本地店家確認兄弟之戰和其他產品可以購買時間的最新資訊。

售前現開賽活動變更

基於上述產品延遲的理由，售前現開賽和速戰售前現開賽的活動在亞太地區的一些地方將會重新安排或取消。如果你身處那些受到影響的地區，你的本地店家將可以提供你關於店內活動的相關資訊及更新後的時間。

我們很興奮和所有玩家一同分享兄弟之戰的上市，並期待能看到這些產品盡快在店裡上市。