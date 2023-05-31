準備好要冒險了嗎？透過即將在6月16日至23日登場的魔戒：中土世界傳奇™售前賽，你就可以踏上充滿著名人類、妖精、矮人、哈比人、幽靈、半獸人，以及更多的有趣旅程。

和魔法風雲會所有的大系列一樣，魔戒：中土世界傳奇也有許多種遊玩的方式：像是WPN銷售商到我們大會等級的慶祝！

售前賽：6月16日至22日

6月16日星期五，會是你第一次有機會觸摸你從售前組合包拿出的寶貝 . . . 輪抽補充包，因為魔戒：中土世界傳奇也會在你附近的WPN零售商有個完整的魔法風雲會售前賽體驗！

魔戒：中土世界傳奇的售前組合包裡有你啟程所需的一切東西，讓你可以建構一副現開套牌，以及和當地店家的其他玩家共創美好的時光：

6個魔戒：中土世界傳奇輪抽補充包

一張這系列的金印稀有或秘稀牌

一個計數20面骰 每10個售前組合包中會有一個特別的計數20面骰，會在半透明的綠色骰上印上金色的數字！

一組 MTG Arena的兌換碼（依地區而異）

一組特別的售前贈卡，用來慶祝兩個非常重要的哈比人的重要生日 . . . 六張描繪比爾博‧巴金斯生日宴會的無邊框場景牌之一！

這些售前贈卡能給粉絲一個讓人興奮的紀念品來慶祝他們的售前賽。你也可以收集全部六張無邊框場景卡來組成完整的場景！

無邊框場景Lobelia Sackville-Baggins 無邊框場景Wizard's Rockets 無邊框場景Gandalf, Friend of the Shire

無邊框場景Delighted Halfling 無邊框場景Bilbo, Retired Burglar 無邊框場景Frodo Baggins

要注意的是這些無邊框贈卡在售前賽活動中是不能使用的，但你們還是可以使用在每個售現組合包中出現的稀有或秘稀金印贈卡。

售前賽也是發掘魔戒：中土世界傳奇樂趣的最佳時刻。不管是現開賽還是輪抽賽，你都可以在其中找到中土世界以及史詩三部曲中你最喜歡的部分。玩家可以在當地店家參加售前賽、報名更休閒的賽制，或是將售現組合包帶回家和朋友以及家人遊玩。WPN銷售商可能會以上述的任何組合進行活動，所以請和你當地的銷售商聯繫以找出最適合你的售前賽體驗。

不熟悉魔法風雲會的玩家也可以在售前賽嘗試速戰，而魔戒：中土世界傳奇的速戰補充包讓你可以快速進行對局。只要打開兩個速戰補充包，將它們洗成一副套牌，然後就可以直接開始了！

如同去年秋季之後的所有系列一樣，參與當地店家售前賽的玩家可能獲取一張30張週年的贈卡。魔戒：中土世界傳奇的售前賽會送出以下的30週年贈卡：

塔莫耶夫 30週年贈卡（日文） Glen-Elendra Archmage 30週年贈卡

酸液黏菌 30週年贈卡 撼地象30週年贈卡

要注意的是塔莫耶夫贈卡在全世界的WPN店家都是發送日文版。其他的卡牌都是英文。塔莫耶夫和Glen-Elendra Archmage會比其他贈卡稀有，所以配量在許多WPN零售商都會非常有限。請和你的WPN零售商查詢他們會如何分發獎勵贈卡，因為每家的分配方式都有可能不同。

然後在當地店家體驗售前賽時，別忘了還可以選購其他的魔戒：中土世界傳奇產品，像是系列補充包、聚珍補充包，以及指揮官套牌等等，因為它們在WPN零售商舉辦的售前賽週末就可以購買了！

指揮官慶典：6月和7月

對於一個充滿著名傳奇的系列來說，應該沒有比一個在乎傳奇的賽制更好的慶祝方式了。指揮官慶典即將在北美的6月 16日至18日回歸，然後在7月底以及8月在歐洲、亞洲，以及拉丁美洲開始。

指揮官慶典是有著各式指揮官內容的大型活動，並且提供參加者一個場地來參與活動、會見特別來賓和插畫家，以及透過整個週末的指揮官對局結交新朋友。

這次的指揮官慶典活動時間如下：

2023年6月

2023年7月

這次支援六7月指揮官慶典活動的贈卡，為異畫版的Gandalf, Friend of the Shire以及Caras Galadhon，一個非常托爾金風格的 靜謐灌叢 。

Gandalf, Friend of the Shire Caras Galadhon

特別來賓、插畫家，以及活動內容會由銷售地區和主辦方決定，所以請查詢每家主辦方活動網頁以了解你附近的活動完整細節。

上市紀念賽：6月23日至25日

你聽過第一次售前賽，那有沒有聽過第二次售前賽？事實上這叫做發售賽，而WPN零售商會從6月23日，即魔戒：中土世界傳奇國際發售日當天開始舉辦。在上市紀念賽造訪你當地的WPN零售商來玩一些新卡牌、參與輪抽、讓魔戒引誘你個幾次，或者買一盒補充包以及你在售前賽活動忘記購買的指揮官套牌。

凡是買了一整盒補充包的人，WPN零售商會再提供一份買盒贈卡給你，所以為什麼不在你當地的店家多消費，在你本來就會買的補充包之外，多拿一個閃亮亮的寶貝呢？

買盒贈卡 Trailblazer's Boots

指揮官歡慶會：7月21日至23日

指揮官歡慶會會在WPN 7月21日至23日全球WPN店家舉行！原本只是個WPN優質專有的計畫，這活動讓所有WPN零售商都能慶祝一個刺激的季中活動。你們可以和當地的指揮官社群一同期待充滿魔戒：中土世界傳奇風味的樂趣。

參與這些活動的玩家可以收到一個舊框的鑄生匠獸圖集（數量有限）。附帶一提，只有WPN優質店家會收到傳統的舊框閃贈卡，其他的WPN零售商則是會收到不閃的贈卡。

請來一起慶祝7月開始的全球WPN 指揮官歡慶會！

MagicCon：巴塞隆納即將舉辦魔戒專業賽：7月28–30

MagicCon即將在7月28日至30日首次前往歐洲 ，並會在MagicCon：巴塞隆納慶祝和魔法風雲會有關的所有事物。參加者可以體驗三天的對局、活動、見面會、畫家簽名、商品，以及各種刺激，因為MagicCon會將數千個粉絲，不管是畫家粉絲或是指揮官玩家或是熱衷競賽的玩家聚集在一處。

這個為期三日慶祝活動的門票才在月初開賣，所以你如果是第一次來MagicCon（或者你只是想利用一個魔法風雲會的理由造訪世界上最漂亮的城市之一），那就別遲疑趕快去訂票吧！

MagicCon：巴塞隆納也會舉辦2023年第三場也是最後一場專業賽，即魔戒專業賽。為了讓這大比賽能符合這名稱，這個三天的邀請制競爭活動會在週五和週六包含三輪的魔戒：中土世界傳奇補充包輪抽，然後五輪的近代構組賽，最後則會在週日進行八強的近代賽單淘汰來決定誰會是這場專業賽的冠軍。

專業賽是競爭性魔法風雲會裡最受人喜愛的比賽，每次都會有來自世界各地約200到300名的玩家。這個比賽的玩家會競逐500,000美金的總獎金，而贏家則能獨得50,000美金。除此之外，在這比賽裡高排名的玩家，也能獲得下一場魔法風雲會世界冠軍賽的資格。世界冠軍賽即將在九月22日到24日於MagicCon：Las Vegas舉行。

所有專業賽的參與者都能獲得一張2023年的專業賽贈卡，而這張卡則是由Wizard of Barge 作畫的不閃Secret Lair Jace, the Mind Sculptor贈卡。這是為了表揚玩家到達專業賽的舞台。這場比賽前十六強的玩家也可以獲得今年贈卡的傳統閃卡版本。

Jace, the Mind Sculptor贈卡

然後，如果我們沒給專業賽參賽者一些驚喜的話那這就不會是魔戒專業賽了！

對於這個活動，所有的專業賽競爭者也能獲得一張不閃的Gandalf the White贈卡，而前十六強則也會獲得一張傳統閃卡版本。

沒有取得資格，或者是無法親自參與觀看嗎？你可以在整個週末在twitch.tv/magic 收看會場最新的情報，來看看誰會是魔法風雲會這一年的世界冠軍。

店家冠軍賽：8月5日至13日

你可以在魔戒專業賽看到世界上頂尖玩家的精彩策略，以用來準備在這場大賽事之後一週的店家冠軍賽！這回合的店家冠軍賽賽制，會是近代構組賽或是使用魔戒：中土世界傳奇輪抽補充包產品的限制賽。

和之前回合一樣，所有的WPN零售商都會收到贈卡支援店家冠軍賽。參賽者都會收到一張不閃的天資乙太種（數量有限）。

天資乙太種贈卡

在店家冠軍賽取得八強就能取得傳統的盛歡幻靈閃卡：

盛歡幻靈贈卡

最後，店家冠軍賽的勝者能獲得一張傳統異畫Saruman of Many Colors閃卡！

Saruman of Many Colors贈卡

在8月5日至13日，前往當地的WPN零售商展現你的競爭心，看看你是否能贏得店家冠軍！

區域冠軍資格賽：進行中

2023-24年賽季的區域冠軍資格賽已經開始了！這一季的第一循環已經在4月22日開始，而冠軍賽則會在九月3日到十一月26日之間舉行。這回合也能取得魔法風雲會 2024年第一場專業賽的資格。零售商可以在這回合舉辦限制賽或先驅構築賽。

目前這回合是個早早進入賽季的好機會，到當地參與區域冠軍資格賽，就能獲得一張不潔熱火贈卡（數量有限）。

不潔熱火贈卡

複賽玩家能獲得一張不閃的邪異進化，而贏得區域冠軍賽資格的玩家則能獲得閃卡的版本。要注意的是，複賽獎勵的不閃版本會依區域和零售商而不同，所以請和活動主辦方聯繫來確認細節。

邪異進化贈卡

這回合則會一直進行到8月20日，我們會在之後提供更多資訊，所以請定期回來查看新細節。

指揮官之夜：平日晚上

正在尋找平日的夏夜樂趣嗎？指揮官之夜可能是個好選擇。每個WPN店家都能進行這些活動，而每家店的架構也都有可能不同。有些店家可能會讓玩家達成成就來解鎖獎勵。有些可能會著重在更快速和有效率的套牌，讓較具競爭性的玩家能參與。有些則是會鼓勵當地的玩家使用他們想要的任何套牌來結交朋友，或者是在第一回合就使用Sol Ring而與整桌為敵。

不管你是怎麼享受這個遊戲，你附近的WPN零售商都會舉辦活動，而這也會是個美好的夜晚。

這暑期的行程在魔戒：中土世界傳奇推出之後可真是大爆滿。不管你在接下來的幾個月裡在哪玩和玩多久，不管在你的當地店家或MagicCon：巴塞隆納，踏入最新的魔法風雲會系列都會讓人非常愉快！