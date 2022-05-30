指揮官傳奇：爭戰柏德之門6月10日行將上市，邀你前往這座著名城市一探究竟。如果你還沒看過整個系列，可前往指揮官傳奇：爭戰柏德之門牌圖集合查閱其中牌張。還可以參閱產品概覽和收集指揮官傳奇：爭戰柏德之門這兩篇文章來領略系列全貌！

指揮官套牌內容

指揮官傳奇：爭戰柏德之門系列會有四副全新的指揮官套牌登場。每副指揮官套牌都包含一張傳奇「封面」指揮官，還有一張備選傳奇及一張身世牌，能讓你嘗試不同指揮官的樂趣。每副套牌總共包含十張新加入的魔法風雲會卡牌。

每副套牌還內含一包聚珍補充包嘗鮮包。每包嘗鮮包內含兩張牌：

1張補充包添趣稀有牌或秘稀牌（在約20%的嘗鮮包中，這張牌會是傳統閃卡）

1張規則手冊邊框普通牌或非普通牌的傳統閃卡

聚珍補充包嘗鮮包內可能會包含你指揮官套牌中某張牌的特殊版本，或是能夠為你其他指揮官套牌助力的牌張。大部分的指揮官傳奇：爭戰柏德之門指揮官套牌內含一包與套牌語言相同的聚珍補充包嘗鮮包。不過如果你的指揮官套牌為中文、義大利文、葡萄牙文或西班牙文版本，你就會得到英文版的聚珍補充包嘗鮮包。

本系列的指揮官套牌共有兩種包裝版本：全幅彩盒及供線上銷售的簡約包裝。簡約包裝版的內容與普通版完全一樣，只是材料簡約許多。兩者均為可回收，並能減少產生塑料廢物！

能擬可以在您的當地遊戲店家和Amazon等線上零售商選購指揮官傳奇：爭戰柏德之門。

指揮官傳奇：爭戰柏德之門套牌列表

以下是四副全新指揮官套牌的完整套牌列表。

（編者按：下文的牌表係於頁面載入時從風雲集自動擷取每張牌最近一次付印的圖像，未必是該牌在本產品中出現的樣子。此處的套牌列表並非產品內牌張個別展示，僅為互動查詢套牌中包含各牌張的功能之用。）

歡樂成團

Title: 歡樂成團

Format: 指揮官

Commander: 娜麗亞德阿尼斯

1 領隊人布蘭寇

1 平民英雄

1 深地侏塑土師

1 豎琴手募員

1 幹練地城專家

1 集體行動

1 黑市管道

1 肅穆長眠引者

1 多用途肩帶

1 艾歐娜大祭司

1 嚴峻指命

1 往生主教

1 暮死 // 朝生

1 八尾半

1 前線醫士

1 風粉法師

1 榮光衛護使

1 金鬃賈佐

1 均勢賢者

1 月主教米凱耶

1 鏡身靈

1 白土教士

1 無私精靈

1 瑟紋的復還

1 莊嚴新員

1 小隊指揮官

1 難破妙陣

1 浴血鬥士

1 馬拉奇屠夫

1 心計巫妖

1 焦炬艦隊劫奪客

1 奢華領主貢提

1 陰森腸占師

1 殘酷雇工

1 瑪爾都領襲兵

1 碎心劍客

1 夜盜清理客

1 枯萎主教

1 操偶聚群

1 銀毫之牙斐莉莎

1 菲妍的報償

1 告解高階僧侶

1 覆面林連結點

1 洛司溫堡

1 易形地窖

1 跛行噴發口

1 靜寂殿堂

1 大天使地窖

1 戰情室

1 迅風高地

1 秘法印記

1 指揮塔

1 艾文核靈師

1 暗中掉包

1 異形助拳人

1 法師隨員

1 符文之母

1 古訓牧師

1 風言收集師

1 英勇化形

1 化形黜人

1 屍體卜算師

1 馬拉奇血僧

1 墓地逼令

1 筑拉波割喉客

1 滅除火花

1 歐佐夫印記

1 備忘夾

1 陽光戒

1 階層飾符

1 灰燼瘠地

1 泊卒卡腐沼

1 喪葬泥沼

1 繁茂地境

1 歐佐夫大殿

1 祖靈徑道

1 雪原地坑

1 星耀聖所

1 敗壞原野

10 平原

10 沼澤

奪心狂魔

Title: 奪心狂魔

Format: 指揮官

Commander: 納噶斯羅船長

1 奪智魔澤力克斯

1 溺往苦主

1 底棲魔魚後裔

1 無盡邪惡

1 曲心觸鬚怪

1 靈能儀式

1 奪腦龍

1 來自陵墓

1 黏液甲伏怪

1 深峽潛怪

1 遭忘造物

1 裂崩心智

1 靈吸怪學者葛拉吉拉克斯

1 碎船驚懼獸

1 先制地脈

1 奪心魔

1 溢電拼合怪

1 取自明日

1 利雅拉映影

1 泥濘怪物

1 碼頭滲透者

1 黑市

1 恐懼縛身

1 謝幕演出

1 黑暗幼雛

1 蔓非沼索命妖

1 罪業啜獸

1 六方殺陣

1 遭緝驚懼獸

1 賈路開道

1 夜嚎怪

1 凝虛姿

1 暗渠宿敵

1 悲哀神行客

1 吞噬畸變體

1 記憶劫奪

1 理性宿敵

1 非瑞克西亞斷念妖

1 變態爬蟲

1 蔑咒獸

1 阻滯河口

1 噁心焦油坑

1 黑水陵墓

1 沉船地殿堂

1 異國果園

1 涅非利亞沈船地

1 清淚長河

1 沉落幽谷

1 詭詐殿堂

1 秘法印記

1 心靈石

1 指揮塔

1 真偽莫辨

1 道西驚懼獸

1 薄暮破壞妖

1 餵飽蟲群

1 非瑞克西亞狂怒獸

1 瘟疫噴獸

1 貪食卓柏卡布拉

1 吸收心靈

1 拖入湖底

1 黯域掘力

1 底密爾符鎮兵

1 底密爾印記

1 汩汩聖杯

1 傳令號角

1 迅雷護脛

1 鑿靈鑽

1 陽光戒

1 控馭飾符

1 思想容器

1 灰燼瘠地

1 底密爾下水道

1 繁茂地境

1 祖靈徑道

1 卡爾費港口

1 浪客小徑

1 敗壞島嶼

1 偽神殿堂

9 海島

11 沼澤

狡龍蠱惑

Title: 狡龍蠱惑

Format: 指揮官

Commander: 黠智煽動者費爾克拉格

1 鬥技業主貝洛斯巴瑞提爾

1 宗族工匠

1 職業：奇械師

1 星界巨龍

1 嘲諷變形怪

1 惱人夸塞魔

1 死吻之眼

1 戰利品爭執

1 精彩對決

1 乙太狂風

1 漁獵龜

1 野豬之咒

1 消散力場

1 意志霸攬

1 蒼龍京河

1 午夜怪鐘

1 遭獵白鯨

1 能量之韁

1 狡黠煽動師

1 威爾肯理斯

1 煽動蟻

1 阿喀洛斯戰記

1 屠殺化身

1 瀆神行徑

1 魯莽挑發鬼

1 連鎖反應

1 混亂巨龍

1 混沌歪曲

1 禮數不周

1 烈焰巨口卓庫瑟

1 晶岩怒獸

1 鬼怪密探長

1 山崖暴君克卒

1 蘿婉肯理斯

1 赤龍流星

1 據地殘虐者

1 雷霆巨龍

1 復仇先祖

1 好戰殘虐者

1 元祖尼米捷

1 巨龍寶庫

1 黯色幻影

1 鋼鐵殘虐者

1 填充娃娃

1 凡翠絲堡

1 荒蕪燈塔

1 喀爾寨

1 頓悟殿堂

1 漫遊噴發孔

1 心靈促動

1 閃耀促動

1 秘法印記

1 光潔雄鹿

1 心靈石

1 旅人飾品

1 指揮塔

1 強制探尋

1 贅言詛咒

1 宣導

1 散財詛咒

1 仙翼翔龍

1 渴血之刃

1 戰野之石

1 晶石檔案

1 伊捷印記

1 陽光戒

1 創新飾符

1 灰燼瘠地

1 伊捷煉爐廠

1 繁茂地境

1 祖靈徑道

1 粹麗校區

1 聖物塔

1 偽神殿堂

1 領地增生器

12 海島

12 山脈

異境歸來

Title: 異境歸來

Format: 指揮官

Commander: 懼慄狼使法多

1 呵欠大門的杜爾南

1 熱情考古家

1 延遲爆裂火球

1 判魂魔

1 綠史萊姆

1 失落之城旅途

1 蠍人族獵手

1 繼續向前

1 沙洛佛克的卷冊

1 極光鳳凰

1 碎骨巨人

1 焦炬艦隊冒險客

1 掠夢巨龍

1 始嘯埃泰力

1 高大乳齒巨象

1 燃亮未來

1 伊捷化學師

1 潔絲卡的意志

1 重鑄利鋒拉耶梨

1 米捷轟擊

1 圍攻哨站

1 戰術遭竊

1 地殼巨人

1 隱匿者窪巴司

1 暴戰翻騰

1 狂亂魔法術士

1 無盡纏絲阿拉斯塔

1 戰鬥長毛象

1 滅世劫前鋒

1 伊祖黎的獵捕

1 蜂后

1 熱戀野獸

1 吞魔多頭龍

1 太古贈禮

1 召獸使復歸

1 沙丘亞龍巢群

1 甘漿隱士

1 荒野鬥士薇薇安

1 逃往幻野

1 貪歡者謝納戈斯

1 混沌法杖

1 鞍博雷堡

1 燼火林地

1 狩獵小徑

1 凱錫革狼棲地

1 苔炎山谷

1 苔草橋

1 奔騰深谷

1 脊石圓丘

1 離棄殿堂

1 大自然的知識

1 秘法印記

1 指揮塔

1 惡魔電擊

1 鞍博雷破盾手

1 照亮舞台

1 岩漿奔流

1 豆莖巨人

1 體內野獸

1 栽培

1 探索大地

1 木靈展勢

1 自然復碧

1 櫻宗長老

1 為來日探尋

1 地勢轉變

1 三顧茅廬

1 血辮妖精

1 慷慨的咕加力

1 陽光戒

1 灰燼瘠地

1 枯萎林地

1 古魯地盤

1 高地樹林

1 繁茂地境

1 偽神殿堂

11 山脈

12 樹林