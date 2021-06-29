準備好迎接下一場冒險了嗎？你將會在這邊文章裡看到龍與地下城：被遺忘國度戰記 (AFR) 產品背後的故事。

系列補充包

系列補充包是一個令人興奮的方式，能讓你豐富你的收藏。在系列補充包裡，你會比輪抽補充包時有更高機率開到多張稀有牌。系列補充包永遠都會包含一張補充包添趣牌、一張傳統的閃卡，以及一張插畫牌。系列補充包裡的普通和非普通牌會告訴你一些小故事，且你永遠都會有機會可以開到來自精選列表的牌。

被遺忘國度戰記的系列補充包包含：

至少 1 張稀有或秘稀牌（大概會有 27% 的系列補充包包含 2 張稀有或秘稀，3% 包含 3 張，你甚至有可能開到 4 張—雖然只有低於 1% 的機會。）

1 張任意稀有度的傳統閃卡

1 張規則書、模組或無邊框的普通或非普通牌—你可以參考收集 被遺忘國度戰記 這篇文章來找到更多細節！

這篇文章來找到更多細節！ 1 張插畫牌或金印的插畫牌

7–10 張普通和非普通（至多 7 張可能會是非普通）

1 張基本地或閃基本地

1 張廣告/衍生物/地城牌，或一張來自精選列表的牌

系列補充包將以單包或是一盒 30 包的形式販售。如果你購買一整盒，將有機會可以獲得特殊的買盒贈卡—快向你的本地店家確認！

斬首劍可以在系列、輪抽和聚珍補充包裡開到，但這張由 Alessandra Pisano 作畫的版本將僅限定在這張贈卡上。

輪抽補充包

如果你想要經典的輪抽或限制賽體驗，輪抽補充包將是你的最佳選擇！你可以在輪抽補充包開到所有和系列補充包一樣的被遺忘國度戰記牌—包括一樣的補充包添趣牌—但這些補充包是特別為了輪抽設計的。他們包含：

1 張稀有或秘稀牌

3 張非普通牌

10 張普通牌（在 33% 的 被遺忘國度戰記 補充包裡，一張任意稀有度的傳統閃卡會取代普通牌的位置）

補充包裡，一張任意稀有度的傳統閃卡會取代普通牌的位置） 1 張基本地

1 張廣告/衍生物/地城牌

輪抽補充包將以單包或是一盒 36 包的形式販售。和系列補充包一樣，如果你購買一整盒，將有機會可以獲得特殊的斬首劍買盒贈卡—快詢問你的店家吧！

聚珍補充包

聚珍補充包是最能收集被遺忘國度戰記裡那些最酷牌張的方式。你會開到五張稀有或秘稀、許多補充包添趣的異圖、閃卡，每包裡還有特殊擴圖版本的牌！

被遺忘國度戰記的聚珍補充包包含：

聚珍補充包將以單包或是一盒 12 包的形式販售。和系列補充包和輪抽補充包一樣，如果你購買一整盒，將有機會可以獲得特殊的買盒贈卡—快詢問你的店家吧！

售前組合

被遺忘國度戰記售前現開賽是第一個你可以親手玩到被遺忘國度戰記牌的機會。在每一場售前現開賽中，你會獲得一個售前組合並使用裡面的牌來構築套牌！被遺忘國度戰記售前組合裡包含：

6 包 被遺忘國度戰記 的輪抽補充包s

的輪抽補充包s 1 張來自 被遺忘國度戰記 帶有年份壓印的稀有或秘稀傳統閃卡

帶有年份壓印的稀有或秘稀傳統閃卡 3 張傳統閃卡的地城衍生物—每個地城一張

1 個印有 被遺忘國度戰記 系列符號的 20 面骰—能滿足你所有擲骰子的需求

系列符號的 20 面骰—能滿足你所有擲骰子的需求 1 個附有分隔板可以重複使用的牌盒

指揮官套牌

你可以利用被遺忘國度戰記裡的指揮官套牌組織一場充滿冒險的盛會！每副套牌都馬上可以使用來一場指揮官賽制的對戰！所有四副套牌共包含十七張新牌，再加上新的蝕刻閃展示指揮官—印在更厚的牌上因此無法在比賽中使用—它第一次是在絲翠海文：魔法學校的指揮官套牌裡登場。在每副套牌裡，你會開到：

100 張牌，包含 2 張閃的傳奇生物牌

1 張蝕刻閃的展示指揮官

10 張雙面衍生物

1 個記血器

1 個牌盒

主題補充包

主題補充包是最好為你已經構築好的套牌尋找新牌的方式。你可以選擇滿是你所選擇顏色的主題補充包，或是加入許多適合深入地城主題牌張的特殊主題補充包—讓你能輕易地開始構築下一副被遺忘國度戰記的套牌！每包主題補充包會包含 1–2 張稀有和/或秘稀牌，以及 33–34 張普通和非普通牌。

套裝

如果你想要一些額外令人興奮的東西，套裝是你的最佳選擇！每個被遺忘國度戰記套裝都包含所有三個被遺忘國度戰記地城的大卡！在每個套裝裡，你會開到：

10 包輪抽補充包

3 張地城牌的大卡

20 張傳統閃卡的基本地

20 張基本地（非閃卡）

1 張專屬於套裝的異畫贈卡

1 個專屬的大型 20 面骰

1 張牌張儲存盒

禮物套裝

套裝也是送禮給魔法風雲會玩家的最佳選擇！在八月，被遺忘國度戰記的禮物套裝將會上市。它包含所有你可以在標準套裝中開到的東西，再加上一包被遺忘國度戰記的聚珍補充包！禮物套裝也包含一個和標準套裝不同的大型 20 面骰—骰子的尺寸是一樣的，但顏色不一樣。

這些就是關於被遺忘國度戰記產品的故事，但不止這些—了解更多關於補充包添趣的內容，包括被遺忘國度戰記裡規則書、模組和無邊框的牌張處理方式，並了解哪裡可以全部收齊！