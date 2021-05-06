史詩的。宏偉的。多維的。

在家裡。在店裡。螢幕上。

你的選擇。你的樂趣。你的方式。

接下來會是威世智史上最大的幾個月，而我們要分享一個你們絕不想錯過的季度體驗。它是傳奇夏季，而每個人都能在其中找到他們想要的—甚至更多。

從創新的魔法風雲會系列到更多挺你當地店家的機會到黑暗聯盟的推出等等，我們從來沒見過像是傳奇夏季這樣的季度，而這些你們都會在接下來的三個月中見到。

招集你的朋友。選擇你的武器。挑選你的隊伍。

傳奇夏季現在開始。

這是你扮演的角色

你不能在沒有冒險的情況之下撰寫傳說，而你會在接下來的數個月中獲得許多開啟冒險的機會。

即將在六月22號推出的黑暗聯盟不需要你創造自己的角色。挑選你的平台—PC、PlayStation®4、PlayStation®5、Xbox One主機，或是Xbox Series X/S—然後透過即時戰鬥和動態的雙人遊玩，操控崔斯特‧杜堊登和他的傳奇夥伴們凱蒂布莉、布魯諾，和沃夫加對抗龍與地下城世界中最具指標性的怪物。

到這裡發現更多關於黑暗聯盟的情報並且立即預購。

準備最新的咒語

傳奇夏季會有不少魔法風雲會，而帶頭的則是近代新篇2。

我們曾跟你們說我們第二個直達近代的系列將會是史詩級別的，因為它包含了大家喜愛的對色找地地。你們可以在這系列於六月18號推出時開出、輪抽，並且使用它們。

但我們還有更多的訊息。行程是這樣的：

五月24號：預覽開始

六月2號：完整的Card Image Galleries

六月3號：於 Magic Online 推出

推出 六月11–13號：透過SpellTable beta的網路攝影機售前賽

六月11–17號：包含店內賽的售前週

六月18號：全球推出

然後，如同我們之前分享的，近代新篇2展現了更多種收集和探索近代最新卡牌的方式。除了你們喜愛的輪抽補充包之外，你們還會看到系列補充包、聚珍補充包、套裝，加上售前賽組合。

在這麼多產品的情況之下（就和我們今年的標準系列一樣），你們可能會好奇這裡是否也會有特殊牌框和其他的處理。簡短的答案是：有！

較長的答案：喔毫無疑問，而且我們很開心今天能秀一些給你們看。首先，我們有你們最喜愛（以及即將最喜愛）卡牌的擴圖插畫版本。

然後，在時間漩渦重製版試過水溫之後，我們很確信舊牌框也會大受歡迎。多虧了近代新篇2，你們不需要等太久就能看到你們喜愛的卡牌回到過去。

事實上，近代新篇2的買一盒特卡除了強化近代賽制之外，它也獲得了舊框的處理—這次要登場的是來自詭局：王權爭霸的薪傳賽制強牌聖所教長。

近代新篇2跟從近代新篇的腳步，為近代賽制加入了各種強力的卡牌。事實上，每個輪抽補充包都有來自於魔法風雲會的過去，新加入近代的42張重印牌之一！

但這裡還有一個賽制開始時我們常常接到的要求。我們在這裡要說，我們聽到了。你們終於可以橫置兩個海島來施放它了！

魔法風雲會最具指標性的咒語之一—從1993年推出的第一版開始—即將在這個夏季加入近代。「兩個未橫置的海島」已經是個很讓人害怕的景況了，而你們現在就可以在近代賽中讓對手想起這個惡夢。

我們甚至加入了一個可以在同個位置出現的無框版本。

近代新篇2同樣繼續給魔法風雲會和近代加入全新、有時候甚至是瘋狂的卡牌。舉例來說，一個和原本反擊咒語完全不同的牌，這只會在今日的魔法風雲會中出現。讓我們來看看克撒傳這張牌吧。

它是個結界。它是個地。它是個傳紀。它會用神器幫助你。它將原本克撒傳系列的主題和風味結合成一個完整的包裝，並且又增加了一張以系列名為牌名的卡牌。魔法風雲會一直在持續往前，透過新規則、新機制，和新卡牌，以及這些東西的組合進化。

要解釋這些是如何成形的可能需要我們詳細解釋，而我們也這麼做了。

對近代新篇2來說，我們想要加入一個特別的外框處理來展現是什麼讓魔法風雲會成形的。插畫牌展現出一個特別的外框處理，以及畫家在製作插畫時於幕後所進行的努力。

然後，對特定的插畫外框牌來說，我們會在原本是風味敘述的地方換上交給畫家作畫時的插畫敘述。你們在五月24號開始預覽時就會知道這是什麼意思了。

近代新篇2只是我們魔法風雲會傳奇夏季的第一彈。另一個本身就是傳奇了。

在慶祝了最深入魔法風雲會盡頭的系列之後，我們終於可以享受花了超過25年製作的甜美果實了。被遺忘國度戰記是魔法風雲會以極受歡迎的龍與地下城設定而推出的系列，將世界上最偉大的角色扮演遊戲裡的角色和體驗帶到世界上最偉大的卡牌遊戲中。

六月29號：預覽開始

七月8號：於 Magic Online 上推出

上推出 七月16–18號：透過SpellTable beta的網路攝影機售前賽

七月16–22號：包含店內賽的售前週

七月23號：全球推出

要出發了嗎？今天就讓你們多看一點吧。

被遺忘國度戰記透過每張牌（包含基本地）將龍與地下城的故事敘說和角色扮演帶到魔法風雲會中。每個基本地—這系列每種都有四張—都有個冒險的開頭。從售前賽到你最愛的套牌裡，你們都可以透過最根本的魔法風雲會卡牌來建構你們自己的冒險。

龍與地下城的粉絲會在被遺忘國度戰記中認出不少道具、異能、咒語，以及戰役的比喻。魔法風雲會的粉絲則能看到他們最愛的遊戲的規則和工具要如何表達龍與地下城中冒險的機制和感覺。

而這也包含了你們在旅途上能碰到的最史詩級的朋友—以及敵人。

龍后提亞瑪特是龍與地下城中龍這半邊最具指標性（和邪惡）的代表之一。（你們要等會才能看到我們是如何處理地下城那邊。）龍自希瓦巨龍開始就是魔法風雲會不可或缺的一部分，而你們也一定能在被遺忘國度戰記中看到龍與地下城中所出現的各種顏色的龍。

如果沒有龍的話就不是「龍與地下城」了—而我們也不會讓你們失望的。

龍的插畫可以擴大到整張牌，而這絕對是提亞瑪特會要求的。你還可以透過另一種方式面對龍與地下城中經典的怪物，因為被遺忘國度戰記中還有更多更漂亮的外框處理。來看看惡邪眼魔吧。

雖然我們要將規則敘述留給預覽季，但這裡的插畫和風格即是我們稱為經典手冊的外框處理。這個經典的手冊風格會出現在你們所熟悉的各個敵人上，而這風格則是從龍與地下城怪物手冊中擷取出來的外觀和感覺。

讓我們來看看你們能找到這些寶藏和怪獸的一些產品吧。

每個顏色還有一個主題補充包—以及我們會在之後分享的第六種。

最後，我們既然提到了龍與地下城就不能不提一下多人的魔法風雲會樂趣：全新的四個指揮官套牌會和被遺忘國度戰記一起推出。和斯翠海文的指揮官套牌一樣，這些強力的套牌可以讓目前的指揮官玩家組成冒險隊伍踏上一場難忘的旅程。

英勇靈氣

死亡地城

巨龍之怒

界域通道

不過我們還有一張牌要秀給你們看：我們的被遺忘國度戰記買一盒特卡保證會讓頭顱掉滿地。

被遺忘國度戰記還有更多的卡牌，但你們要等到六月29號開始的預覽才能看到更多。

在這兩個魔法風雲會系列之間我們還會推出一個讓人興奮的Secret Lair。你們很快就可以看到更多這產品的消息了，但毫無疑問地，Secret Lair的下一個超級套裝絕對會讓你們耳目一新！

用傳奇對局愛你的當地店家

你愛你的當地店家。我們愛你的當地店家。而結合在一起，傳奇夏季會更具傳奇性，讓我們期待能再度聚首對局。

如同我們已經在亞太地區、日本，和非洲做的一樣，我們即將在美國的五月28號重開魔法風雲會的認證比賽對局。

雖然何時和如何會根據每家店而不同，但這還是表示你們可以準備在週四前往當地店家打打輪抽、在週五認證賽中對局，或是在店內的售前賽中發現新卡牌和組合技。

除了店內賽之外，透過SpellTable beta的遠端售前賽讓所有人還是可以在家裡遊玩！

不管你在哪裡以及如何遊玩，我們要分享更多讓你們更愛當地店家的理由。

從六月18號開始，當認證賽回到你的當地店家時，你們可以購買$50美金或更多的密封魔法風雲會產品來取得這張特卡！不管是網路訂購店內取貨、在店裡購買最新的產品，或是購買補充包盒和朋友輪抽，你們都可以在認證的WPN店家裡取得這張舊框的閃神奇小徑。

獎勵還不止於這些。

在更多遊玩的機會到來時，你們還可以透過店內賽取得五張舊框的特卡。（你們還要等一陣子才能知道是哪些大受歡迎的牌。）

這裡還有一種特別的方式來慶祝當地店家比賽的回歸。

我們會在今年後半和WPN店家分享限量的大會版神秘補充包。這些補充包是用來輪抽和促進店內賽，歡迎你們回到當地店家裡的。

我們已經在計畫更多的傳奇機會了。你們可以預期在2021年中有更多愛你們當地店家的理由。

旅程現在開始

傳奇夏季已經到來。招集你的朋友、選擇你的武器，然後挑選一個隊伍來體驗桌上版對局、店內賽，以及數位的冒險。

你的傳說在哪呢？