假如這系列的名稱還不夠讓你清楚，那麼：卡拉德許正掀起一場革命。局面的一方是執政院，他們沒收發明、限制市民取得乙太，總體上使吉拉波市民的生活更艱難。局面的另一方則是亂匠，他們的發明被沒收、獲取乙太的權利受到限制，他們的生活也變得更艱苦。但是這場逐漸升高的衝突實在很棒，尤其是對魔法風雲會牌張和新異能愛好者而言。讓我們看看有什麼在等著我們。

反抗

人們眼見自己的聰明才智、勞苦心血乃至珍愛之物在執政院的壓迫之下全部付之東流，不滿的情緒就滋生了。反抗是新的異能提示，會出現在與由你操控的永久物離開戰場有關的異能前面。

反抗有多種不同形態。有時，它是瞬間或巫術咒語上的額外加成。有些生物的反抗異能會讓它們進戰場時上面有+1/+1指示物，或是在它們進戰場時產生不同效應。你將會看到不同種類的反抗異能。事實上，你現在就能看到了！

反抗異能會回溯當前回合，看看是否有永久物在你的操控下離開戰場。該永久物去了哪裡或由誰擁有都不重要。有由你操控的生物死去了？反抗吧！有由你操控的結界移回了其擁有者手上？反抗吧！你犧牲了一個線索衍生物？反抗吧！看起來，無需太多工夫就能激怒卡拉德許的人民。

請謹記，指示物並不是永久物，因此移去由你操控的生物上的+1/+1指示物，或是用掉能量指示物並不符合反抗異能的要求。說到能量指示物，它們又復出了。也許該重溫一下其內容。

能量

乙太繼續在卡拉德許的局勢中擔當著主要角色。它不僅出現在系列名稱中，還再一次以能量指示物的形式出現在牌上。能量指示物是玩家獲得的指示物，而不是在永久物上放置的指示物。大多數能讓你得到能量指示物的牌，上面同時也會有讓你用掉這些指示物的方法。能量指示物有很多用途，包括能改變魚的形狀！

請謹記，能量指示物不會因為回合或階段結束而消失。能量指示物只有在被用掉後才會消失。如果你施放覆船海鱔，但在你有機會起動其最後一個異能之前，它便不幸死去，你將可保留該四個能量指示物來用在其他牌的異能上。

拼造

發明不再是一門藝術了。現在需要的是迅速拼出革命用的工具。具有新的拼造異能的咒語讓你能利用你的神器來協助施放它們。

支付4點魔法力來獲得具威懾的3/3，似乎很划算。但是如果當你施放血汗廠喧嘩兵時，你還操控幾個神器，那就更划算了。如果你在施放咒語時橫置一個神器，便只需支付2R。橫置兩個神器，你就只需要支付1R；如果你橫置三個神器，就只要支付R了。

拼造無法讓你省下魔法力費用中有色魔法力的部分。因此，對血汗廠喧嘩兵來說，你最少也要支付一點紅色魔法力。但如果你利用拼造異能來施放費用中只有一般魔法力的咒語，你也許可以完全不需支付魔法力。

只需橫置由你操控的五個神器，便可以免費施放鑄造廠組裝工。這不會改變你能夠施放咒語的時機。即使你不支付魔法力，你依然只能在可以正常施放生物咒語的時機施放鑄造廠組裝工。只有在你起動魔法力異能後，才會橫置你的神器來起動拼造異能。如果你橫置神器來產生魔法力，則當你要起動拼造異能時，神器已經被橫置，因此你不能橫置同一神器來用於該兩個目的。

你可以橫置任何由你操控且未橫置的神器來助你施放具拼造異能的咒語。這包括武具，它往往是個好選擇，因為橫置武具不會造成什麼影響。即使神器生物剛由你操控，還處於「召喚失調」，你也可以橫置它們。你可以橫置自動機或線索等衍生物神器。你也可以橫置載具。還記得載具嗎？它們很棒！讓我們重溫其內容：

載具

載具這類神器在勇敢的搭載乘員幫助下，能在該回合中變成神器生物。只要橫置任意數量由你操控且未橫置的生物，且上述生物的力量總和等於或大於搭載異能上的數字，你的載具便可進行攻擊或阻擋。

在你剛取得載具操控權的回合中，載具將不能攻擊，除非它具有敏捷異能。然而，你可以橫置剛由你操控的生物來起動搭載異能。而這個系列還有更多駕手具有與載具特別契合的異能。

執政院希望善意地提醒你，服從才是避免與下面這個東西為敵的上策：

確實是個大傢伙。

表明立場

無論你支持執政院，還是像卡拉德許的人們一樣決定不再逆來順受，乙太之亂都為現有套牌和新套牌提供了大量選擇。接下來還會有更多精彩預覽。我們在2017年1月14日開始的售前賽上見！