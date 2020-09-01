選擇你的冒險：

今天，我們直播了贊迪卡再起以及2020年公告日的詳情。你是否

已經線上收看了？若是如此，請跳轉至此頁。

錯過了直播，但想要回顧？請繼續往下讀。

贊迪卡再起

贊迪卡是一個充滿冒險的世界，而且贊迪卡再起重回了世界的本源，我們邀請你集結你的冒險團，開始找尋寶藏，並地落到有史以來最狂野，最壯麗的時空之一。

贊迪卡是娜希麗的家鄉，在經歷了依尼翠與拉尼卡的戰事之後，她回到了她的家鄉，並想要開展某個計畫。傑斯緊隨其後。妮莎也已回家，但有一些她自己的理由。

郁影林枝妮莎 | 作畫: Yongjae Choi

一路上，他們會遇到陌生的新景象，但同樣有許多他們和贊迪卡粉絲熟悉的事物在等著他們！

增幅回歸了，它已經出現在了傑斯上，而你還可以在血侯飢渴上見到它：

地落也回歸了，並出現在兩張非常熟悉的面孔上。贊迪卡再起的地落牌會有特色牌框處理版本，來看看這些晶石化版本的地落牌吧：

儘管它們看上去很熟悉，但贊迪卡對於單身上路的人來說仍然非常危險。你將需要——你的冒險團！

在贊迪卡上還發現了一種新的雙面牌，我們稱為模式雙面牌。今天，我們將向你們展示其中某個版本：它一面是咒語，而另一面是地，還有超酷的雙色地，你將能夠根據你所使用的那一面來決定你想要的魔法力。

Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

說到地，如果缺少了粉絲們最喜愛的那兩種地，我們就不算回到了贊迪卡。全畫基本地，以及……遠探地！

首先，是基本地：

接下來，我們將展示一些可以在聚珍補充包中找到，以及作為盒頂贈卡出現的遠探地。而且，這將不會是我們在這份公告中唯一一次談到找地地！它們稍後還會再次出現：

我們還談到了系列補充包。下面是一些摘要，但請密切關注明天早上的Good Morning Magic，Gavin Verhey將打開系列補充包並展示裡面有什麼。

系列補充包

你一定能開出一張插畫卡，且有5%的機率升級為帶有金色畫家簽名印章的版本。

一張全畫地！且有15%的機率會是閃的。

一些普通牌與非普通牌的混合。這些稀有度隨機的牌張互有聯繫，展示出系列的主題、機制、以及創意要素！

一張普通/非普通的特色牌框牌或是模式雙面牌。

一張確保的閃卡以及確保的稀有或秘稀牌。

一個萬用牌的卡位，稀有度從普通到秘稀都有可能！

大約每4包系列補充包中，就有1包能開出一張來自精選列表的牌。精選列表由300張牌組成，它們來自過往的魔法風雲會，展示出魔法風雲會酷炫又奇特的歷史。想想看裂片妖和那些奇特的機制，以及我們曾在魔法風雲會中做過的酷炫玩意，它們都被放進了這款新的補充包裡！這裡是三張來自精選列表的牌：

你已經完成了你的第一個冒險！不過還有更多冒險等著你來發現。你想：

出去走走並瞭解更多關於贊迪卡世界的資訊？如果是的話， 點擊這裡.

繼續閱讀並瞭解更多2021年即將登場的產品資訊！

即將登場

你覺得2020年是魔法風雲會重要的一年？你看到的還太少。

2021年第一季度，我們將前往凱德海姆，魔法風雲會將帶來一個創意來自維京文化的世界。

緊隨其後的是斯翠海文，多重宇宙中最優秀的學校！

然後是比花生醬配果凍更讓人驚歎的混搭——Adventures in the Forgotten Realms 會是首個龍與地下城主題的魔法風雲會系列。它會替代原本核心系列的位置，Adventures in the Forgotten Realms 一定能讓魔法風雲會以及龍與地下城的粉絲們興奮不已！

在這之後，我們將回到某個超棒的時空，並重訪它兩次，那就是——依尼翠！第一個系列將會是狼人主題，而第二個系列則會聚焦在吸血鬼上。我們很快會帶來更多消息，不過你現在就可以開始著手準備你的索霖Cos秀啦。

這些還只是關於標準系列——我們還為指揮官、近代，以及其他賽制的粉絲們準備了更多驚喜！

首先，時間漩渦重製版將於2021年登場。時間漩渦重製版將為我們的粉絲提供他們最愛的全新體驗，加上以舊牌框印製的卡牌。這裡是一些範例：

然後，準備好迎接近代新篇2，這款按需印製的系列將帶回五張對色找地地！以及……你懂的，很多很多的酷炫玩意。

想繼續冒險嗎？

“等等 …… 還有冒險？我不確定我是否能應付得來。”跳轉至此頁面.

“是的！是的，我要繼續！” 往下讀吧！

秘室珍品以及球鞋

現在，你可以先來一雙限量版的K-Swiss傑斯球鞋。沒錯，傑斯球鞋。你可以在這裡買到它：https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren。

秘室珍品將繼續穿行於魔法風雲會的產品之中，從9月3日的Yargle Day開始，它將帶來獨一無二的雅骨爾！

最後——也是最重要的——陰屍路即將登陸秘室珍品！我們很快就會推出一款以陰屍路為靈感來源的秘室珍品，且只會在Secretlair.wizards.com線上銷售！你可以小小地先睹為快一下，它來了！

公告日快樂！

這就是全部資訊了！關於我們公佈的所有資訊的快速冒險之旅結束了！不過如果你還想要瞭解更多詳情，你可以看看公告視頻，由Jimmy Wong，Becca Scott，以及一大群威世智的員工傾力出演！