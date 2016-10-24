魔法風雲會～指揮官系列的產品是讓玩家認識指揮官賽制的絕佳方式，其最新產品的名字就叫做2016版。每副100張套牌打開即可開戰。它也讓經驗豐富的指揮官玩家能在其現有的指揮官套牌中，加入各種有趣的新選擇，還提供了他們構組全新套牌的創新想法。今年最熱門的是四色指揮官。讓我們一起看看值得期待的全新機制和復出機制。

拍檔

四色指揮官很不錯，但你或許希望自己在構組四色套牌時能多一點靈活性。或許你真正需要的是能夠相互合作的雙色傳奇生物。在此推出全新拍檔異能。

每張具拍檔異能的牌都代表了一種獨特的指揮官套牌構組風格。因此，混合搭配能產生奇妙的變化。有兩個指揮官有什麼意義？這代表許多酷炫的事！但這裡只展示了一個具搭檔異能的生物。我應該給大家再看一張。現在來介紹各地牛群的剋星，來自哥馬法達草原的布斯陶！

兩個生物唯有在它們都具有拍檔異能時才能一起擔任套牌的指揮官。大家也知道，老布斯陶不會隨便跟人合作。由於兩個指揮官在遊戲開始時是在統帥區，牌庫中剩餘的牌只有98張。用兩個指揮官組合後的標識色，來決定哪些牌能夠放入你的套牌。賽拉司雷恩的標識色是藍色和黑色，布斯陶則是紅色和白色。因此，綠色牌以及規則敘述中具綠色魔法力符號的牌張不用考慮，但其餘顏色的牌張都可以使用。

所有其他的指揮官規則會針對你的兩個指揮官分別生效。如果任一個離開戰場，你可以改為將它移回統帥區。「指揮官稅」，即你從統帥區第二次施放指揮官開始逐次追加的2點費用，也會個別生效。比如說，你施放賽拉司雷恩，然後它死掉了。在這盤遊戲稍後的時段中你再次施放賽拉司雷恩，而這次他的費用為3藍黑。然後你施放布斯陶。賽拉司的「稅」與布斯陶無關，因此你支付2紅白。下次你施放賽拉司雷恩時，必須支付5藍黑，以此類推。

每位指揮官造成的戰鬥傷害也同樣會分開記錄。在遊戲過程中，如果任一個指揮官對一位玩家造成21點或更多戰鬥傷害，則該玩家輸掉該盤遊戲。但你需要讓賽拉司雷恩持續征戰達此目標，或者讓布斯陶拚殺到此數字也行。

如果任一張牌提到你的指揮官（或非特定的指揮官），它意指這兩個指揮官中的一個。因此Command Beacon（指揮信標）（未包括在今年的套牌中，但依然有很多人會放）這類的牌可以選擇你任一個指揮官，但不是兩者都選。任何檢查你是否操控你指揮官的效應，在你操控一個或兩個指揮官時都視為滿足條件。Command Tower（指揮塔）或Commander's Sphere（指揮官法球）（包含在今年的套牌中！）這類牌張能加你指揮官所有標識色中任一顏色的魔法力。

不屈

指揮官遊戲中通常有許多對手。這點也許會嚇退弱者，但你大可不必害怕。實際上，你面對的對手越多，具全新「不屈」異能的咒語就越強大。

不屈頗為直接。於你施放咒語時，計算對手的數量。從該咒語的費用中扣除等量的一般魔法力。主宰戰場。即使只剩兩位玩家，你仍然可以減免1。請記得，已經離開遊戲的玩家不計算在內。不屈異能的減免效應不會影響該咒語的有色魔法力部分。因此，如果你面對六個或更多對手，升靈吐息仍需要支付白來施放。有勇氣挑戰如此多的對手，你讓我肅然起敬。

循環基本地

這五副套牌中會出現不少復出機制。但其中有一個會在所有五副套牌中都出現，現在就介紹其中一個例子。

如果你要使用四色指揮官套牌，確保取得正確的魔法力將是關鍵所在。循環基本地是循環異能的一種變化。如果某張具循環基本地異能的牌在你的手上，你可以支付該循環基本地的費用並棄掉該牌。然後你可以從你的牌庫中搜尋一張基本地，展示該牌，並將它置入你手上。墳場動盪在遊戲的後期非常強力，能將已死去的最強生物拉回戰場，但如果你因深陷兩地困境而熬不到後期，這也就沒有任何意義。

你的指揮，我們所願

我們今年的願望是你能擁有魔法風雲會～指揮官（2016版），運用其中的四色套牌威震四方。無論你是準備前往當地的遊戲店家挑戰新對手，還是跟一群老面孔對戰，我相信你都能在戰場上獲得豐富的收獲。盡情的玩吧！