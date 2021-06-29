你已經進行了很長的一段旅程，也獲得了很多的獎勵。

龍與地下城：被遺忘國度戰記 (AFR) 是你可以找到魔法風雲會最新寶藏的地方。被遺忘國度戰記的補充包充滿了傳奇英雄、經典怪獸，以及你會在任何魔法風雲會系列或龍與地下城戰役中期待令人驚豔的東西。你的戰利品或許還會包含一些被遺忘國度戰記補充包添趣文章裡所提到有著特殊牌張處理方式的牌。

規則書牌

你可以在那些受到早期怪獸手冊插畫所啟發的生物上看到規則書的處理方式：

51 張被遺忘國度戰記的牌會有這個處理方式：16 張普通、18 張非普通、15 張稀有和2 張秘稀。每張規則書牌都可以在系列、輪抽和聚珍補充包中開到傳統閃卡及不閃的版本。

（事實上，你有看到插畫背後那抹顏色嗎？那是為了顯示代表牌的顏色，但在閃卡版本中，那抹顏色會讓線條的插畫有更絢麗的效果。）

模組牌

你也可以開到有著經典龍與地下城冒險懷舊封面插畫的無邊框模組地牌：

每張模組牌都是地牌，在被遺忘國度戰記裡總共有 9 張：1 張普通、1 張非普通和 7 張稀有牌。你可以透過系列、輪抽和聚珍補充包收集到每張模組地傳統閃卡及非閃卡的版本。

無邊框牌

和每個魔法風雲會系列一樣，被遺忘國度戰記也有其他異畫的無邊框牌。除了模組地之外，其他被遺忘國度戰記裡的無邊框牌都是鵬洛客：

. . . 或龍：

你將會在被遺忘國度戰記裡開到總共 5 張秘稀鵬洛客，以及5 張非普通、1 張稀有和 6 張秘稀龍。所有出現在無邊框版本的鵬洛客和龍都有異畫。你可以在系列、輪抽和聚珍補充包裡開到傳統閃卡或不閃的版本。

擴圖牌

在聚珍補充包裡你可以開到擴圖牌：

擴圖基本上是屬於那些沒有補充包添趣處理方式，或來自被遺忘國度戰記 指揮官系列稀有和秘稀牌的處理方式。然而，在被遺忘國度戰記裡有一個循環的牌會向十二個龍與地下城的類別致敬。其中七張是稀有，而這七張牌都不會有擴圖的版本。

在被遺忘國度戰記的主系列裡，總共有 30 張擴圖的稀有和7 張擴圖的秘稀牌。在指揮官系列裡，共有 48 張稀有和 8 張秘稀。你可以從被遺忘國度戰記 的主系列裡開到 37 張傳統閃卡或非閃卡的版本，而指揮官系列裡的 56 張擴圖牌將只有非閃卡的版本。

你將只能在聚珍補充包裡開到擴圖；每包聚珍補充包會包含一張被遺忘國度戰記不閃的擴圖稀有或秘稀牌，和一張來自指揮官系列不閃的擴圖稀有或秘稀牌。你也可能可以開到被遺忘國度戰記閃的擴圖稀有牌。

插畫牌

你也可以在被遺忘國度戰記系列補充包裡開到插畫牌。每張插畫牌都是被遺忘國度戰記牌上的插畫，並放大成一張完整魔法風雲會牌張的大小。二十張裡還會有一張你能在角落上看到特殊的簽名。你或許曾在其他魔法風雲會的系列裡看過插畫牌，但在一些被遺忘國度戰記的插畫牌上將會有特殊的處理：

翻面

27 張插畫牌著重在龍與地下城 裡有過修正版本的生物，而背面則是怪獸的數值。你可以使用那些牌來作為下一場戰役的參考，而不用拿出整本怪獸手冊來向其他玩家介紹碰到的是哪隻生物。

（再加上它們是如此精美！）

在哪些補充包可以開到這些牌？

你可以在系列、輪抽和聚珍補充包裡開到所有規則書、模組和無邊框的牌，且同時有傳統閃卡和不閃的版本。

系列補充包是被遺忘國度戰記裡最有趣的補充包：普通和非普通牌會告訴你一些小故事、每包裡都有插畫牌，且 30% 的系列補充包會包含至少兩張稀有或秘稀。

如果想輪抽，那你絕對不能錯過輪抽補充包。聚珍補充包是最好可以收集補充包添趣特殊稀有和秘稀以及閃卡的方式，也是你唯一可以開到擴圖牌的地方。

大概10% 被遺忘國度戰記 的系列和輪抽補充包會包含一張帶有異圖處理方式的稀有或秘稀牌。

如果想知道被遺忘國度戰記裡各種類型補充包的完整內容，你可以參考被遺忘國度戰記產品概覽。不管選擇了哪種被遺忘國度戰記補充包，你肯定都會喜歡裡面所開到的各種寶藏。