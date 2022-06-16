在尋找充滿深受愛好者歡迎的牌張，內容精彩有力的輪抽賽制嗎？您是否等不及想把漂亮的全新無邊框蝕刻閃卡收進套牌裡呢？Double Masters 2022是專為提供您精彩亮眼的魔法風雲會卡牌而設計的系列。

產品概覽

Double Masters 2022包含332張卡牌：91張普通牌、80張非普通牌、120張稀有牌和40張秘稀牌，再加上隱密尖峰。您可以在您當地的遊戲店、Amazon網站和任何販售魔法風雲會的地方，購買於7月8日上市的輪抽補充包和聚珍補充包，以收藏Double Masters 2022卡牌。

若要在第一時間使用這些強大卡牌進行遊戲，請報名參加7月1日至7日在您附近的WPN優質店家舉行的Double Masters 2022預覽賽事！

輪抽補充包

每個Double Masters 2022輪抽補充包都包含兩張稀有和/或秘稀牌，外加兩張傳統閃卡。當您在輪抽Double Masters 2022時，可以在每包的第一次抽選時拿兩張牌。

Double Masters 2022輪抽補充包的完整內容為：

8張普通牌

3張非普通牌

2張稀有和/或秘稀牌

2張任意稀有度的傳統閃卡

1張隱密尖峰

1張衍生物牌或廣告牌

輪抽補充包可以單買或以每盒24包的形式購買。

聚珍補充包

每個Double Masters 2022聚珍補充包都包含兩張無邊框稀有和/或秘稀牌，其中一張為傳統或紋理閃卡。每包聚珍補充包也包含一張稀有或秘稀牌蝕刻閃卡，以及一張傳統稀有或秘稀閃卡。聚珍補充包是唯一含有秘稀紋理閃卡的產品，您可以在下方瞭解相關資訊。

Double Masters 2022聚珍補充包的完整內容為：

5張傳統閃普通牌

2張傳統閃非普通牌

2張非閃無邊普通和/或非普通牌

2張傳統閃無邊普通和/或非普通牌

1張傳統閃稀有或秘牌稀

1張非閃無邊稀有或秘稀牌

1張稀有或秘稀蝕刻閃卡

1張稀有或秘稀無邊框傳統閃卡 或 1張秘稀紋理閃卡

聚珍補充包可以單買或以每盒4包的形式購買。

您可以在Double Masters 2022找到備受喜愛的卡牌，其中許多具有新的插畫，一些您過去最喜愛的牌也將以全新酷炫的版本回歸。

無邊框牌

Double Masters 2022有80張無邊框牌：9張普通牌、21張非普通牌、30張稀有牌和20張秘稀牌。您可以在輪抽和聚珍補充包中找到這些牌，並有閃卡和非閃版本。這些牌的無邊框版本具有新插畫。

在輪抽補充包中，對於具有無邊框設計版本的普通牌和非普通牌中，您將有三分之一的機率開出無邊框版本。換句話說，您在Double Masters 2022輪抽補充包中開到的所有漂念精和徒長非閃卡中，有三分之一具有無邊框設計。對於閃卡也是相同的概念，您在Double Masters 2022輪抽補充包中開到的所有漂念精和徒長傳統閃卡中，有三分之一具有無邊框設計。

11%的Double Masters 2022輪抽補充包內包含至少一張非閃無邊框稀有或秘稀牌。您有機會在同一包補充包中開出兩張無邊框稀有或秘稀牌，也可能是兩張秘稀牌。

每包Double Masters 2022輪抽補充包中的兩張閃卡，都有1.25%的機率會是無邊框稀有或秘稀傳統閃卡。您有機會在同一包補充包中開出兩張無邊框稀有或秘稀牌，也可能是兩張秘稀牌。

每包Double Masters 2022聚珍補充包都包含兩張無邊框稀有或秘稀牌，一張為非閃，另一張為傳統或紋理閃卡。

紋理閃卡

有五張無邊框秘稀牌具有特殊紋理閃卡版本。這些無邊框牌與其非閃和傳統閃卡版本使用相同的插畫，但具有特殊的閃亮紋理，所以這些牌的插畫會帶有一些動感：

這些紋理閃卡為Double Masters 2022聚珍補充包所專屬。有3%的聚珍補充包含有秘稀紋理閃卡。紋理閃卡獨具特色，而且這些紋理閃卡的收藏編號數字也比非紋理閃卡版本要大，讓它們更加與眾不同。

蝕刻閃卡

Double Masters 2022內的每張稀有和秘稀牌都具有蝕刻閃卡版本。這些蝕刻閃卡與其主系列版本具有相同的插畫。

這些牌使用魔法風雲會目前的標準蝕刻閃卡處理方式，亦即使用了啞光牌框和特殊清漆，和指揮官傳奇：爭戰柏德之門是相同的風格。每包Double Masters 2022聚珍補充包都含有正好一張稀有或秘稀蝕刻閃卡。

隱密尖峰

隱密尖峰是第一張出現在Masters系列的魔法風雲會新進牌，其目的在於使輪抽賽制的魔法力更加順暢。

每包Double Masters 2022輪抽補充包都含有正好一張隱密尖峰。隱密尖峰有點像列表牌，它既不會是閃卡，也不會出現在聚珍補充包中。隱密尖峰可以在任何指揮官套牌中使用。您可以在預覽賽事的遊戲之間改變隱密尖峰橫置所產生的顏色。

做好準備

雙倍輪抽。精彩卡牌。Double Masters 2022對於任何魔法風雲會愛好者都會是趣味加倍的遊戲體驗。記得在7月1日至7日到您附近的WPN優質店家參與預覽賽事，然後在7月8日前往您當地的遊戲店、Amazon網站或任何販售魔法風雲會的地點購買。