選擇你的冒險：

今天，我們直播了贊迪卡再起以及2020年公告日的詳情。你是否

已經線上收看了？若是如此，請跳轉至此頁

錯過了直播，但想要回顧？請繼續往下讀。

贊迪卡再起

贊迪卡是一個充滿冒險的世界，而且贊迪卡再起重回了世界的本源，我們邀請你集結你的冒險團，開始找尋寶藏，並地落到有史以來最狂野，最壯麗的時空之一。

贊迪卡是娜希麗的家鄉，在經歷了依尼翠與拉尼卡的戰事之後，她回到了她的家鄉，並想要開展某個計畫。傑斯緊隨其後。妮莎也已回家，但有一些她自己的理由。

Nahiri RegularFull-Art Nahiri

Jace RegularFull-Art Jace

郁影林枝妮莎 | 作畫: Yongjae Choi

一路上，他們會遇到陌生的新景象，但同樣有許多他們和贊迪卡粉絲熟悉的事物在等著他們！

增幅回歸了，它已經出現在了傑斯上，而你還可以在血侯飢渴上見到它：

Bloodchief's ThirstBloodchief's Thirst Promo

地落也回歸了，並出現在兩張非常熟悉的面孔上。贊迪卡再起的地落牌會有特色牌框處理版本，來看看這些晶石化版本的地落牌吧：

Lotus CobraLotus Cobra Alt

Omnath, Locus of CreationOmnath, Locus of Creation Alt

儘管它們看上去很熟悉，但贊迪卡對於單身上路的人來說仍然非常危險。你將需要——你的冒險團！

Shepherd of HeroesAcquisitions ExpertTazri Beacon of Unity

Linvala Shield of Sea GateSpoils of Adventure

Alt Linvala Shield of Sea GateAlt Tazri Beacon of Unity

在贊迪卡上還發現了一種新的雙面牌，我們稱為模式雙面牌。今天，我們將向你們展示其中某個版本：它一面是咒語，而另一面是地，還有超酷的雙色地，你將能夠根據你所使用的那一面來決定你想要的魔法力。

Valakut Awakening
Valakut Stoneforge
Branchloft Pathway
Boulderloft Pathway
Brightclimb Pathway
Grimclimb Pathway
Clearwater Pathway
Murkwater Pathway
Cragcrown Pathway
Timbercrown Pathway
Needleverge Pathway
Pillarverge Pathway
Riverglide Pathway
Lavaglide Pathway

說到地，如果缺少了粉絲們最喜愛的那兩種地，我們就不算回到了贊迪卡。全畫基本地，以及……遠探地！

首先，是基本地：

Full-art PlainsFull-art Plains 2Full-art Plains 3

Full-art IslandFull-art Island 2Full-art Island 3

Full-art SwampFull-art Swamp 2Full-art Swamp 3

Full-art MountainFull-art Mountain 2Full-art Mountain 3

Full-art ForestFull-art Forest 2Full-art Forest 3

接下來，我們將展示一些可以在聚珍補充包中找到，以及作為盒頂贈卡出現的遠探地。而且，這將不會是我們在這份公告中唯一一次談到找地地！它們稍後還會再次出現：

Windswept HeathFlooded StrandPolluted Delta

Bloodstained MireWooded FoothillsMarsh Flats

Scalding TarnVerdant CatacombsArid Mesa

Misty RainforestMorphic Pool

Prismatic VistaWastelands

我們還談到了系列補充包。下面是一些摘要，但請密切關注明天早上的Good Morning Magic，Gavin Verhey將打開系列補充包並展示裡面有什麼。

  • 系列補充包
  • 你一定能開出一張插畫卡，且有5%的機率升級為帶有金色畫家簽名印章的版本。
  • 一張全畫地！且有15%的機率會是閃的。
  • 一些普通牌與非普通牌的混合。這些稀有度隨機的牌張互有聯繫，展示出系列的主題、機制、以及創意要素！
  • 一張普通/非普通的特色牌框牌或是模式雙面牌。
  • 一張確保的閃卡以及確保的稀有或秘稀牌。
  • 一個萬用牌的卡位，稀有度從普通到秘稀都有可能！
  • 大約每4包系列補充包中，就有1包能開出一張來自精選列表的牌。精選列表由300張牌組成，它們來自過往的魔法風雲會，展示出魔法風雲會酷炫又奇特的歷史。想想看裂片妖和那些奇特的機制，以及我們曾在魔法風雲會中做過的酷炫玩意，它們都被放進了這款新的補充包裡！這裡是三張來自精選列表的牌：

Food ChainSimian Spirit GuideSlimefoot, the Stowaway

你已經完成了你的第一個冒險！不過還有更多冒險等著你來發現。你想：

出去走走並瞭解更多關於贊迪卡世界的資訊？如果是的話， 點擊這裡.

繼續閱讀並瞭解更多2021年即將登場的產品資訊！

即將登場

你覺得2020年是魔法風雲會重要的一年？你看到的還太少。

2021年第一季度，我們將前往凱德海姆，魔法風雲會將帶來一個創意來自維京文化的世界。

Kaldheim logo

緊隨其後的是斯翠海文，多重宇宙中最優秀的學校！

Strixhaven logo

然後是比花生醬配果凍更讓人驚歎的混搭——Adventures in the Forgotten Realms 會是首個龍與地下城主題的魔法風雲會系列。它會替代原本核心系列的位置，Adventures in the Forgotten Realms 一定能讓魔法風雲會以及龍與地下城的粉絲們興奮不已！

Adventures in the Forgotten Realms logo

在這之後，我們將回到某個超棒的時空，並重訪它兩次，那就是——依尼翠！第一個系列將會是狼人主題，而第二個系列則會聚焦在吸血鬼上。我們很快會帶來更多消息，不過你現在就可以開始著手準備你的索霖Cos秀啦。

這些還只是關於標準系列——我們還為指揮官、近代，以及其他賽制的粉絲們準備了更多驚喜！

首先，時間漩渦重製版將於2021年登場。時間漩渦重製版將為我們的粉絲提供他們最愛的全新體驗，加上以舊牌框印製的卡牌。這裡是一些範例：

Old bordered cards

然後，準備好迎接近代新篇2，這款按需印製的系列將帶回五張對色找地地！以及……你懂的，很多很多的酷炫玩意。

想繼續冒險嗎？

“等等……還有冒險？我不確定我是否能應付得來。”跳轉至此頁面.

“是的！是的，我要繼續！” 往下讀吧！

秘室珍品以及球鞋

現在，你可以先來一雙限量版的K-Swiss傑斯球鞋。沒錯，傑斯球鞋。你可以在這裡買到它：https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren

秘室珍品將繼續穿行於魔法風雲會的產品之中，從9月3日的Yargle Day開始，它將帶來獨一無二的雅骨爾！

Swords to PlowsharesOptFatal Push

Anger of the GodsExplore

最後——也是最重要的——陰屍路即將登陸秘室珍品！我們很快就會推出一款以陰屍路為靈感來源的秘室珍品，且只會在Secretlair.wizards.com線上銷售！你可以小小地先睹為快一下，它來了！

Bicycle girl/Zombie token

公告日快樂！

這就是全部資訊了！關於我們公佈的所有資訊的快速冒險之旅結束了！不過如果你還想要瞭解更多詳情，你可以看看公告視頻，由Jimmy Wong，Becca Scott，以及一大群威世智的員工傾力出演！