（2021年11月16日更新：內容更正—每盒聚珍補充包裡將會有兩包盒頂贈卡包而非一包。）

歡迎來到我的城堡！我一直在等你。我知道你對補充包有著最高的要求，也勢必會到我的城堡來了解所有店裡可以買得到的依尼翠：腥紅婚誓產品。我希望你已經看過了Harless Snyder 的產品概覽和Clayton Kroh 的依尼翠：腥紅婚誓補充包添趣文章，並準備好要來了解要如何獲得依尼翠：腥紅婚誓 的牌、插畫和補充包添趣的特殊處理方式。

德古拉系列

Turn Over

德古拉系列牌把 Bram Stoker 的德古拉小說內容帶進了魔法風雲會。我們在依尼翠：腥紅婚誓裡選擇了 18 張牌，提供他們聚焦在原著角色、地點和物品上的異畫版本。這些牌在機制上和依尼翠：腥紅婚誓裡的牌完全相同，但使用了德古拉系列的牌框來在創意上把魔法風雲會和德古拉連在一起。

你可以在以下三個地方開到德古拉系列牌。十八張裡的十七張可以從單張的盒頂贈卡包和聚珍補充包獲得，而第十八張德古拉系列牌—德古拉城堡（沃達連邸）則會以買盒贈卡的方式出現。

一包一張的盒頂贈卡包可以在輪抽和系列補充包的補充包盒裡找到—每盒聚珍補充包的補充包盒裡將會有兩包。在單張的盒頂贈卡包裡，德古拉系列牌永遠都會是傳統閃卡的版本，每張德古拉系列牌都會和依尼翠：腥紅婚誓裡牌的稀有度一樣。舉例來說，陰鬱的索霖是一張秘稀牌，而德古拉伯爵—在機制上是完全一樣的—也是一張秘稀。在盒頂贈卡包裡，大約一半左右你會獲得五張德古拉系列非普通牌的其中一張，而剩下的包裡將會包含七張稀有和五張秘稀牌。

另外我們為輪抽及系列補充包盒所新加的，是單張盒頂贈卡包現在裡面會有一張紙版來固定在補充包盒裡的正上方。插畫一面由 Magali Villeneuve 所畫，而另一面則是 Martina Fačková 的作品，紙板是設計來保護補充包盒裡的單張盒頂贈卡包的。

這 17 張德古拉系列牌可以在依尼翠：腥紅婚誓的聚珍補充包裡開到。每包依尼翠：腥紅婚誓的聚珍補充包都保證至少會有一張不閃的德古拉系列牌，並有機會獲得額外至多兩張傳統閃卡版本的德古拉系列牌。至於那些在依尼翠：腥紅婚誓 聚珍補充包裡開到不閃的德古拉系列牌，有略高於一半的機會會是非普通，剩下則會是稀有或秘稀。在那些傳統閃卡版本的牌裡，你有 14% 左右的機會會開到德古拉系列的非普通牌，而有 11% 的機會會開到稀有或秘稀。這是除了每盒聚珍補充包裡都會有的兩包單張盒頂贈卡包之外額外的東西。

這次的買盒贈卡，我們把焦點放在德古拉之家—德古拉城堡！! 德古拉城堡可以在本地店家獲得（發完為止）且是異畫版本的沃達連邸。買盒贈卡只會有傳統閃卡的版本，且只能透過買盒贈卡的方式取得。

輪抽補充包

除了德古拉系列牌以外，我們讓依尼翠：腥紅婚誓裡的架構和依尼翠：黯夜獵蹤裡一致。從許多方面來看，我們在依尼翠世界下設計了兩個平行的系列。依尼翠：黯夜獵蹤的設計和創意著重在狼人上，而依尼翠：腥紅婚誓著重在吸血鬼。

這樣的鏡像設計也反映到了系列架構上。舉例來說，兩個系列都有相同數量的單面和雙面普通牌（90 張單面牌/10 張雙面牌）、非普通（60/23）、稀有（53/11）和秘稀（15/5）。每包依尼翠：腥紅婚誓的輪抽補充包都保證會有至少兩張雙面牌（DFC），每三包會有一張任意稀有度的傳統閃卡取代普通牌的位置。如果這張傳統閃卡是雙面牌，那你的輪抽補充包裡就會有三張雙面牌。

至於系列裡的補充包添趣牌張處理，我們帶回了特色永恆之夜牌、無邊框鵬洛客和無邊框的雙色地。我們也同時設計了尖牙特色牌框放在主系列裡的 30 張吸血鬼上，其中也包括陰鬱的索霖。

特色永恆之夜牌著重在系列裡的每一張傳奇生物，除了最傳奇的吸血鬼只會出現尖牙特色牌框的處理方式。對每張只有一個版本補充包添趣（特色和無邊框）的牌來說，當你開到這張牌時，有三分之一的機率它會是補充包添趣的版本。至於那些出現多於一個版本補充包添趣處理方式的牌—像是陰鬱的索霖，那三分之一補充包添趣版本的機會將會被平分到無邊框和尖牙特色牌框上。

每包輪抽補充包在地牌的位置上都會有十張特色永恆之夜基本地的其中一張，而你可以在這篇依尼翠：腥紅婚誓補充包添趣文章裡看到它們全部。

系列補充包

由於依尼翠：黯夜獵蹤和依尼翠：腥紅婚誓裡系列補充包的架構是相同的，在這個章節裡我稍微更新了收集依尼翠：黯夜獵蹤這篇文章。

系列補充包裡會保證有一張特色永恆之夜基本地， 15% 的機會會是傳統閃卡的版本。還會有一張全圖的插畫牌（95%）或是簽名插畫牌（5%）—展現畫家為依尼翠：腥紅婚誓所完成那些引人注目的傑作。

精選列表依然會出現在 25% 的系列補充包裡。在 300 張牌裡我們替換了 75 張牌以帶來額外依尼翠感覺的內容，並維持開到很酷重印牌的新鮮感—像是吸血鬼導師和木樁。

系列補充包裡萬用牌的位置可能是依尼翠：腥紅婚誓裡任何牌的不閃版本。從普通到無邊框鵬洛客（但不包括一般牌框的稀有和秘稀），萬用牌的位置也可能開到無邊框的雙色地、特色永恆之夜傳奇、尖牙特色牌框牌或更多！

我們在 依尼翠：黯夜獵蹤系列補充包裡加入且這個系列也維持的一個新重點，是在萬用牌的位置上也可以開到八張新牌（六張稀有和兩張秘稀）。這些牌在機制上屬於新牌，且是為指揮官玩家所設計的。雖然你也可以在聚珍補充包裡開到擴圖的版本，這些牌將無法在依尼翠：腥紅婚誓的指揮官套牌裡取得。

除了這八張新牌以外，系列補充包在萬用牌的位置上，也有四張指揮官套牌裡傳統閃卡的不閃版本。由於這十二張牌都無法從輪抽補充包裡開到，我們可以在不需要擔心他們影響輪抽體驗的前提下設計。這讓我們可以設計像是 Wedding Ring 這樣的牌來點出依尼翠：腥紅婚誓的主題，並提供最好的多人遊戲體驗。

當你在系列補充包裡開到這八張新牌或四張不閃的指揮官牌時，那包補充包裡將會有至少兩張稀有牌。系列補充包永遠會給你一張主系列裡標準的稀有或秘稀，所以萬用牌位置上的任何稀有或秘稀都會是額外的！

由於我們希望系列補充包可以持續提供獨一無二的體驗，有一個保證傳統閃卡的位置可能會有標準、特色和無邊框的牌。你不會在這個位置開到傳統閃卡的基本地，且那八張新的指揮官牌及四張指揮官套牌的牌也不會出現在這裡。

聚珍補充包

依尼翠：腥紅婚誓的聚珍補充包都會包含五張稀有和/或秘稀，其中兩張會是傳統閃卡的版本。除了這兩張傳統閃卡版本的稀有和/或秘稀以外，還會有八張額外的傳統閃卡和傳統閃卡版本的雙面衍生物。

讓我們一次來看過所有內容，接著我會在幾個地方提供給大家更多資訊。

不閃的擴圖稀有或秘稀指揮官 – 這個位置會有來自指揮官套牌或系列補充包的 32 張新的稀有牌和 6 張新的秘稀牌。每張稀有在這個位置出現的次數會是秘稀的兩倍。這個位置你開到的擴是擴圖牌框，展示更多標準牌的插畫作品。舉例來說，你可以在這裡獲得 Strefan, Maurer Progenitor 的擴圖版本。

來自依尼翠：腥紅婚誓不閃的擴圖稀有或秘稀牌 – 我們希望每一張沒有特色牌框或無邊框處理的依尼翠：腥紅婚誓稀有或秘稀牌，都可以有另一個特殊的版本，因此我們為這 40 張稀有和 12 秘稀張完成了擴圖的版本。這些擴圖牌和上面所提到在指揮官位置所能獲得的處理方式都只能在聚珍補充包開到。另外，有德古拉系列版本的牌，並不代表它就不會有依尼翠：腥紅婚誓 插畫的擴圖版本。有些牌同時會有擴圖版本和德古拉系列的版本。

不閃的特色牌框/無邊框的稀有或秘稀牌 – 每包聚珍補充包的這個位置都會有一張補充包添趣的牌。你一定會獲得尖牙特色牌框、特色永恆之夜傳奇、無邊框雙色地、無邊框鵬洛客，或德古拉系列的稀有或秘稀牌。另外，如果你沒有在這個位置上開到德古拉系列的稀有或秘稀牌，那就會在德古拉非普通或特色牌框普通/非普通的位置開到德古拉的非普通牌。

來自依尼翠：腥紅婚誓傳統閃卡版本的尖牙特色牌框、特色永恆之夜傳奇、無邊框雙色地、無邊框鵬洛客、德古拉系列牌，或擴圖的稀有或秘稀牌 – 補充包裡的最後一張牌總是最讓人期待！這個位置會一定會有傳統閃卡的版本且提供補充包添趣的處理，包括今天我向大家展示的所有內容，也是最好獲得那些你想要傳統閃卡版本補充包添趣牌的機會。另外，你在這裡可以開到的傳統閃卡版本德古拉系列牌將會和盒頂贈卡包裡能獲得那十七張傳統閃卡一樣。另外，能開到傳統閃卡版本的擴圖稀有和秘稀將和能在主系列裡開到的牌是一樣的。這個位置上不會有任何傳統閃卡版本的擴圖指揮官或系列補充包裡的稀有或秘稀指揮官。

在介紹完所有聚珍補充包的內容後，這篇文章也來到了尾聲。我希望你們喜歡深入來看依尼翠：腥紅婚誓輪抽、系列和聚珍補充包的內容。如果你們想更了解依尼翠：腥紅婚誓 的產品，我建議你們閱讀Harless Snyder 的產品概覽和 Clayton Kroh 從幕後來看依尼翠：腥紅婚誓 補充包添趣處理方式的文章。如果想跟我分享你的想法，你永遠都可以在推特@mturian 上找到我！