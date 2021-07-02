同伴情誼。親撰故事。臨場決斷。龍與地下城在二十世紀的時候就已經是奇幻角色扮演遊戲的業界標桿。沒錯，就是有那麼久。如今，魔法風雲會即將喜迎首個D&D主題的系列～被遺忘國度戰記。讓我們來看看在冒險旅程中等待著你的新機制。

地下城

地城是D&D體驗的主要部分，自然也是被遺忘國度戰記體驗的中心。地城是全新的牌張類別。本系列有三個地城，其中包括瘋狂法師的地下城。龍與地下城的長期愛好者可能對這三個地城都很熟悉。

地城不能加到你的套牌中。反之，它們開始時是在遊戲外，並會在統帥區中停留一段時間。這一點稍後再詳述。一般在採用比賽規則舉辦的賽事中，「遊戲外的牌」都是指你備牌中的牌，但地城的運作方式略有不同。地城不會佔用備牌位置。你隨時可以選到三個地城，且同一個地城都不會用到第二張。如果你的套牌利用地城，在它們實際出場前和備牌放在一起即可。

將地城帶進遊戲的方式是利用新的關鍵字動作：深入地城。一些傳統的魔法風雲會牌張（指可以放進套牌的那種）會讓你深入地城。它們可以是咒語、起動式異能或觸發式異能的效應，正如以下所見的捷徑探尋者一般。

如果你在你統帥區中沒有地城的時候深入地城（即是說你現在並非身處地城之中），那就意味著冒險的時候到了！將你想探索的地城放進統帥區，並在位於頂部位置的第一個房間處放置一個進度標記。進度標記只是用來記錄你當前所處的房間，就跟D&D地圖上用於標示你所在位置的迷你模型一般。每位玩家的地城就只有他自己會動到。目前（只保證這個系列；未來還長著呢）沒有牌能讓其他玩家跟你的地城或進度標記互動。

你每次進入一個房間時，其房間異能均會觸發～包括第一個房間。房間異能均寫作「當你進入此房間時，[房間上印製的效應]。」舉例來說，當你進入呵欠大門時，你獲得1點生命。 請注意，儘管所有房間都有個別的名稱，但這些名稱僅用於營造氣氛，不會影響到遊戲。

現在你已在地城中，當你下次深入地城時，會移至下一個房間。你必須完成當前的地城，才可進入另一個地城。當你移至下一個房間時，請沿著牌張下方的箭頭移動。

舉例來說，你可以從地城之階選擇移至哥布林市集或扭曲洞窟，但不能兩者皆選。在地城中，你絕不能往回走（向上移動）。只有懦夫才後退。你不是懦夫，有戰士衝上來挑釁都能擋得下。

如果你能存活下來，終會到達最後的房間。在該房間的異能結算或由其他原因離開堆疊後，將這個地城移出遊戲。將該地城移出遊戲後，你便算完成了這個地城。（在某些不常見的情況下，你可能會回應最後一個房間的異能來深入地城。這種情況下，你也會完成當前所處的地城～即使最後一個房間的異能沒離開堆疊也不要緊。你可以直接進入下個地城。後者的首個房間異能會比上個地城最後一個房間的異能先結算。）

完成地城有兩大好處。首先，有些牌張會關心這一點。例如幽光伏擊客。

請注意，在你完成地城的那一刻，幽光伏擊客不必由你操控。它會出現、看你一下、知道你已完成地城，然後給予自己連擊異能。行家認得出行家。

接下來，既然你不再身處地城，自然可以深入新的地城！當你下次深入地城時，你可以選擇你剛剛才離開的地城，也可以進入新一個。想再次與瘋狂法師共舞？比較喜歡湮滅之墓？或者不玩了，去酒館喝一杯？故事由你來寫。

龍

此系列中有大量的龍，但它們並不屬於機制。既然前面提了「地下城」，一同冠名的「龍」當然要點名以示敬意。讓我們一起呼喊：龍最棒了！

與

夠了。停。

風味提示

每張魔法風雲會牌張都是一則故事，而牌上每個部分都與這故事息息相關。名稱和創意文案自不必說，而規則敘述有時也風味滿滿。那我們再進一步會如何？本系列許多異能都會以斜體印製的「風味提示」起頭，幫助大家進一步瞭解牌張本身的故事。（中文版譯註：中文的風味提示文字系以楷體印製。）本系列中大多數牌上的風味提示用於點明出自被遺忘的國度世界之技能或能力。而少部分的模式牌則會利用風味提示來生動表明你面臨的抉擇。

風味提示出現的位置跟規則提示一樣，不過兩者都沒有規則含義。

擲一顆d20

在冒險中什麼都說不定。有時，你只需任由命運為你掌舵。要是沒幾顆二十面骰（d20）在桌上滾來滾去，我們都不好意思說這是個D&D主題的系列。銀邊的冒險家可能還記得過去一些冒險旅途中所用的骰子，這些機率因素此次將首度進入黑色邊框的領域。擲擲骰子，開始玩樂！

此系列有些效應會讓你擲一顆d20。d20就是有20個面的骰子。傳統上在龍與地下城遊戲中使用的其他骰子（d4、d6、d8、d10、d12，以及百分骰）不會在主系列中出現。但其中一些可能會出現在其他地方。這很難說；它們是不可預測的。

主系列中指示你擲一顆d20的每張牌都會有一份結果表，向你顯示骰子會帶來的效應。其中一個好處是在大多數情況下，你都不會因為擲出的結果不好而受到處罰。也許效應不那麼好，但是擲不出好結果也不會讓你完蛋。舉例來說，讓我們看看輕足族盜賊。

任何結果都會讓它獲得死觸異能。從10到19的任何值會給它提升少許力量，20則會賦予加成，讓想要阻擋它的對手頭痛不已。

職業

你是率先衝鋒的勇敢戰士？顧全同伴的勤奮僧侶？魅力四射的吟遊詩人？全新的職業結界能幫你藉由套牌展現你的職業特色，以及你能為冒險團帶來的貢獻。

主系列中共有十二張結界牌擁有「職業」這全新副類別。職業有自己的一套規則來指導其運作方式。讓我們看看職業：法師。

每個職業的文字欄中都有三種異能。我們稱之為職業異能。職業還有兩種可以讓其升級的起動式異能。只要你操控該職業，第一種職業異能便一直生效。想要獲得剩下兩個職業異能，你得用數年時間努力訓練並雕琢技藝。道路會很漫長，但是你堅定的奉獻將得到回報。

呃，其實沒必要。你只要付些魔法力就行。

「於巫術時機」的意思是只有在你的行動階段且堆疊為空時，你才能起動等級2異能。對於職業：邪術師而言，費用將為{1}{B}。於該異能結算時，該職業會成為等級2，且前兩個職業異能都可為你所用。對於職業：邪術師而言，它的第二個職業異能是一次性的觸發式異能，讓你得以挑選一張牌作為回報。但職業異能可以是任何形式的～靜止式異能、起動式異能，或觸發式異能。值得注意的是，職業的等級不會被記錄，也不會以指示物來代表。職業的等級只是該永久物的狀態。

如果某職業已經是等級2，那麼下一級就是等級3。再一次，在可以施放巫術的時機，你便能起動等級3異能。你需要支付{6}{B}來起動職業：邪術師的等級3異能。一旦該異能結算，全部三個職業異能都將為你所用。請注意，只有當職業為等級2時，你才可起動職業的等級3異能。不能直接從等級1跳到3。

此外，你還可以兼職！你可以操控任意數量的職業結界，甚至是同時操控多個同一種職業結界。每個職業的等級相互獨立。也就是說，如果你操控兩個職業：邪術師，則你將其中一個升到等級2，另一個也不會受任何影響。但如果你將多個職業：邪術師都升到等級3，則其各自的等級3觸發式異能會在你結束步驟開始時分別觸發，且如果首先結算者令某對手失去生命，則其因此失去的生命會計入下一個待結算的異能當中。有趣吧！對你來說確實有趣，就對手而言可不盡然。「歡迎來到D&D的世界」

勇闖被遺忘國度絕非易事。你需要一點運氣，十足準備，再有先攻權就更好了。本文所涉內容不過是整個世界的皮毛，更多內容還有待各位去親自探索。這確確實實是個與眾不同的魔法風雲會系列。