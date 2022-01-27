想下載神河最酷炫的牌張嗎？

神河霓朝紀為魔法風雲會牌張提供了最頂尖的特殊設計。神河霓朝紀中的每張稀有和秘稀牌均有新版本。您會在下方找到特殊的地、炫耀技能的忍者和武士、閃耀的新牌框，以及用於新設計的新技術。

這是您前所未見的神河。

浮世繪地

您會在神河霓朝紀中找到一種全新風格的全圖地——浮世繪地。浮世繪地的藝術靈感來自日本木版畫風格。其中有十種浮世繪地，每種基本地類別各兩種。

每張浮世繪地均為日文，但 您可以在任何語言版本的補充包內開出浮世繪地。您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到全圖浮世繪基本地。三分之一的系列和輪抽補充包的地牌位置是一張非閃浮世繪地。20%的系列補充包的地牌位置是一張傳統閃卡，且這些閃地當中有三分之一為浮世繪地。您也可以在輪抽補充包中開出全圖浮世繪地閃卡。每包聚珍補充包內含一張浮世繪地閃卡。

柔光設計

神河霓朝紀的每張稀有和秘稀牌均有新版本。這類牌大多具有靈感源自未來風霓虹燈美學的柔光設計版本：

一共有37張稀有牌和6張秘稀牌具有柔光設計。

神河霓朝紀中有6張稀有傳紀牌和3張秘稀傳紀牌也具有柔光設計的新版本，但卻有一點不同。在新版本的傳紀牌上， 兩 面均有新插畫，但只有背面具備柔光牌框，正面則保留傳紀牌框。

翻面

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到所有柔光牌，包括傳紀牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。

忍者設計

神河霓朝紀中有22種忍者生物，以及忍者鵬洛客漆月魁渡。它們全都具備新版本，每張均具備配有忍者牌框的新插畫：

有7張普通牌、8張非普通牌、6張稀有牌，以及2張秘稀牌具有忍者設計。忍者很狡猾，但每張都可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到，並有非閃和傳統閃兩種版本。

武士設計

神河霓朝紀中還有21個武士生物，以及鵬洛客飄萍皇。每張武士均有新插畫版本且具有武士牌框：

有10張普通牌、7張非普通牌、4張稀有牌，以及1張秘稀牌具有武士設計。每張都可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到，並有非閃和傳統閃兩種版本。

無邊牌

您可以在每個魔法風雲會系列中找到具有新插畫的無邊框牌，但神河中的這類牌比大多數系列都要多。在神河霓朝紀中，全部四個秘稀鵬洛客均有無邊框版本，其上為Lack、Hara Tetsuo和Terada Katsuya的插畫 ……

還有系列中的1張稀有和5張秘稀龍 ……

還有5張稀有傳奇地：

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到無邊框鵬洛客，並有非閃和傳統閃兩種版本。

如果您從當地的WPN店家購買了神河霓朝紀補充包展示盒，您還可能有資格獲得由Yoji Shinkawa繪畫的無邊框閃版本梅澤悟，詳情請諮詢您的當地店家！

非瑞克西亞牌

神河霓朝紀中有兩張非瑞克西亞牌。無論是哪種語言的補充包，都有可能內含具有非瑞克西亞牌框的非瑞克西亞語牌張。當它們出現時，會具備一般插畫。您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中開出這類牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。

蝕刻閃

蝕刻閃將在神河霓朝紀中回歸魔法風雲會。蝕刻閃是一種印刷技術，可以不同方式應用於魔法風雲會牌張上，而我們在不同系列中使用它的方式也不同。有時我們會圍繞它構建整個牌框，例如指揮官傳奇；有時我們用它來強調牌框，例如斯翠海文：魔法學校。

在神河霓朝紀中，我們利用蝕刻閃來突顯神河霓朝紀的其他特色牌框。12張具有蝕刻閃設計的牌均經過精心挑選。有1張稀有和4張秘稀蝕刻閃牌具有柔光牌框，1張稀有和2張秘稀蝕刻閃牌具有忍者牌框，1張稀有和1張秘稀蝕刻閃牌具有武士牌框，以及2張秘稀蝕刻閃牌具有非瑞克西亞牌框。它們都是聚珍補充包的專屬內容。

擴圖

每張稀有和秘稀牌都會是某人最喜愛的牌張，因此我們為它們製作了特殊版本。在大多數的魔法風雲會系列中，沒有其他特殊設計的稀有和秘稀牌就會具有擴圖版本。在神河霓朝紀中，由於每張稀有和秘稀牌都有特殊設計，因此我們曾經考慮不製作擴圖牌 …… 但有些人很喜歡擴圖。如果系列中沒有擴圖牌，他們會很失望。因此，我們為此系列中的每張稀有和秘稀牌都製作了擴圖版本！

（鵬洛客除外——在聚珍補充包中，有一個位置大多數會出現擴圖牌，但該位置還可能出現無邊框鵬洛客。）

擴圖牌是聚珍補充包專屬設計。有53張擴圖稀有牌和11張擴圖秘稀牌，以及6張擴圖稀有傳紀牌和3張擴圖秘稀傳紀牌。傳紀牌只有背面的插畫是擴圖版本。您可以在神河霓朝紀主系列開出這73牌張，有非閃和傳統閃兩種版本。還有32張擴圖稀有牌和6張擴圖秘稀牌出自神河霓朝紀指揮官套牌。這38張擴圖牌僅有非閃版本。

螢光墨閃

您還可在神河中找到一種新型閃卡，這是一種特殊的螢光墨閃設計，以絲網印刷在傳統閃卡上，營造出一種充滿活力且獨特的華麗效果。神河霓朝紀中的所有螢光墨閃設計均由噬生渾魔碑出告拿下——碑出告是唯一具有螢光墨閃設計的牌。

碑出告的螢光墨閃設計有四種顏色：藍色、綠色、紅色和黃色。藍色、綠色和紅色螢光墨閃碑出告均是神河霓朝紀聚珍補充包的專屬內容。綠色螢光牌的數量約是藍色螢光牌的一半，紅色螢光牌的數量則約是綠色螢光牌的四分之一。無論是哪種顏色，螢光墨碑出告只有英文版本；其他語言的聚珍補充包也包含螢光墨碑出告，但這些牌都是英文版，而不是該補充包的語言版本。

黃色螢光墨碑出告是由WPN優質店家發放的贈卡。它也只有英文版。

神河霓朝紀並沒有日文版產品專屬的牌張。除了只有英文版的螢光墨碑出告之外，您可以在每種語言的補充包中開出每張神河霓朝紀的牌。

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到所有柔光、忍者、武士、非瑞克西亞和無邊框設計的牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。許多牌有多種設計；對於這類的牌，每種設計的出現頻率會隨設計種數而減少。浮世繪地也可以在系列和輪抽補充包中找到，包括非閃和傳統閃版本。每包聚珍補充包均有一張閃浮世繪地。

系列補充包是最能暢享開包樂趣的神河霓朝紀補充包：普通牌和非普通牌會訴說小故事，每包均保證有一張閃卡和插畫牌，而且30%的系列補充包內含至少兩張稀有或秘稀牌。約13%的系列補充包內含具有特殊設計的非閃稀有或秘稀牌。

如要進行輪抽賽，您可以選購輪抽補充包。約10%的神河霓朝紀輪抽補充包內含一張具有特殊設計的稀有或秘稀牌。

聚珍補充包是收集各種稀有和秘稀牌，以及閃卡的最佳方式，且它是唯一可供您收集蝕刻閃、擴圖和螢光墨牌的補充包。

如要全面了解神河霓朝紀中每種補充包的內容，請查看神河霓朝紀產品概覽。無論您選擇哪種神河霓朝紀補充包，您都會喜愛它的內容。神河的未來已經到來。