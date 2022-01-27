想下載神河最酷炫的牌張嗎？

神河霓朝紀魔法風雲會牌張提供了最頂尖的特殊設計。神河霓朝紀中的每張稀有和秘稀牌均有新版本。您會在下方找到特殊的地、炫耀技能的忍者和武士、閃耀的新牌框，以及用於新設計的新技術。

這是您前所未見的神河。

浮世繪地

您會在神河霓朝紀中找到一種全新風格的全圖地——浮世繪地。浮世繪地的藝術靈感來自日本木版畫風格。其中有十種浮世繪地，每種基本地類別各兩種。

浮世繪平原浮世繪平原

浮世繪海島浮世繪海島

浮世繪沼澤浮世繪沼澤

浮世繪山脈浮世繪山脈

浮世繪樹林浮世繪樹林

Foil

每張浮世繪地均為日文，但 您可以在任何語言版本的補充包內開出浮世繪地。您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到全圖浮世繪基本地。三分之一的系列和輪抽補充包的地牌位置是一張非閃浮世繪地。20%的系列補充包的地牌位置是一張傳統閃卡，且這些閃地當中有三分之一為浮世繪地。您也可以在輪抽補充包中開出全圖浮世繪地閃卡。每包聚珍補充包內含一張浮世繪地閃卡。

柔光設計

神河霓朝紀的每張稀有和秘稀牌均有新版本。這類牌大多具有靈感源自未來風霓虹燈美學的柔光設計版本：

掌流機體

一共有37張稀有牌和6張秘稀牌具有柔光設計。

神河霓朝紀中有6張稀有傳紀牌和3張秘稀傳紀牌也具有柔光設計的新版本，但卻有一點不同。在新版本的傳紀牌上， 面均有新插畫，但只有背面具備柔光牌框，正面則保留傳紀牌框。

逆神之戰
大口繩具像

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到所有柔光牌，包括傳紀牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。

忍者設計

神河霓朝紀中有22種忍者生物，以及忍者鵬洛客漆月魁渡。它們全都具備新版本，每張均具備配有忍者牌框的新插畫：

魁渡忍者牌框悟忍者牌框

有7張普通牌、8張非普通牌、6張稀有牌，以及2張秘稀牌具有忍者設計。忍者很狡猾，但每張都可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到，並有非閃和傳統閃兩種版本。

武士設計

神河霓朝紀中還有21個武士生物，以及鵬洛客飄萍皇。每張武士均有新插畫版本且具有武士牌框：

武士牌框的流星信徒骨碌骨碌武士牌框的飄萍皇

有10張普通牌、7張非普通牌、4張稀有牌，以及1張秘稀牌具有武士設計。每張都可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到，並有非閃和傳統閃兩種版本。

無邊牌

您可以在每個魔法風雲會系列中找到具有新插畫的無邊框牌，但神河中的這類牌比大多數系列都要多。在神河霓朝紀中，全部四個秘稀鵬洛客均有無邊框版本，其上為Lack、Hara Tetsuo和Terada Katsuya的插畫……

無邊框飄萍皇無邊框叛生逆徒泰茲瑞

無邊框漆月魁渡無邊框完化智者多美代

還有系列中的1張稀有和5張秘稀龍……

無邊框旋穹開璃

還有5張稀有傳奇地：

無邊框曆祚母聖樹

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到無邊框鵬洛客，並有非閃和傳統閃兩種版本。

如果您從當地的WPN店家購買了神河霓朝紀補充包展示盒，您還可能有資格獲得由Yoji Shinkawa繪畫的無邊框閃版本梅澤悟，詳情請諮詢您的當地店家！

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非瑞克西亞牌

神河霓朝紀中有兩張非瑞克西亞牌。無論是哪種語言的補充包，都有可能內含具有非瑞克西亞牌框的非瑞克西亞語牌張。當它們出現時，會具備一般插畫。您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中開出這類牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。

非瑞克西亞牌框的進展暴君金吉塔廈非瑞克西亞牌框的完化智者多美代

蝕刻閃

蝕刻閃將在神河霓朝紀中回歸魔法風雲會。蝕刻閃是一種印刷技術，可以不同方式應用於魔法風雲會牌張上，而我們在不同系列中使用它的方式也不同。有時我們會圍繞它構建整個牌框，例如指揮官傳奇；有時我們用它來強調牌框，例如斯翠海文：魔法學校

神河霓朝紀中，我們利用蝕刻閃來突顯神河霓朝紀的其他特色牌框。12張具有蝕刻閃設計的牌均經過精心挑選。有1張稀有和4張秘稀蝕刻閃牌具有柔光牌框，1張稀有和2張秘稀蝕刻閃牌具有忍者牌框，1張稀有和1張秘稀蝕刻閃牌具有武士牌框，以及2張秘稀蝕刻閃牌具有非瑞克西亞牌框。它們都是聚珍補充包的專屬內容。

Foil

擴圖

每張稀有和秘稀牌都會是某人最喜愛的牌張，因此我們為它們製作了特殊版本。在大多數的魔法風雲會系列中，沒有其他特殊設計的稀有和秘稀牌就會具有擴圖版本。在神河霓朝紀中，由於每張稀有和秘稀牌都有特殊設計，因此我們曾經考慮不製作擴圖牌……但有些人很喜歡擴圖。如果系列中沒有擴圖牌，他們會很失望。因此，我們為此系列中的每張稀有和秘稀牌都製作了擴圖版本！

（鵬洛客除外——在聚珍補充包中，有一個位置大多數會出現擴圖牌，但該位置還可能出現無邊框鵬洛客。）

擴圖實界晶片

擴圖牌是聚珍補充包專屬設計。有53張擴圖稀有牌和11張擴圖秘稀牌，以及6張擴圖稀有傳紀牌和3張擴圖秘稀傳紀牌。傳紀牌只有背面的插畫是擴圖版本。您可以在神河霓朝紀主系列開出這73牌張，有非閃和傳統閃兩種版本。還有32張擴圖稀有牌和6張擴圖秘稀牌出自神河霓朝紀指揮官套牌。這38張擴圖牌僅有非閃版本。

螢光墨閃

您還可在神河中找到一種新型閃卡，這是一種特殊的螢光墨閃設計，以絲網印刷在傳統閃卡上，營造出一種充滿活力且獨特的華麗效果。神河霓朝紀中的所有螢光墨閃設計均由噬生渾魔碑出告拿下——碑出告是唯一具有螢光墨閃設計的牌。

碑出告的螢光墨閃設計有四種顏色：藍色、綠色、紅色和黃色。藍色、綠色和紅色螢光墨閃碑出告均是神河霓朝紀聚珍補充包的專屬內容。綠色螢光牌的數量約是藍色螢光牌的一半，紅色螢光牌的數量則約是綠色螢光牌的四分之一。無論是哪種顏色，螢光墨碑出告只有英文版本；其他語言的聚珍補充包也包含螢光墨碑出告，但這些牌都是英文版，而不是該補充包的語言版本。

黃色螢光墨碑出告是由WPN優質店家發放的贈卡。它也只有英文版。

紅色碑出告綠色碑出告

藍色碑出告黃色碑出告

Neon Ink Foil

神河霓朝紀並沒有日文版產品專屬的牌張。除了只有英文版的螢光墨碑出告之外，您可以在每種語言的補充包中開出每張神河霓朝紀的牌。

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到所有柔光、忍者、武士、非瑞克西亞和無邊框設計的牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。許多牌有多種設計；對於這類的牌，每種設計的出現頻率會隨設計種數而減少。浮世繪地也可以在系列和輪抽補充包中找到，包括非閃和傳統閃版本。每包聚珍補充包均有一張閃浮世繪地。

Borderless, extended art, and ukiyo-e

Neon ink and foil etched

Ninja/Samurai and soft glow

系列補充包是最能暢享開包樂趣的神河霓朝紀補充包：普通牌和非普通牌會訴說小故事，每包均保證有一張閃卡和插畫牌，而且30%的系列補充包內含至少兩張稀有或秘稀牌。約13%的系列補充包內含具有特殊設計的非閃稀有或秘稀牌。

如要進行輪抽賽，您可以選購輪抽補充包。約10%的神河霓朝紀輪抽補充包內含一張具有特殊設計的稀有或秘稀牌。

聚珍補充包是收集各種稀有和秘稀牌，以及閃卡的最佳方式，且它是唯一可供您收集蝕刻閃、擴圖和螢光墨牌的補充包。

聚珍補充包內容

如要全面了解神河霓朝紀中每種補充包的內容，請查看神河霓朝紀產品概覽。無論您選擇哪種神河霓朝紀補充包，您都會喜愛它的內容。神河的未來已經到來。