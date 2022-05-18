備受喜愛的龍與地下城冒險經歷，將隨著指揮官傳奇：爭戰柏德之門系列一起重回魔法風雲會世界。本系列將造訪D&D世界中一處最著名的背景設定，裡面不僅有全新的精彩機制，帶回不少熱門機制（例如擲d20骰），還有更多機制煥新復出。在我詳細說明這些機制之前，請容許我先來介紹一下身世。

身世

具體來說，我要介紹的是這些身世：

身世是全新的結界類別傳奇身世牌代表著特殊歷練，道盡你指揮官的生平過往，講述其因何而成如今的形象。每張身世牌都會為你的指揮官提供加成，令其（以及你）在遊戲中獲益。這類加成最常見有這兩種形式：讓你的指揮官獲得異能，或令其力量／防禦力有所提升。

選擇身世

如果身世結界的顏色符合你指揮官的標識色，你當然也可以像其他牌張一張如常加入到指揮官套牌中。不過本系列中的一些傳奇生物牌具有特殊異能，允許他們跟一個身世同在統帥區中開始遊戲。

關於周遊學者沃洛，你要記下的一點是（除了各種生物類別之外）它具有「選擇身世」此異能。之前我們已有允許玩家利用多於一個指揮官的拍檔異能，選擇背景正是該異能的特殊變化版本。如果你選作指揮官的傳奇生物同時也選擇了一個身世，則你就可以將該生物跟對應的傳奇身世結界一起放在統帥區來開始遊戲。如果你如此作，則該身世就會是你套牌的第二指揮官。這就意味著該身世的標識色可以跟傳奇生物不同，且你會用傳奇生物牌和傳奇身世牌組合後的標識色，來決定你指揮官套牌中的其他98張牌（或指揮官輪抽的58張）能加入哪些。

在用以確定標識色組合之外，該身世本身就是一個單獨的指揮官。如果它將進入你的墳墓場、被放逐或因故離開戰場，則你可以將它放回統帥區。「指揮官稅」（即你從統帥區第二次施放指揮官開始逐次追加的兩點魔法力費用）也會對你的身世個別生效。

有些牌（通常是身世本身），會提及「指揮官生物」。除非某個身世結界指揮官同時也是生物，否則這些字眼並不包括此身世。不過對其他情況而言，如果某張牌提及「你的指揮官」，則就是指傳奇生物或是傳奇身世結界。所以類似於指揮官信標（雖然本系列中未包含此牌，但依然很多人會用）這類牌能拿到傳奇生物或傳奇身世。任何檢查你是否操控你指揮官的效應，在你操控一個或兩個指揮官時都視為滿足條件。諸如指揮塔（本系列中包含此牌！）這類牌張能加你指揮官標識色組合中任一顏色的魔法力。

先制

任何身經百戰的冒險家都會告訴你，在龍與地下城中，擲骰先攻，奪取先制非常關鍵。在指揮官傳奇：爭戰柏德之門中也同樣如此。在魔法風雲會術語中，先制是玩家在遊戲中能獲得的一種稱號（類似在其他系列中出現的君主）。遊戲一開始時沒有玩家握有先制，而玩家有以下三種方式來掌握先制。最直接的方式便是利用白羽山冒險家這類牌張。

第二種掌握先制的方式是攻擊當前握有先制的玩家。如果由你操控的生物對該玩家造成戰鬥傷害，則你握有先制。不過先制到手之後，就要想辦法守住它！其他玩家也定會迅速應對，以期奪走你的先制。

第三種掌握先制的方式，是讓當前握有先制的玩家離開遊戲。當此情況發生時，輪到該回合的玩家會掌握先制。如果握有先制的玩家在自己的回合離開遊戲，或與主動玩家同時離開遊戲，則依照回合順序下一位輪到的玩家會握有先制。

一旦有玩家握有先制後，在這盤遊戲接下來的時段就只會有一位玩家擁有先制此稱號。於有玩家掌握先制時，當前握有先制的玩家（如有）會失去先制。

那我們為什麼要爭奪先制呢？因為握有先制會有三大好處：首先，每當玩家掌握先制時，其會深入地底城（地底城是全新的地城牌，請參見下文的「地城」部分）。就算該玩家此時已握有先制，也會發生此事。其次，握有先制的玩家會在其維持開始時再次深入地底城。最後，本系列中有幾張牌會因你握有先制而變得更強。

地下城

地城，顧名思義，是龍與地下城中一個重要的元素。地城牌最初於龍與地下城：被遺忘國度戰記系列中跟著「深入地城」此關鍵字異能一同首度引進。這一牌張類別在本系列中隨同地底城這張全新地城牌復出。

跟之前的地城牌一樣，地底城在遊戲開始時位於遊戲外，並會在統帥區中停留一段時間。玩家只能利用全新的關鍵字動作「深入地底城」（此為深入地城的特殊版本）來進入地底城。玩家會在其掌握先制時深入地底城，且如果在其維持開始時仍握有先制的話，也會在此時深入地底城。（請參見上文的「先制」部分）。

就大部分機制而言，深入地底城跟深入地城的運作方式並無二致。如果某玩家深入地底城時已經身處某個地城中，則其會進入該地城的下一個房間（就算該地城不是地底城也是如此）。但是，如果當某玩家深入地底城時不在地城中，則該玩家不能自由選擇要將哪張地城牌放進統帥區中。而是必須將地底城此地城牌放入統帥區。剩餘的流程就跟先前一樣。該玩家將進度標記放置於地底城最頂上的第一個房間中，然後該房間的異能觸發。

如果你利用出自被遺忘國度戰記系列中的牌來深入地城，你就不能選擇開始地底城此地城。不過如果你已經在地底城此地城中，則你就會將你的標記移到地底城的下一個房間上。由於你不可能同時身處兩個地方（純粹就是物理上不可行），因此仍限制每位玩家每次只能在統帥區中有一張地城牌。舉例來說，你可以在地底城中，也可以在凡戴爾的失落礦坑中，但不能同時在這兩者之中。你要先完成一個地城之後，才能開始下一個。

欲瞭解更多有關「深入地城」此關鍵字動作及先前印製的地城牌，請參閱被遺忘國度戰記機制文章。

龍

啊⋯沒錯。

龍，同樣 顧名思義，也是龍與地下城中同等重要的元素，因此本系列中也含有大量的龍。雖然我們不打算再開一次這玩笑，但好像哪份合約裡提到過我們必須介紹龍與地下城。這可能是，也可能不是[autocard mvid="479448"]Stet[/autocard]的錯。

與…門？

好喔，現在越說越傻了。就因為這個系列叫…噢等等，這真的是種機制？嗯，那好，我們開始吧！

門是種復出的地類別。它本身沒有任何規則含義，但某些門（包括本系列中的一些）的異能會關心你操控了哪些門，或是你操控的其他門數量。

繁影

繁影這一復出機制讓生物能夠同時向所有對手發動進攻。每當一個由你操控且具繁影異能的生物攻擊時，每有一個防禦玩家以外的對手，你便可以派出一個為該生物複製品的衍生物，用來攻擊該對手或由該對手操控的鵬洛客。有了繁影異能，你便能同時攻擊所有人，或是只攻擊其中某些人（如果你有特別政治考量的話）。由於每個衍生物你都「可以」選擇是否要派出，因此你能不為某些對手派出衍生物。攻擊鵬洛客也會觸發繁影異能，因為鵬洛客的操控者為防禦玩家。

这些衍生物所複製的，就只有具繁影異能的生物上所印製的東西而已。如果提爾的戰鬥天使上面貼附有靈氣或武具，則它們不會被複製。+1/+1指示物或任何更改其力量、防禦力或異能的非複製效應也是如此。在戰鬥結束時，這些衍生物便被放逐。它們不會進入墳墓場，所以那些每當一個生物死去時會觸發的異能也不會觸發。

另一個要點是，這些衍生物是以「正進行攻擊」的狀態橫置進入戰場。這意味著它們從未被宣告為攻擊者。如果你有任何會在每當生物攻擊時便觸發的異能，則這些異能不會觸發。換言之，繁影不會觸發其本身。

歷險

最後（但並非不重要），我們還有一個最適合D&D的復出機制～歷險者牌。

沃洛會記下怪物圖鑑不是生物牌。其實，指揮官傳奇：爭戰柏德之門是第一個在非生物永久物上印製了歷險的系列。除此之外，歷險者牌和歷險自它們在艾卓王權系列中首次登場後並無太多變動。

於你使用具有歷險的牌時，你選擇是要施放永久物咒語還是歷險咒語。永久物咒語有通常的文字框，位於右側；而歷險咒語則在左側有屬於它自己的文字框，還有歷險自己的名稱、類別和魔法力費用。如果你將它當作永久物來施放，則於其結算時便會如常進戰場。

將它當作歷險來施放的過程也差不多。會作為歷險咒語進入堆疊，且能夠正常回應，甚至被反擊。如果它結算，你會依照其上敘述的指示行事，但於其結算時，你不是將它置入你的墳墓場，而是改為將它放逐。現在你的牌就在歷險中！你問「一本書要怎麼歷險」？也許是在背包裡隨著傳奇說書人闖蕩世界，也許是置於恐怖海盜船長艙房床邊跟他一起揚帆四海。也許，只是也許，它發現自己內裡全是七彩歷險。

總之，當你想讓自己的牌張完成歷險時，它能安全返回。如果某張牌因你將它當作歷險來施放而被放逐，則你可以從放逐區施放該永久物咒語！但你只有在歷險咒語結算，且該牌仍在放逐區中時才能如此。如果該咒語被反擊，你就倒楣了。

當歷險者牌在戰場上時，就可以完全忽略掉歷險及那半邊的所有文字。當這張牌在你手上、你墳墓場、你牌庫，甚至放逐區中時，它就只有永久物的特徵，而沒有歷險的。

踏上歷險！

無論是親身參加售前賽，或是呼朋引伴在家中同樂，你都有機會一睹指揮官傳奇：爭戰柏德之門系列中的強力牌張、趣味機制、巧妙關聯，以及D&D玩家的滿盈回憶。那你還在等什麼呢？集結成團，準備歷險吧！