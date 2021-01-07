在創造凱德海姆時，我們一個主要的原則就是要搞大！我們在任何東西上都有了更多—更多場所，更多經典生物，以及四張鵬洛客！我是 Mike Turian，魔法風雲會的產品概念設計師，以及凱德海姆的架構負責人。今天我有幾張最酷的凱德海姆牌要展示給你們，就讓我們開始吧！

這篇文章要帶大家來搶先看看凱德海姆裡所有的補充包添趣牌，以及你怎麼樣可以獲得它們—1 月 7 日還有更多！

特色牌框的維京傳奇

凱德海姆是一個受到北歐傳奇及神話所啟發的世界。在每個魔法風雲會系列裡，我們都試著去捕捉正在建構世界的本質，以及製作主系列版本跟異畫版本的特色牌框牌。在凱德海姆裡，這代表著我們要用金屬的維京特色牌框去強調系列裡的每一張傳奇牌。凱德海姆充滿著傳奇牌，也包括模組雙面牌的神。從第一次見到他們開始，我就迫不及待要向你們介紹特色牌框的維京傳奇。讓我們開始吧！

哇！系列裡的每一張傳奇牌都有這樣的特色牌框版本。為了要更詳細地介紹它，我向 James Arnold 請教，他是魔法風雲會的資深圖像設計師，也是這個特色牌框的創造者。他介紹了啟發他這個創造的東西：「我造訪了國家維京博物館，並花了許多時間研究哪些不可思議的遠古維京器具以尋找啟發。我記得手滑過那有著百年歷史維京船的感覺，並感受木頭那歷經冒險所產生的陳舊痕跡；那正是我在尋找去用這個牌框所捕捉的感覺。」

牌框上那粗糙又有力的感覺，只有在插畫能夠配合的情況下才能表露無遺。Tom Jenkot 確保了一些天份十足的畫家來讓這些插畫在紙上獲得了生命。

當然，這也讓我想跟概念插畫總監和負責凱德海姆裡特色牌框的插畫總監聊聊。Tom 向我們分享：「我們先著手牌框的設計。多虧了 James Arnold 讓他們得以被完美執行。我們在牌框上有保留了一些認為能完美契合的東西，幸運的是我說服了畫家 GodMachine，他願意幫我們製作其中一部分！」

GodMachine 無法完成所有的插畫，所以我得找其他能用顏色完成這一般會是黑白的內容。我們像一些最棒的畫家尋求協助，而他們也幫了我們大忙。其中，我很高興有 Ian Miller 的協助。Ian 一直都在進行魔法風雲會的插畫，他也從死亡金屬為大眾所知之前就已經在進行這個風格的作品了！

這次總共有 12 張特色牌框的維京非普通牌、14 張稀有和8 張秘稀。你可以在輪抽、系列和聚珍補充包，以及包含這些補充包的產品中找到特色牌框的傳奇牌。除此之外，特定的特色牌框非普通牌也可以在主題補充包裡找到。

無邊框鵬洛客

凱德海姆中有四張秘稀 鵬洛客，包括首次登場的兩張鵬洛客！在每個系列當中，這些鵬洛客牌都會有一個異畫無邊框的版本，那給了我們機會去展示更多驚人的角色。

你可以在輪抽、系列和聚珍補充包，以及包含這些補充包的產品中找到無邊框的鵬洛客牌。

無邊框通路和秘稀預示牌

你們所等待的地牌終於來了！剩下的四張稀有通路將會在凱德海姆中登場。這四張通路地十分引人注目，也展示了凱德海姆這個新世界的背景。

翻面 翻面

除了無邊框通路和鵬洛客以外，我們想要展示系列裡一個五張牌的預示牌循環，並有新的插畫和無邊框的處理。預示牌的概念是你會在魔法風雲會的一盤比賽中做出預言，而那也成了我在凱德海姆當中最喜歡的新機制。每次當我預示一張牌時都會感到眼花撩亂，因為現在我的牌套上都會有個秘密的驚喜！我們同時創造了一個 預示的支援牌能讓你在對局中選擇提供幫助。雖然我們還沒準備要向你們展示秘稀的預示牌，你可以假裝你已經知道了！

在跟我們使用者經驗設計師及預示牌支援牌的設計者 Daniel Holt 對話的過程中，他說：「我們利用烏鴉來向艾郎德—我們的奧丁—致敬，並在中間加入了斯達海姆之光的形狀（鑽石）及四周加上鳥的剪影。」

你可以在凱德海姆主系列每張有預示機制的牌和預示牌的支援牌上找到完成的烏鴉設計。

你可以在輪抽、系列和聚珍補充包，以及包含這些補充包的產品中找到這些無邊框的通路和預示牌，像是凱德海姆 的套裝。除此之外，Ultimate Edition 2 會有所有十張通路新的無邊框插畫版本，強調四個贊迪卡再起的新設定和六個凱德海姆的新設定。你可以在這裡看到關於Ultimate Edition 2 的完整資訊。

寬圖

寬圖將會出現在每個主要系列裡，放在每張非傳紀沒有上述版本的稀有和秘稀上。這給了我們一個機會去展示凱德海姆整個世界。 由於凱德海姆有十個要代表的世界，我們希望可以分別展示每個世界的美。讓我們來看一些例子。

寬圖牌只會出現在聚珍補充包裡。在凱德海姆裡有 36 張寬圖的稀有牌和 4 張寬圖的秘稀牌。凱德海姆的買盒贈卡是閃的境域行者，有著獨特的插畫和寬圖邊框。你可以在特定的店家購買一整盒的輪抽、系列或聚珍補充包（先到先得）即可獲得。

傳紀

在與魔法風雲會 的資深藝術總監和凱德海姆的插畫負責人Cynthia Sheppard的對話中，她提到了傳紀。「我們繼續魔法風雲會在傳紀上的傳統，把它作為從那個時空的居民視角所了解到的故事。每個視覺上華麗的織錦都描述了凱德海姆歷史上獨一無二的時刻。值得一提的是，其中兩個藝術家選擇把傳紀刻在真正的木材上，利用了受到北歐雕刻啟發的工具和技術！」

傳紀已經有了一個獨特的垂直牌框和插畫，所以不會有寬圖的版本。所有凱德海姆裡的傳紀都將會出現在輪抽、系列和聚珍補充包裡。在聚珍補充包裡，會有一個特定的位置能獲得不閃的牌：不管是凱德海姆主系列裡稀有的傳紀、凱德海姆五個主題中其中一個主題無法在輪抽補充包裡找到的稀有牌，或是凱德海姆指揮官套牌裡的稀有或秘稀牌。這代表你會在每包聚珍補充包裡找到一張額外的稀有/秘稀牌，總共會有五張；和贊迪卡再起的聚珍補充包相比多了一張（贊迪卡再起共有四張稀有/秘稀。）

聚珍補充包的內容

凱德海姆的聚珍補充包共有 11 張傳統的閃卡（加上額外一張閃的雙面衍生物），5 張特殊的異框牌，以及 5 張稀有/秘稀的組合。讓我們來看看聚珍補充包除了 5 張閃的普通牌/普通雪境雙色地和 2 張閃的非普通牌外的每個位置。

1 張稀有的傳紀—一張 無法在輪抽補充包裡開到的主題稀有牌、或其中一張凱德海姆指揮官套牌裡的稀有或秘稀牌—在上面傳紀的那段可以了解更多這個位置的細節。

1 張閃的雪境基本地—每包聚珍補充包都會有一張閃的雪境基本地。這裏總共會有 10 張不同的雪境基本地（2 張平原、2 張海島、2 張沼澤、2 張山脈和 2 張樹林）。Daniel Holt 分享了創造這個新的雪境牌框的過程：

「當我們決定要創造一個著重在雪境上的系列，尤其是受維京啟發的世界時，把重點放在雪境上就是很合理的。在魔法風雲會的歷史上，我們做過幾次的雪境。我們決定如果你可以和分辨神器及結界一樣快速計算雪境永久物的數量，對局一定會變得更好。我專注在創造一個能保留顏色特性也能提供『雪境』風味的概念上。」

1 張寬圖牌—36 張寬圖稀有牌和4 張寬圖秘稀中的其中一張。每張稀有牌出現的頻率會是秘稀的兩倍。

1 張閃的稀有或秘稀牌—這個位置會有你可以在凱德海姆 主系列中找到的 64 張稀有和20 張秘稀牌（所以你不會在這裡找到指揮官牌或是凱德海姆 的主題稀有牌。)

1 張不閃的牌和 1 張閃的特色牌框非普通牌 – 這些可以是 12 張不同的傳奇牌，每張都有維京的特色牌框。

翻面

1 張有著特色牌框/無邊框和異畫的稀有或秘稀牌—除了一個很酷的新牌框之外，每張特色牌框和無邊框牌都會展示設計來呈現凱德海姆插畫的一部分，並與展示牌框和無邊框的風格搭配。總共有 18 張稀有和 16 張秘稀牌。凱德海姆裡有兩張秘稀同時有特色牌框和第二種補充包添趣的變化牌框。這些牌的兩種版本加起來，跟系列裡其他秘稀出現的頻率相同。

1張閃的稀有或秘稀牌，可能是特色邊框、無邊框，或是寬圖版本——用最棒的牌，來為你的聚珍補充包體驗之旅畫上一個圓滿的句號。你能夠在這裡開出凱德海姆所有特殊邊框的補充包添趣牌張的(常規)閃卡版本，這個位置能夠開出54張稀有牌、 20張秘稀牌，包含一張讓你能夠完化你個人收藏的特別版本牌張。

Realmwalker | Zack Stella 作畫

我希望你們喜歡這樣搶先看看凱德海姆 的處理方式和插畫，以及你可以在哪裡找到他們。如果你想知道更多關於凱德海姆產品的資訊，Ari Zirulnik 寫了一篇總覽所有和凱德海姆一併發售產品的文章，並有更多關於接下來產品及牌張的細節。你可以透過Twitter @mturian找到我。新年快樂，並希望大家在體驗凱德海姆 時都有段快樂的時光！