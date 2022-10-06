當魔法風雲會下一個系列兄弟之戰於2022年11月18日上市時，兩種外觀精美的變形金剛牌張將會登陸魔法風雲會無疆新宇宙，它們均遠超所見。

翻面 一般 翻面 破碎玻璃

變形金剛牌張使用系列代碼「BOT」，並有其系列符號。這些牌不可用於標準賽，但可用於指揮官、薪傳與特選賽事中。

變形金剛

這些精美的雙面牌有兩種版本，其中一種的插畫會讓人聯想到1980年代在電視上首次登場的變形金剛第一代，另一種則是破碎玻璃的重新想像——在另一個宇宙中，我們所認識的英雄成了反派，反之亦然。

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正如你所認識和喜愛的變形金剛一樣，這些牌都可以從機器人變形為載具或替代形態，然後再次變形回原狀。而藉由遠超所見異能，你可以讓它們以替代的非機器人形態直接進戰場！

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翻面

所有變形金剛牌張都有傳統閃和非閃版本，並且可出現在兄弟之戰系列和聚珍補充包內。但是，破碎玻璃變形金剛牌張設計僅會出現在兄弟之戰聚珍補充包內。此外，神準射士雅希 // 騰空飛駕雅希不具破碎玻璃設計。

系列補充包展示盒 聚珍補充包展示盒

請立即到兄弟之戰特殊牌圖集合查看每張變形金剛牌張。

兄弟之戰將於2022年11月18日上市。你可以立即在Amazon網站、你當地的遊戲店家，以及任何販售魔法風雲會產品的地方預訂系列和聚珍補充包。