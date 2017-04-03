全新的阿芒凱系列引領我們進入同名的奢華世界。法老神的力量與權威無所不在。阿芒凱大多數的居民只有一項終生使命：為光榮來世作好準備。死亡在這裡並非禁忌而是身邊常事，而本系列的新異能更聚焦於墳墓場。為了闖過五神祀煉並成為豪英，祀徒必須磨練身心。而你就不用那麼辛苦了：你只需要閑坐放鬆，好好享受 魔法風雲會帶來的體驗。歡迎來到阿芒凱。

遺存

這裡的亡者用處多多！它們會烹飪。它們會清掃。它們還會為策略卡牌遊戲撰寫預覽文章。木乃伊處於拿塔蒙城的生活核心。新遺存機制會在一些生物死後，將不亡氣息送入體內。是時候揭秘這個全新的異能了。這是聖洗僧侶。

遺存屬於起動式異能，如果具遺存異能的生物牌在你的墳墓場中，你便能起動該異能。特別一提，你不是從墳墓場施放該牌，因此能反擊咒語的東西不會對遺存異能起作用。當然，原版生物咒語可以被反擊，但這僅會將該牌置入墳墓場。我想你應該明白接下來會發生什麼了吧。

若要起動遺存異能，只需支付遺存費用並放逐該牌。你可以在自己能施放巫術的任何時機下如此作，也就是在你的行動階段且沒有其他事情發生的情況下。當此異能結算時，你派出一個衍生物，且為該牌的複製品；但也如你預期，此木乃伊化的過程會引起一些變化。不死生物的情況會持續，無論先前具有什麼生物類別，它都會額外具有殭屍此類別。我確定你會找到許多方法，善加利用它新得的殭屍身分。現在它可以一直提供服務，它活著時在乎的事物如今都無關緊要，且無論它原先是什麼顏色，如今都是白色。還有一個次要的變化是，它不具有原先的牌張所具有的魔法力費用。

可以說在變成木乃伊後，你看起來會挺難纏的。就像電影裡的反派！對於那些會製造本身之衍生物複製品的牌，我們一般不會製作它們的衍生物，但是這次的機會難得，我們實在不願錯過。因此，每個具有遺存異能的生物都會有一個相應的衍生物。

如果你沒有或不想使用衍生物的話，便不需使用。但它們真的很棒，不用很可惜。

耗竭

我們已經對阿芒凱的亡者有所了解，現在就來看看生者的情況。他們一直在訓練。著了魔一般。為了掌握這種極端執著的訓練態度，我們推出了全新的耗竭異能。耗竭讓生物只需付出一些努力，就可以獲得特別好的結果。

你於宣告某生物為攻擊時決定是否要耗竭該生物。如果你選擇耗竭它，則某個異能會觸發，並帶來一些加成。作為交換，該生物於你的下一個回合不能重置。它累了。需要小睡一會。稍後再進行攻擊。

在生物攻擊時，你並不一定要耗竭它。如果你不如此作，就不會觸發異能，且它會在你的下一個回合照常重置。請注意，於你宣告攻擊者時，是你能耗竭某生物的唯一時刻。你不能等到該回合稍後時段才耗竭之。當你的下一個重置步驟再度到來時，若你耗竭的生物已是未橫置狀態，則什麼都不會發生，你也不必為耗竭付出什麼代價。或許你找到了其他方法來重置它，或是讓它獲得了警戒異能。你真聰明！法老神會很高興的。（或許你先前沒有想到這一點，但現在你完全可以這麼做。你真聽話！法老神會很高興的。）

餘響

我們已經見識了生者與亡者。現在來瞧瞧沒有具體形態的魔法力能做些什麼！全新的餘響異能讓墳墓場中的瞬間和巫術牌能在連體牌的新變化版本下運作。

如果你還沒見過連體牌，我們可以很快重溫一下。它們是將兩張牌印在同一張牌上。你於施放連體牌時，一併選擇要施放它的哪個半邊。當該咒語在堆疊上時，你沒有施放的那個半邊會被忽略。餘響採取同樣的選擇概念，但要把它轉一邊。面向另一個世界。差不多就是這個意思。

今天我們暫且把恩眷稱為「上半邊」。你施放了恩眷，當它結算時，它會和其他瞬間一樣進入你的墳墓場。現在該牌已經在你的墳墓場，你便可以施放引領。施放「下半邊」就和施放任何咒語一樣：你支付費用，它進入堆疊，可以被反擊，等等。只不過你是從墳墓場如此作，且在那個半邊結算後，該牌被放逐。

你可以在同一個回合中施放餘響牌的兩個半邊，或者你可以隔一段時間，讓該牌在你的墳墓場待幾個回合後再施放另一個半邊。它創新的地方就在這裡。如果具餘響異能的牌待在你的墳墓場，你可以逆時針旋轉它90度，這時可施放的那個半邊便會盯著你。從墳墓裡盯著你。眼神冰冷而銳利。好吧，我們繼續！

循環

受歡迎的循環異能在此系列復出，因為沒有比根據情況找到適合的牌以及擴充你的墳墓場更重要的事了。

循環異能讓你能用一張手牌交換一張新牌。或許是因為對手沒有適合同伴反目指定的目標，也有可能你的生命值還很安全，需要尋找一張威脅。無論理由為何，循環一張牌都會帶給你另一次機會，讓你找到你想要的。

當具循環異能的牌在你手上時，該異能便會生效。每個循環異能都具有費用，通常是魔法力，但是有時我們也希望發揮一些創意。要起動循環異能，支付該費用並從你手上棄掉那張具循環異能的牌。每個異能的效應都相同：抽一張牌。但是如果你找對地方，就會發現許多額外的效應。

循環一張牌只會讓焰刃專家的異能觸發一次。「循環或棄」的子句是為了確保所有的棄牌（因循環或其他原因）都能給予你加成。

-1/-1指示物

如果說一個執著於死亡的世界有數種造成死亡的工具，你會感到驚訝嗎？大概不會。-1/-1指示物很容易了解。如果這個時候不來一張酷炫的預覽牌，那可就太可惜了，這張牌的插畫看起來...我的天哪

由於阿芒凱有-1/-1指示物，所以你不會在本系列的任何牌上看到+1/+1指示物。但在標準賽和其他賽制中已經有大量包含+1/+1指示物的牌，所以我們有必要談談當-1/-1指示物遇上+1/+1指示物時會發生什麼事。一言以蔽之：全滅！若一個生物（或任何永久物，嚴格來說）上同時有+1/+1指示物和-1/-1指示物，它們會互相抵消並成對移除。舉例來說，如果某個其上有四個+1/+1指示物的生物獲得兩個-1/-1指示物，則最終該生物有兩個+1/+1指示物。

這意味著如果你操控一個皮默亂匠李什克且其上有一個+1/+1指示物，然後你使用這個滿嘴利牙的野獸：

如果你在皮默亂匠李什克上放置一個-1/-1指示物，則它會失去現有的+1/+1指示物且不能橫置產生魔法力。既然如此又何必要這麼做呢？

祀煉與魔符

在阿芒凱，祀徒贏取魔符作為其事蹟與成就的證明。這些是代表了順利通過五項祀煉的標誌，此外也是精美的裝飾品。魔符是全新的靈氣副類別，刻印在這一組神奇榮譽勳章上。

從規則的觀點來看，魔符副類別並不值得注意。但我們不會新增一個靈氣副類別，除非其他內容提到了它們。你現在應該已經知道一切都是為了五大祀煉。就連這篇文章也是一樣。勇闖祀煉！

永恆的榮耀等待著你

售前賽即將來臨，而這也是第一個在阿芒凱世界爭取榮耀的機會。在那之前，先體驗為你準備的精彩預覽內容。不斷研習、持續壯大，因為只有你們當中的豪英才能獲得法老神承諾的來世。