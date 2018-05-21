鵬洛客，好消息來了！在很多魔法風雲會系列中，你都要為了生死存亡而戰。時空入侵、遠古邪魔、大型種族滅絕…令人疲憊不堪。是時候放鬆一下了。英勇巔位於凱勒姆時空的偏遠地區，世界各地的法師（也許還有來自時空之外的未知人士）來到這座競技場，在崇尚競技的人群面前磨練自己的技藝。在這裡進行的與其說是戰鬥，不如說是運動。表現力是比賽的關鍵。二對二競技尤為受追捧，因此火線齊心專為雙頭巨人遊戲設計。帶著你的隊友，準備好加入這場熱鬧的戰鬥。

#squadgoals

歡樂越分享越多，所以雙頭巨人是最歡樂的賽制之一。如果你對此還不熟悉，這裡的概覽能讓你和隊友快速入門。

在雙頭巨人遊戲中，你與隊友相鄰而坐，另一支二人隊伍會坐在你們對面。每位玩家需準備好自己的套牌，但你們共享總生命，且起始總生命為30。如果你們之中的一人獲得或失去生命，隊伍便會獲得或失去生命。

開始遊戲時，每個人會抽七張牌。先手的隊伍決定是否再調度。你和隊友隨時都可以互相查看手牌，即使在進行再調度決定時也可以。由於雙頭巨人是一種團隊賽制，因此每位玩家的第一次再調度時會抽七張牌，然後每次再調度會少抽一張（六、五、四等等）。先手隊伍的兩位玩家在第一回合都不抽牌。

你和隊友會共享回合。你們倆會在你們的抽牌步驟抽一張牌。你們可以在你們的行動階段使用一張地。你們能根據自己希望的順序施放咒語，起動異能，以及執行其他動作。你們可以一起宣告攻擊者和阻擋者。但是你們不能共享資源。你的地歸你，隊友的生物歸隊友；這張地是我的，那張地是你的。我所指的是你們各有自己的地。繼續。

關於你和你的隊伍的快速說明

請謹記，任何標註「你」的文字所指的都是你自己而非你的隊友。但我們引入了一個新用語：「你隊伍」。若有牌提及「你隊伍」，則該牌指的是你和你的隊友。在非團隊遊戲中，「你隊伍」僅指「你」。隊友指的是遊戲開始時就與你一隊的玩家。「暫時建立合作關係，但很快你會在其背後捅上一刀的對手」不是你隊友。舉例來說，你在傳統指揮官遊戲中沒有隊友。

言歸正傳

準備攻擊時，你和隊友決定你們的哪些生物要攻擊。需單獨為這些生物選擇要攻擊的對手或對手的鵬洛客。對手可以用其生物阻擋任何要攻擊其隊伍的攻擊生物，無論該生物攻擊的是哪位對手或哪個鵬洛客都一樣。

接下來的其他部分基本上都是你熟悉和喜愛的魔法風雲會。與隊友交談是一半的樂趣來源。深思熟慮，堅持到底，最終戰勝其他隊伍，取得勝利；你就能獲得另一半樂趣。現在要談談機制。

與[另一張牌]搭檔

一些火線齊心補充包中含有英勇巔最著名的雙人組合。從右側角落登場的是本篇文章中無可爭議的超強鬥士，他們來自未知的地方，他們就是...奇想頑童皮兒和奇妙伙伴大牙！

他們兩個都具有新異能～與[另一張牌]搭檔。該異能有兩個含義。首先，他們會為彼此助陣。特別一提，當其中一個進戰場時，目標玩家可以從其牌庫中搜尋另一個，展示它並將它置於該玩家手上，然後洗牌。（請注意，規則提示為簡潔起見作了簡化，但此動作屬於標準的搜尋和洗牌動作。）

第二，每對搭檔可同時用作套牌的指揮官。此異能很大程度上與原版的搭檔異能相同，後者於指揮官（2016版）中首次登場。事實上，如果你並不是進行指揮官遊戲，那麼這部分的異能不會有任何作用。唯一的區別是，這類生物只能與所指定的生物共同成為指揮官，而非與其他具有搭檔異能的生物。比方說，你無法讓大牙與 砸瓶女漢子 搭檔。請注意，並非所有火線齊心中的搭檔都是傳奇。並非傳奇生物的牌不能擔任指揮官。

助力

在英勇巔競技場上，大部分事情都不必親力親為，但是施放咒語通常都要由你親自來做。至少在新的助力異能推出前是如此。來看看耳語謀策。

當你施放具助力異能的咒語時，你會選擇另一位玩家。該玩家可以是隊友（通常願意幫助你），也可以是對手（有時你可以想辦法讓他們願意幫你）。該玩家可以幫你支付該咒語總費用中任意數量的一般魔法力。該玩家無法幫你支付有色魔法力。你必須為耳語謀策支付U，另一位玩家可以至多支付2。

你必須先展示該張具助力異能的牌，並作出了所有其他所需選擇（包括目標），才選擇玩家。因此其他玩家能知道自己在支付費用後，咒語會產生的結果。如果他們不想支付費用，那麼你可以自己支付全部費用；或選擇倒回，不施放該咒語。

支援

人們說，團隊合作能讓夢想成真。若想粉碎敵人，最有效的做法便是壯大你的隊伍。支援首次出現在守護者誓約中，它能散播+1/+1指示物。這張獵鳥首次登場於守護者誓約，它也於本系列回歸。

支援的規則沒有改變。支援後面的數字是可選為目標生物的最大數量，你可以在這些生物上各放置一個+1/+1指示物。若某生物具有支援異能，則該異能無法指定該生物本身為目標。如果某巫術或瞬間註明支援，則你可以選擇任意生物為目標。你可以按照自己的意願選擇低於所列數量的目標數。但別忘了，你可以指定隊友的生物為目標！

友方或敵方

一組全新的牌張提供兩種效應，你能為每位玩家各選擇其中一種～與朋友親近，但更要與敵人親近。這張牌是該組合中的綠色牌，皮兒的奇想。

當「友方或敵方」咒語結算時，你首先為每位玩家（包括你自己）冠上一個標籤。在大多數情況下，你會想要將自己和隊友標示為友方、將對手標示為敵方，但你可以自由選擇。如果你想讓隊友知道誰才是老大，但附近沒有合適的理髮店能幫你打理出老大的造型，那麼就把隊友稱為敵方吧。這麼做應該有用。

在決定了敵友後，所有友方都會同時採取所述行動。之後，所有敵方隨即會同時進行其行動。這是在咒語結算期間的事，因此沒有玩家能夠在該期間施放咒語、起動異能，或進行其他行動。若執行動作時需做出選擇，則友方依照回合順序依次做出選擇（對於敵方也是一樣）。

舉例來說，當你結算皮兒的奇想時，每位友方會在其牌庫中搜尋一張地牌。他們需同時展示這些地牌，因此沒人能先曉得其他友方找出的牌，再確定自己的選擇。然後，每位敵方會按照回合順序選擇由其操控的神器或結界。這意味著每位敵方在自己要做選擇之時，已經知道先前的敵方選擇了些什麼。然後所有這些神器和結界同時犧牲。

友方或敵方的標籤只適用於該咒語。如果你在遊戲稍後時段施放了另一個「友方或敵方」咒語，你將要重新選擇友方和敵方。

比賽開始！

人群鴉雀無聲，所有目光定格在黑暗的競技場入口。戰術已敲定。咒語已就緒。你與隊友四目交投。你們的刻苦訓練，理想與追求，以及做出的犧牲，都是為了這一刻。主題音樂響起。人群爆發歡呼。表演時刻到來。