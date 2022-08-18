我們在打開補充包前總是會屏息片刻，希望能開到自己最喜愛的牌張，然後才動手撕開包裝，看看「這次我會抽到什麼？」這個永恆問題的答案會是什麼。

我是多明納里亞：眾志成城（DMU）的產品設計師Mike Turian。身為本系列的設計師，我負責規劃它的內容架構與促銷活動。今天我要在本文中談談，大家可以期待在多明納里亞：眾志成城產品中開出的所有內容。這些產品全都滿載著各種傳奇好物，而我將一一為大家介紹我們準備的精彩內容。

失落傳承促銷活動

我第一次打開原版的傳承補充包，是將近三十年前的事了。當年我是從闇黑系列入門，那時傳承上市已經幾個月，而且傳承產品在我所在地區的遊戲店裡都已售完。我跟我朋友聯絡上義大利的一家遊戲店，然後向他們買了好幾盒義大利文版的傳承。傳承是第一個有金色生物和傳奇牌的系列，而我們這些魔法風雲會的熱血新手玩家迫不及待地拆開了那些補充包！快轉到三十年後，當我打開失落傳承促銷活動的補充包時，當年的興奮感再次湧上我的心頭。

為了說明失落傳承促銷活動的所有細節，我們拍攝了揭秘失落傳承的影片，由Marshall Sutcliffe主講探索的故事，或者您也可以閱讀Blake Rasmussen的文章，了解失落傳承促銷活動的完整詳情。

失落傳承促銷活動只會出現在3%的多明納里亞：眾志成城聚珍補充包中。

雖然我早就看過存放這些傳承補充包的倉庫照片，但是當我實際看到一箱箱傳承展示盒擺放在桌上，堆成一面高牆時，我就知道這會是我迫不及待想要跟大家分享的魔法風雲會重要時刻。我們把失落傳承促銷活動中的一張牌加進了3%的多明納里亞：眾志成城聚珍補充包中，取代其中的一張多明納里亞：眾志成城的普通閃卡。聚珍補充包將是唯一一款內含失落傳承促銷活動卡牌的多明納里亞：眾志成城補充包。Blake在他談論失落傳承促銷活動的那篇文章中，列出了可抽到的原版傳承系列卡牌完整清單。

重述傳承

多明納里亞擁有充滿傳奇角色的豐富歷史，我們希望藉此機會重新詮釋其中的一些經典傳承角色。資深遊戲設計師Ethan Fleischer運用他對傳承角色的深厚知識，設計出19張全新的傳奇生物，以及一個全新的傳奇鵬洛客。這20張牌皆是為指揮官遊戲所設計，均採傳統閃處理，封在單張盒頂贈卡補充包內，每盒多明納里亞：眾志成城系列補充包、輪抽補充包和聚珍補充包展示盒均各有一包。

除了盒頂贈卡的閃設計之外，這20張重述傳承牌還有聚珍補充包專屬的蝕刻閃和非閃兩種設計。

這些重述傳承牌共分為五張非普通、十張稀有以及五張秘稀。在盒頂贈卡補充包中，有37.5%的機率開到非普通閃卡，50%的機率開到稀有閃卡，12.5%的機率開到秘稀閃卡。每包聚珍補充包內必定有一張重述傳承非普通牌，而且開到非閃或蝕刻閃版本的機率各半。此外，聚珍補充包還會有兩張出自十張稀有及五張秘稀的重述傳承牌，同樣分為蝕刻閃或非閃兩種版本，另外還有可能開出其他補充包添趣版稀有和秘稀牌。雖然這兩張牌有可能是各種好物，但在此提醒您，一包聚珍補充包最多只會開出兩張閃蝕刻傳奇重述牌。

最後，如同上文所提，這些重述傳承牌是為指揮官遊戲而設計，其上的多明納里亞：眾志成城指揮官(DMC)系列符號表明，它們可在指揮官、薪傳與特選賽制中使用。

展示牌框彩繪玻璃設計

在談到於多明納里亞：眾志成城中開到彩繪玻璃設計的機會，就不得不提及Magali Villeneuve繪製的初代基本地。她對卡牌的詮釋令人驚嘆。您可以在輪抽、系列、聚珍補充包和多明納里亞：眾志成城速戰補充包中找到這些彩繪玻璃全圖基本地。每包聚珍補充包都保證內含這五張牌其中一張的傳統閃版本，而多明納里亞：眾志成城速戰補充包則保證可開到其中一張的非閃版本。輪抽與系列補充包同樣有機會開到這兩種彩繪玻璃全圖基本地，還有可能開到另外三種版本的基本地。系列補充包的基本地牌有21%的機率會是閃卡版本。

多明納里亞：眾志成城的系列與輪抽補充包均保證可開到一張傳奇生物，聚珍補充包則保證可開到超過一張，除此之外，我們還希望為多明納里亞：眾志成城的每個傳奇生物都推出特殊的補充包添趣設計。您可以在上面看到我們為多明納里亞：眾志成城中的41張傳奇生物（20張非普通、14張稀有及7張秘稀）所做的展示牌框彩繪玻璃設計。您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中開到這41種生物。

在輪抽補充包內，當您開出非閃傳奇生物時，有三分之一的機率會是展示牌框設計，剩餘三分之二的機率則是一般版本。輪抽補充包中也會出現傳統閃版本的展示牌框彩繪玻璃傳奇地和基本地。

在系列補充包內，我們保證每一包補充包都會開出一張非閃的非普通展示牌框彩繪玻璃傳奇生物。多明納里亞：眾志成城系列補充包還會包含兩張隨機牌，有可能是非普通、稀有或秘稀的非閃展示牌框彩繪玻璃傳奇牌。除此之外，這些牌的閃卡版本也有機會以必出閃牌的姿態出現（其他無數牌張也有可能出現）。

在聚珍補充包內，我們保證每一包都會開出一張閃非普通展示牌框彩繪玻璃傳奇生物。您還有機會開出最多兩張稀有或更高稀有度的非閃展示牌框彩繪玻璃傳奇生物。更棒的是，您還有可能開到一張閃展示牌框彩繪玻璃稀有或秘稀牌。

指揮官套牌附贈的聚珍補充包嘗鮮包的兩張牌中，也一定會有一張是閃展示牌框彩繪玻璃非普通牌。另外一張則會是稀有或秘稀牌，但可能是玻璃彩繪傳奇牌、擴圖牌或無邊鵬洛客。

在此提醒您，以上所有資訊適用於本系列41種傳奇生物中的40種，只有啟示天災希歐蕊例外，它具有展示牌框設計和非瑞文兩種版本。因此，開到希歐蕊時，兩種版本出現的機率也會是各半。

紋理閃卡

多明納里亞：眾志成城聚珍補充包還有一個專屬特色，我們將Double Masters 2022中高人氣的紋理閃設計以全新方式套用到多明納里亞：眾志成城的41種傳奇生物上。這種紋理閃設計結合了獨特的閃圖案和高光澤度的清漆表面，能凸顯彩繪玻璃色彩，卡牌閃亮的邊框也能強調這些魔法風雲會傳奇生物的美感。

每個聚珍補充包中都一定會有一張紋理閃卡（63.1%是非普通、29.5%是稀有、7.4%是秘稀）。紋理閃設計只會套用在41張彩繪玻璃閃卡上，並且專屬於多明納里亞：眾志成城聚珍補充包。

鵬洛客設計

為了多明納里亞：眾志成城，我們對多明納里亞：眾志成城系列中的四張鵬洛客採取無邊框的設計。無邊框面紗的莉蓮娜會讓您的對手在受苦的同時，對這個甜美鵬洛客充滿嫉妒！

至於鵬洛客阿耶尼，我們想展示他在非瑞化之前與之後的樣貌。除了阿耶尼非瑞化之前的一般鵬洛客插畫和無邊框鵬洛客版本之外，我們還增加了非瑞化插畫、無邊框非瑞化插畫，以及非瑞文版本。

無邊框稀有雙色地

在多明納里亞：眾志成城中，總共有六張稀有雙色地牌。它們可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到，並有閃和非閃兩種版本。

擴圖稀有或秘稀牌

擴圖稀有和秘稀牌可以在多明納里亞：眾志成城聚珍補充包中開到，其中一部分甚至可在聚珍補充包嘗鮮包中開到。在多明納里亞：眾志成城中，您會發現多明納里亞：眾志成城系列中的稀有和秘稀牌如果沒有其他特殊設計，就會有非閃和閃擴圖兩種版本。此外，在非閃版本中，我們加入了五張專為多明納里亞：眾志成城速戰而製作的新卡牌，採用擴圖設計。我們也替指揮官套牌中的非鵬洛客指揮官牌設計出非閃擴圖版。

在此提醒您，傳紀牌的插畫無法採取擴圖設計，因為沒有擴圖版本。

感謝您撥冗讀完本文！如果您想了解更多有關多明納里亞：眾志成城各項產品的內容，包括各種補充包產品的細節，不妨看一看Tim Brown提供許多詳情的文章。如果您已經準備好入手這些精彩牌張，可以前往您當地的遊戲店或到Amazon線上預訂多明納里亞：眾志成城的各項產品。

衷心祝福您開到喜愛的牌張！如果開到了，歡迎在Twitter上用@mturian與我分享！我們下次再見！