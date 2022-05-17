編註：我們想澄清一下，無面者此牌不具閃蝕刻或傳統閃設計。

指揮官傳奇：爭戰柏德之門是被遺忘國度的交會處，在這裡你能找到各種異國貨物，包括最華麗的魔法風雲會卡牌。

本系列將於6月10日在你當地的遊戲店以及Amazon等線上零售商管道發售，為指揮官的粉絲們提供滿滿的精美卡牌。以下是精彩內容的詳細說明：

閃蝕刻傳奇

你可以在指揮官傳奇：爭戰柏德之門系列補充包和聚珍補充包內，找到你最喜愛的指揮官的閃蝕刻版本。指揮官傳奇：爭戰柏德之門中的每張傳奇生物或身世牌都有閃蝕刻的特別版。

卡牌可以透過各種方式鍍上閃蝕刻。指揮官傳奇、斯翠海文：魔法學校、神河霓朝紀和新卡佩納：喧囂黑街皆有蝕刻閃卡，但在各個情況下，閃蝕刻的應用各不相同。我們在指揮官傳奇：爭戰柏德之門使用了和指揮官傳奇一樣的做法——蝕刻閃卡有自己的啞光牌框和特殊清漆，讓它們閃耀著璀燦的光澤。雖然我們可能會不時重複這種作法，但這就是我們未來的標準蝕刻閃卡風格。

指揮官傳奇：爭戰柏德之門有57張傳奇生物牌：30張非普通牌、25張稀有牌和2張秘稀牌。另外還有25張傳奇身世牌：5張普通牌、15張非普通牌和5張稀有牌。這82張牌都有閃蝕刻版，以蝕刻閃牌框搭配指揮官傳奇：爭戰柏德之門的普通插畫。

每包系列補充包內含一張閃蝕刻傳奇；系列補充包中有三分之一的閃蝕刻傳奇是稀有或秘稀牌。每包聚珍補充包內含兩張閃蝕刻傳奇：一張普通牌或非普通牌，以及一張稀有或秘稀牌。輪抽補充包不會出現蝕刻閃卡。

無邊牌

指揮官傳奇：爭戰柏德之門有三張無邊框鵬洛客：

指揮官傳奇：爭戰柏德之門同時有五張龍族組合秘稀牌。每個龍都能對你的對手造成戰鬥傷害，並且每個都有無邊框版本。

指揮官傳奇：爭戰柏德之門還有另外五張出色的秘稀牌有無邊框版本，其中包括棘竹君王。

你可以在指揮官傳奇：爭戰柏德之門的系列、輪抽和聚珍補充包開出無邊框牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。

規則手冊牌

你可能還記得龍與地下城：被遺忘國度戰記的規則手冊設計，它們會在指揮官傳奇：爭戰柏德之門中回歸。

這些牌的插畫由早期的怪物圖鑑藝術啟發靈感。指揮官傳奇：爭戰柏德之門中的57張傳奇生物牌——30張非普通牌、25張稀有牌和2張秘稀牌——皆會有規則手冊設計，其他一些非傳統牌系列也是如此。總共有76張規則手冊牌：10張普通牌、34張非普通牌、25張稀有牌和7張秘稀牌。龍族組合秘稀牌將有規則手冊設計和無邊框設計。被遺忘國度戰記的規則手冊牌皆來自怪物圖鑑，但在指揮官傳奇：爭戰柏德之門，你還會發現具有規則手冊設計的某些奇妙物品，包括鑽石組合和閃電擊。你可以在系列、輪抽和聚珍補充包中開出規則手冊牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。

擴圖

你已經看完指揮官傳奇：爭戰柏德之門中所有其他的特別牌張設計。我們會為每張稀有和秘稀牌設計特別版本，這樣不論何時你都能找到你最喜愛的稀有和秘稀牌特別版本。指揮官傳奇：爭戰柏德之門有47張稀有牌和7張秘稀牌是擴圖牌。這些卡牌不會有其他設計。指揮官傳奇：爭戰柏德之門主系列的擴圖牌可以在聚珍補充包和聚珍補充包嘗鮮包找到，並有非閃和傳統閃兩種版本。

指揮官傳奇：爭戰柏德之門指揮官套牌的新牌也會有擴圖。這種擴圖牌有27張稀有牌和12張秘稀牌。（還有一張沒有擴圖版本的職業牌。）聚珍補充包和聚珍補充包嘗鮮包中的每張秘稀牌都有非閃和傳統閃兩種版本。聚珍補充包中擴圖稀有牌僅有非閃版本。

精選列表

指揮官傳奇：爭戰柏德之門精選列表將恢復為300張牌，其中包含魔法風雲會遊戲史上的卡牌。精選列表將包含所有魔法風雲會主題的怪奇物語x Secret Lair卡牌，Havengul Laboratory除外。指揮官傳奇：爭戰柏德之門系列補充包中的魔法風雲會主題怪奇物語x Secret Lair卡牌，其稀有度將與其他精選列表中的卡牌相同。

補充包類別/系列概覽

指揮官傳奇：爭戰柏德之門的內容比大多數的系列多，以支援指揮官輪抽賽所需的較大型補充包。指揮官傳奇：爭戰柏德之門內含141張普通牌、120張非普通牌、77張稀有牌和22張秘稀牌。如上所述，這些卡牌很多都有特別設計。你可以在系列補充包與聚珍補充包找到所有的蝕刻閃卡。規則手冊牌和無邊框牌可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到，並有傳統閃和非閃兩種版本。擴圖牌則為聚珍補充包和聚珍補充包嘗鮮包專屬。

系列補充包是指揮官傳奇：爭戰柏德之門中最有趣的補充包。每包系列補充包內含一張閃蝕刻傳奇或身世牌、以及其他傳奇、其他身世、一張稀有或秘稀牌、一張傳統閃卡和兩張萬用牌。在你能開出的所有酷炫卡牌間，你會發現大多數（79%）的指揮官傳奇：爭戰柏德之門系列補充包有至少兩張稀有或秘稀牌，而37%的指揮官傳奇：爭戰柏德之門系列補充包則有三張或以上的稀有或秘稀牌。

輪抽補充包是指揮官傳奇：爭戰柏德之門指揮官輪抽賽中最棒的補充包。指揮官傳奇：爭戰柏德之門輪抽補充包內含20張牌，你還可以一次挑選兩張牌，構組一副60牌的指揮官套牌。你甚至能打破指揮官輪抽賽的無雙規則。每包輪抽補充包內含一張傳奇生物或鵬洛客牌、一張傳奇身世牌和一張非傳奇的稀有或秘稀牌。44%的指揮官傳奇：爭戰柏德之門輪抽補充包內含至少兩張稀有或秘稀牌。

牌張的普通版及特別版的出現機率並沒有固定的比例。約11%的系列補充包內含具有特殊設計的非閃稀有或秘稀牌，就和10%的輪抽補充包一樣。有些牌具有多種設計；對於這類的牌，每種設計的出現頻率會隨設計種數而減少。聚珍補充包也是如此——聚珍補充包是收集各種非閃和傳統閃稀有和秘稀牌的最佳方式，且是唯一可供你收集擴圖牌的補充包。

有關每種指揮官傳奇：爭戰柏德之門補充包內容的完整詳細解說，請查看指揮官傳奇：爭戰柏德之門產品概覽。

指揮官傳奇：爭戰柏德之門即將於6月10日登場，並會在你當地的遊戲店以及Amazon等線上零售商管道發售，希望你好好享受你的下一副指揮官套牌，玩得開心！