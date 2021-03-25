回想起來，我還記得自己在大學裡其中一個大型演講廳，瘋狂地敲著自己的筆電。我是在聽演講嗎？當然不是！我正在構組一副新的魔法風雲會套牌，迫不及待想回到家拿出收藏已久的牌來嘗試自己最新的創作。我喜歡找出牌之間的協同，更喜歡發現那些曾經被我忽略的組合。

我媽總說我在大學的主修其實是魔法風雲會，我想我不會否認。在魔法風雲會裡探索新牌、新角色和新的世界佔據了我所有的時間，隨著斯翠海文：魔法學校在接下來幾週的曝光，我希望所有的新牌和新的處理方式都能讓你們和我們這些設計斯翠海文：魔法學校的人一樣興奮。

我是 Mike Turian，魔法風雲會的產品概念設計師，也是斯翠海文：魔法學校的領銜建構師。我將會向你們展示並告訴你們哪裡可以找到無邊框牌、寬圖牌、秘典牌及日文版的變型、還有MTG Arena上的處理方式等。

斯翠海文大學和秘典

斯翠海文是所有胸懷大志的年輕魔法師們夢想上大學的地方。系列的領銜藝術總監 Taylor Ingvarsson 表示「創意上來說，斯翠海文對整個團隊是一次無比有趣的挑戰。我們希望整個世界感覺巨大且有趣，並讓斯翠海文感覺令人肅然起敬。那裡充滿了神奇且神祕的事物，並為入學的學生提供了探索無止盡的可能性。」

這所聲名遠播的學校裡最大的焦點就是它的圖書館。在斯翠海文裡，圖書館被稱為茂典閣，收藏了整個魔法風雲會裡每個曾被施放過的咒語，並號稱擁有整個多重宇宙裡所有的知識。茂典閣裡那個禁忌的區域稱為秘典，珍藏了魔法風雲會裡那些最經典咒語的原稿。下面是幾個例子：

哇！秘典牌全部都是魔法風雲會歷史上的巫術及瞬間，它們實在太令人興奮，於是我們確保了每包斯翠海文的系列和輪抽補充包裡都會有至少 1 張秘典牌，而每包聚珍補充包裡都會有至少3 張秘典牌。

秘典牌總共有 18 張非普通、30 張稀有和15 張秘稀，秘典牌出現在斯翠海文裡並不會影響它原本可以使用的賽制。舉例來說，由於2021 核心系列的關係，逼從現在可以在標準賽中使用，但出現在秘典牌裡並不會改變當依尼翠：黯夜獵蹤在今年下半上市時逼從會從標準賽中被輪替出去的事實。

秘典牌包括了全球版（將會有簡體中文、繁體中文、英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文和西班牙文的版本），及一個日文帶有特殊邊框的異畫版本—此版本將只會以日文發行。

資深圖像設計師 James Arnold 分享了他製作秘典牌框時所受到的啟發。「在設計斯翠海文時，我們想要捕捉敘事的元素，且持續不斷地問自己這個既簡單又困難的問題：為什麼？是的，這是個不可思議且強力咒語的總集，但它為什麼存在，目的又是什麼？」

「斯翠海文 的大圖書館從幾個月前第一次在概念牆出現後就一直有著令人驚嘆的形象。古老流傳下來的金箔頁寫滿了文字，集體想像中那些風格合宜圖像所保有的崇敬之意，就像是一位成績優異的學者現在的工作環境。彷彿某個忠實完成所有研究並親筆寫下的化劍為犁，紀錄了多重宇宙裡所有最棒的咒語。」

同時是兩個版本秘典概念插畫總監及領銜藝術總監的Tom Jenkot 表示，他喜愛「這個描寫每個咒語第一次被施放時的想法。想像一些抄寫員在暗黑不常使用的圖書館角落裡畫下了這些，不過他滿腹才能！或至少他認識很多很不錯的藝術家。」

「那些日文版 [異畫] 的版本，我們確保它會有一些在圖解元素上的經典風格，並與我們為全球版所做的不會相差太遠。我們聘請了日本的工畫堂工作室來完成這些，那是一個已經有 100 多年歷史的工作室！成品就和全球版一樣令人驚艷，日文版的牌框也讓插畫更能發光發熱（尤其是那直書的牌名欄）。」

兩種牌框都強調了讓這些秘典牌能手繪原稿的感覺，並用無與倫比的方式帶到魔法風雲會的牌張上。

補充包裡的秘典

現在讓我們來看看你要如何在補充包裡開到這些很棒的牌。同時我也會講到日文版的補充包．不過現在就讓我們從全語言的補充包開始。

你可以在系列、輪抽和聚珍補充包裡找到全球版的秘典牌。每包系列補充包都有一個肯定包含一張非普通、稀有或秘稀秘典牌的固定位置。系列補充包裡閃卡的位置也有機會可以獲得一張傳統閃卡的秘典牌（非普通、稀有或秘稀）。

每包輪抽補充包中都會有一個固定的位置能開到非普通（67%）、稀有（26.4%）或秘稀（6.6%）的秘典牌。除了那個固定的位置以外，你也有機會可以獲得額外一張傳統閃卡的秘典牌—而在這個時候，那將會取代原本補充包裡一張斯翠海文的普通牌。

每包聚珍補充包裡最少會有三張秘典牌，包含兩張蝕刻閃的秘典牌。在這兩張蝕刻閃的秘典牌當中，一張永遠會是非普通而另一張永遠會是稀有或秘稀。兩張中的其中一張永遠會是全球的版本，而另一張則永遠會是日文的異畫版本。舉例來說，如果你在聚珍補充包裡開到一張日文版蝕刻閃的非普通異畫秘典牌，那另外一張就絕對會是全球版蝕刻閃的稀有/秘稀秘典牌。

至於聚珍補充包裡的第三張秘典牌，將永遠會是傳統閃卡的非普通秘典牌。這個位置上你將會各有一半的機率會開出全球版或是日文版的異畫版本。

大概在48% 的聚珍補充包裡，你會開到傳統閃卡的稀有/秘稀秘典牌。所以在這 48% 的聚珍補充包裡，15 張牌裡面將會有 4 張是來自於秘典牌池的牌！同樣的，這張傳統閃卡的稀有/秘稀牌將會各有一半的機率會是全球版或是日文版的異畫版本。

上面所述適用於全語言的聚珍補充包，但系列和輪抽補充包在日文版本上將會有些不同。在日文版的系列和輪抽補充包裡，你每次都會得到一張秘典牌，且有各一半的機率會是全球版（以日文印行）或是日文版的異畫版本（只會有日文印行的版本）。

無邊框鵬洛客和龍長老

斯翠海文：魔法學校繼續把每個鵬洛客以異圖和無邊框帶進系列的傳統。蘿婉和威爾、盧卡、黑玉教授和克蜜娜都會各有一個一般和無邊框的版本。讓我們來看看黑玉教授：

雖然斯翠海文的學生們可能沒有注意到莉蓮娜喬裝成教授，她的類別欄卻洩露了她真正的身份。黑玉教授也同時強調了斯翠海文中一個新的機制—魔藝。魔藝會在你每次施放或複製一個瞬間或巫術時給你紅利，所以當黑玉教授在場上時，每次你施放或複製瞬間或巫術都會吸取對手 2 點生命。

你能在斯翠海文補充包裡開到的無邊框牌不僅是這四張鵬洛客而已；斯翠海文五個學院的「創院巨龍」也會有異畫無邊框的版本。斯翠海文的創意負責人及遊戲概念設計師 Doug Beyer 分享了這幾隻龍的一些背景。「從很早期開始，我們就有了要加入一個對色龍 [長老] 的循環作為五個學院創始者這個概念。龍是可以成為強力咒語施放者的魔法野獸，也是那種會堅持自己名字要被清楚地印在校區大樓上那種自戀角色。」

讓我們來看看銀毫的創始者沙垂茲銀毫。

這些鵬洛客和創始者龍長老，你可以在系列、輪抽和聚珍補充包裡找到他們一般和無邊框的版本。下面你可以看到聚珍補充包細節的完整介紹，包括更多關於無邊框鵬洛客和龍長老的資訊。在系列和輪抽補充包裡，有三分之一的機會原本不閃一般牌框的牌會被無邊框的版本所取代。

插畫牌和簽名插畫牌

插畫牌和簽名插畫牌從在贊迪卡再起中第一次亮相後就是專屬於系列補充包的內容。在斯翠海文的系列補充包裡（將會有簡體中文、英文、法文、德文和日文的版本），我們將為每包系列補充包裡的插畫牌帶來 81 張絕妙的畫作，包含一些來自秘典的精選（你會有 5% 的機率開到簽名插畫牌）。以下是個例子來幫助你了解可能會得到什麼：

沙垂茲銀毫簽名插畫牌

寬圖的稀有和秘稀牌

斯翠海文：魔法學校裡充滿了很棒的插畫，寬圖牌是我們用來確保每個系列裡稀有和秘稀都有的超酷處理方式。斯翠海文裡有額外的寬圖牌，包含 69 張寬圖的稀有牌和 12 張 寬圖的秘稀牌—這些寬圖牌都會有閃卡跟不閃的版本。除此之外，在指揮官（2021 年版）的五副套牌裡，我們希望確保那些新的稀有和秘稀牌也有寬圖的版本，所以指揮官（2021 年版）裡新的 70 張稀有牌和 10 張秘稀也都會有寬圖的版本（只會有不閃的牌）。

整體來說，除了五張龍長老和鵬洛客外，斯翠海文的主系列裡每張稀有和秘稀都會寬圖的版本，你甚至可以在系列中開到寬圖版本的模式雙面牌。寬圖牌將只能從聚珍補充包中開到。

對指揮官（2021 年版）裡的稀有牌和秘稀牌來說，聚珍補充包裡有個固定的位置（除了上述那個位置之外）永遠都會是指揮官（2021 年版）那五副套牌裡新的稀有和秘稀其中一張的不閃寬圖版本。指揮官（2021 年版）的寬圖牌只有不閃的版本。 值得注意的是，指揮官（2021 年版）裡那些重印的稀有和秘稀牌將不會出現在斯翠海文的聚珍補充包裡。現在就讓我們來看一張 指揮官（2021 年版）裡的寬圖牌。

除了寬圖牌將只能從聚珍補充包裡開出之外，斯翠海文有一張贈卡是傳統閃卡異畫的寬圖版本菁英護龍衛。這個版本只能透過買盒贈卡取得（送完為止），你將不會在聚珍補充包裡開到這個版本的菁英護龍衛。

聚珍補充包的內容

（聚珍補充包將會有英文、法文、德文、義大利文、日文和西班牙文的版本）

1 張稀有/秘稀的蝕刻閃秘典牌 – 聚珍補充包是唯一能獲得蝕刻閃秘典牌的地方。在補充包的這個位置上，你將會獲得 30 張稀有秘典牌或 15 張蝕刻閃秘稀秘典牌的其中一張—可能會是全球版或是日文異畫的版本。全球版或是日文異畫的版本秘典牌出現的機率將是一半一半。

1 張非普通的蝕刻閃秘典牌 – 在這個位置上，你將永遠會獲得 18 張非普通蝕刻閃秘典牌的其中一張。這個位置出現全球版秘典或是日文異畫的版本牌的機率是一半一半。如果你在聚珍補充包裡開到全球版的秘典牌，這代表你的稀有/秘稀蝕刻閃將會是日文異畫的版本（反之亦然）。在這個位置和稀有/秘稀蝕刻閃的位置上，你總會獲得一張全球版的蝕刻閃秘典牌和一張蝕刻閃的日文異畫牌。

1 張傳統閃卡的秘典牌（全球版或日文異畫版本），可能是稀有/秘稀、無邊框秘稀或稀有/秘稀的寬圖牌 – 這個位置會有各式各樣的好東西！通常會是在聚珍補充包裡的最後一張魔法風雲會牌，這個位置是你獲得一些很棒牌的好機會！在這個位置上，你可能會獲得全球版的傳統閃卡秘典牌（45 張）、日文異畫版的傳統閃卡秘典牌（45 張）、斯翠海文：魔法學校主系列中的稀有/秘稀的閃寬圖牌（81 張，包括課程牌和模式雙面牌），以及無邊框的秘稀閃卡（9 張，包括模式雙面牌）。哇！

1 張非普通傳統閃卡的秘典牌 – 總共有 18 張非普通的秘典牌，每一張都可以在這個位置開到傳統閃卡的版本。有一半的機會這個位置會是全球版的秘典牌，而另一半將會是日文異畫版的秘典牌。

1 張稀有/秘稀的寬圖牌或是無邊框秘稀牌 – 在這個位置你會獲得一張斯翠海文：魔法學校主系列裡的稀有或秘稀寬圖牌、一張無邊框鵬洛客牌，或是無邊框的秘稀龍長老（總共 90 張）。無邊框牌會有異畫和無邊框的版本，寬圖和無邊框牌依照主系列裡的樣貌可能是單面或是雙面。這個位置裡永遠不會有指揮官（2021 年版）裡的稀有/秘稀寬圖牌，因為在下個位置上你永遠都會開到一張。

1 張指揮官（2021 年版）的稀有/秘稀寬圖牌 – 如上面寬圖那段所述，這個位置永遠都會有一張來自指揮官（2021 年版） 裡新的稀有或秘稀牌的寬圖版本。（80 張）。

1 張傳統閃卡的課程牌 – 斯翠海文裡全部 20 張課程牌都可以在這個位置開到。平均來說，如果你打開六包聚珍補充包，將可以預期開到 5 張普通和/或非普通的課程牌，以及 1 張稀有/秘稀的課程牌。

在這些課程牌上，你會發現它們在左上角有個特殊的標記來讓你在施用帶有新溫習機制咒語時容易辨識。我找了負責課程牌牌框機制和標示的 UX 設計師 Daniel Holt 請教他的想法。

「一個持續出現的主要問題是…」Daniel 說道「我是否可以把課程牌像一般牌一樣放進我的套牌裡？答案是可以的，所以們我馬上了解到不管我們為這些牌做了什麼特別的事，依然得確保它們看起來像是可以放進你套牌裡且與其他牌一樣使用的樣子。」

「那個一般 DFC 標示會出現的左上角位置並沒有任何的限制，因此在課程牌的標示上也表現得不錯。團隊放上了羽毛筆和捲軸的圖示來代表寫筆記和學習新的咒語，希望這個標示可以幫助玩家在輪抽和構組套牌時注意到他們的課程牌，以利他們適當地決定是要放進正編使用還是放進備牌留待之後學習。」

1 張稀有/秘稀的傳統閃卡 –斯翠海文：魔法學校主系列裡大部分的稀有和秘稀牌都可以在這裡找到—包括雙面牌但不包括課程牌—總共 84 張。稀有和秘稀的課程牌能在上面提到課程牌的位置上找到。

2 張非普通的傳統閃卡 – 你在這個位置上能開到的非普通牌包括了斯翠海文主系列中除了課程牌外的的非普通牌（可能的牌有 75 張）。5 張非普通的課程牌不包括在這裡，因為它們會出現在上述的課程牌位置上。

5 張普通牌的傳統閃卡– 你在這個位置上能開到的普通牌包括了斯翠海文主系列中的普通牌及普通的非基本地（總共 96 張）。這裡不包括普通牌的課程牌，因為它們會出現在上述的課程牌位置上。斯翠海文：魔法學校的基本地也不會在這裡出現。如果你想要斯翠海文的閃基本地，可以在系列補充包和斯翠海文：魔法學校的套裝中找到。

1 張傳統閃卡的雙面衍生物 – 聚珍補充包裡有 7 種不同會被主系列牌所派出的衍生物，以及兩種不同的徽記。每張衍生物和徽記都能在這些雙面閃卡中的其中一面找到。如果你想收集傳統閃卡的衍生物和徽記，聚珍補充包是斯翠海文產品中唯一可以開到的地方。

每個學院都有自己咒語可以派出的衍生物。舉例來說，衡鑑會派出 3/2 的精靈衍生生物，而在聚珍補充包裡你可以開到閃的。那張衍生物長得會像是這樣：

聚珍補充包裡能開到的傳統閃卡版本

在鐘響要結束這篇文章之前，我想提醒你們關於斯翠海文：魔法學校的產品還有更多內容：Ari Zirulnik 寫了所有關於斯翠海文的預覽，我希望你們有空都去看看！謝謝你們跟我一起共度這段時光，我也很高興能向你們介紹斯翠海文：魔法學校裡新牌和新處理方式。如果這篇文章讓你想要更多、問更多問題、或只是想要提出反饋，你都可以在推特@mturian上找到我。