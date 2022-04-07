您還可在新卡佩納：喧囂黑街中找到各式各樣的精彩內容。無論您是輪抽愛好者還是閃卡收藏家，以下詳細說明您可以預期在新登場的補充包中找到的內容。

盒頂贈卡

這些是新卡佩納：喧囂黑街具有地區特色的盒頂贈卡。內含30包系列補充包的系列補充包展示盒，以及輪抽和聚珍補充包展示盒，均包含一張傳統閃盒頂贈卡。這些贈卡都是晚會招待，但牌張的插畫和語言將與購買的展示盒語言版本相同。

不同版本的盒頂贈卡以獨特插畫來頌揚其對應語言的區域文化。我們的國際行銷團隊也在設計每個版本的概念時提供了許多協助。

英文 西班牙文 俄文

巴西葡萄牙文 韓文 日文

義大利文 德文 法文

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請注意，新卡佩納：喧囂黑街補充包中的各款晚會招待牌具有截然不同的插畫，且該插畫會出現在所有語言的補充包內。

都會地

您可以在都會全圖基本地看到新卡佩納的景點，展示出整個城市的藝術和建築。其中有十種都會地，每種基本地類別各兩種。

您可以在系列和輪抽補充包內找到傳統閃和非閃都會地。三分之一的新卡佩納：喧囂黑街系列和輪抽補充包內含一張都會地。

在系列補充包當中，三分之一的傳統閃基本地將是都會地。您總會在新卡佩納：喧嚣黑街聚珍補充包內找到一張傳統閃都會地。

黃金時代

如果想快速致富，那麼您會希望加入新卡佩納的家族之一，而黃金時代牌就是明證。新卡佩納：喧囂黑街中的45張三色黃金牌均各有黃金時代設計：5張普通牌、15張非普通牌、20張稀有牌，以及5張秘稀牌。

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中開出這些黃金時代牌，並有傳統閃和非閃兩種版本。

鍍金牌

當您找到黃金時代牌張的鍍金版本時，您就知道您已在新卡佩納中大獲成功。鍍金牌是黃金時代閃卡的下一個層次：在鍍金牌上，黃金牌框元素以3D立體方式壓印在傳統閃卡上。

（秘聞幫在印表機方面騙了我們——壓花不是真金。）

全部45張黃金時代牌均有鍍金版本。每張鍍金牌的牌框皆壓印在傳統閃卡上。與其他設計一樣，這種壓印很平滑，並可用於已認證的魔法風雲會賽事中。

鍍金牌會出現於系列和聚珍補充包中。鍍金牌只有英文版本，但它們會出現於任何語言的補充包內。3%的系列補充包內含一張鍍金普通或非普通牌，而1%的系列補充包則內含一張鍍金稀有或秘稀牌。25%的聚珍補充包內含一張鍍金普通或非普通牌，而13%的聚珍補充包內含一張鍍金稀有或秘稀牌。

裝飾藝術

無論您是與朋友還是敵人做生意，要在新卡佩納取得成功，衣裝都是很重要的。新卡佩納：喧囂黑街中九張不同的牌具有新插畫裝飾藝術設計，看起來如同時尚雜誌的封面一般。四張稀有牌和五張秘稀牌（包括三張秘稀鵬洛客）均有裝飾藝術設計。

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到裝飾藝術牌，並有傳統閃和非閃兩種版本。

蝕刻閃

當歐尼希茲聽說黃金時代牌具有超酷的鍍金版時，他想知道自己的裝飾藝術牌的超酷版本何在。幸好，他很高興得悉全部九張裝飾藝術牌的蝕刻閃版本會在新卡佩納：喧囂黑街聚珍補充包中專屬出現。

摩天樓

新卡佩納的家族首領生活奢華。新卡佩納：喧囂黑街中的十個非基本地均有摩天樓設計，其中包括這些令人驚嘆的地點：

有五張稀有牌和五張普通牌具有摩天樓設計。您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到它們，並有閃卡和非閃版本。

無邊框

您總是可以在每個魔法風雲會系列中找到一些無邊框新插畫牌，新卡佩納：喧囂黑街也不例外。七張稀有和七張秘稀牌（包括三張秘稀鵬洛客）均具有新插畫無邊框版本。

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到這些無邊框牌，並有傳統閃和非閃兩種版本。

非瑞克西亞

窪巴司也來了新卡佩納。應該沒什麼好擔心的。

無論您打開的是哪種語言的補充包，您都可能會找到具非瑞克西亞設計的非瑞文窪巴司牌。當您開出非瑞克西亞設計的窪巴司時，他將具有其一般插畫。您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中開出非瑞克西亞設計的窪巴司，並有非閃和傳統閃兩種版本。

請注意，窪巴司的裝飾藝術版本絕不是非瑞文，並且會出現在所有語言版本的補充包中——其蝕刻閃裝飾藝術版本則會出現在新卡佩納：喧囂黑街聚珍補充包內。

擴圖

您已見過新卡佩納：喧囂黑街所有特殊牌張設計。對我們來說，為每張稀有和秘稀牌製作炫酷的特殊版本是很重要的——他們都是某人最愛的牌，因此不具上述任何設計的稀有和秘稀牌將有擴圖版本。

新卡佩納：喧囂黑街的擴圖牌可以在聚珍補充包中找到，並有閃卡和非閃兩種版本。新卡佩納：喧囂黑街中有29張擴圖稀有牌和6張擴圖秘稀牌。

您還可以在聚珍補充包中找到出自新卡佩納：喧囂黑街指揮官系列的擴圖牌。新卡佩納：喧囂黑街指揮官系列中有80張此類稀有牌和12張秘稀牌。新卡佩納：喧囂黑街指揮官系列中大多數牌均為擴圖，且僅具非閃版本。然而，出自新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌的全部十個新的秘稀傳奇生物，以及六張稀有和兩張秘稀新卡佩納：喧囂黑街指揮官牌均可在系列補充包內找到，並且可在聚珍補充包內找到傳統閃擴圖版本。

精選列表

新卡佩納：喧囂黑街的精選列表與往常不同。通常，精選列表包含數百張選自魔法風雲會歷史的牌，它們可以為系列補充包錦上添花。在新卡佩納：喧囂黑街中，精選列表比往常較短，以便為魔法風雲會主題版本的Secret Lair x Stranger Things牌張騰出空間。Secret Lair插畫依然是該珍品獨有的，但八分之一的新卡佩納：喧囂黑街系列補充包將包含一張與Secret Lair牌在機制上相同的牌。這九張牌中每一張的出現機率均相同。

Turn Over

另外八分之一的新卡佩納：喧囂黑街系列補充包內含一張出自您熟悉的精選列表的牌張——但我們已將精選列表縮減為58張牌，以便為Secret Lair牌騰出空間。

簡要概述

新卡佩納：喧囂黑街包含101張普通牌、80張非普通牌、60張稀有牌，以及20張秘稀牌——其中很多牌均具有上述的特殊設計。

您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到所有黃金時代、裝飾藝術、摩天樓、非瑞克西亞和無邊框設計的牌，並有傳統閃和非閃兩種版本。鍍金牌可在系列和聚珍補充包中找到。裝飾藝術牌的蝕刻閃版本是聚珍補充包獨有的。鍍金牌只有英文版本，但它們會出現於任何語言的補充包內。都會地可在系列和輪抽補充包中找到，並有傳統閃和非閃兩種版本。每個聚珍補充包內含一張都會地傳統閃卡。

系列補充包是最能暢享開包樂趣的新卡佩納：喧囂黑街補充包：普通牌和非普通牌會訴說小故事，每包均保證有一張閃卡和插畫牌，而且30%的系列補充包內含至少兩張稀有或秘稀牌。

如要進行輪抽賽，您可以選購輪抽補充包。

聚珍補充包是收集各種稀有和秘稀牌，以及傳統閃卡的最佳方式，且它是唯一可供您收集蝕刻閃和擴圖牌的補充包。

牌張的普通版及其特別版的出現率並沒有固定的比例。約13%的系列補充包內含具有特殊設計的非閃稀有或秘稀牌，而約10%的新卡佩納：喧囂黑街輪抽補充包內含具有特殊設計的非閃稀有或秘稀牌。許多牌有多種設計；對於這類的牌，每種設計的出現頻率會隨設計種數而減少。聚珍補充包也是同理。

如要全面了解新卡佩納：喧囂黑街中每種補充包的內容，請查看新卡佩納：喧囂黑街產品概覽。您還可以透過我們的深入探討進一步了解這些精美處理的插畫和設計。

無論您選擇哪種新卡佩納：喧囂黑街補充包，您都會喜愛它的內容。