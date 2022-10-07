歡迎來到「McDarby檔案」，今天我將和大家揭開我們是如何把Warhammer 40,000裡的爆彈武器及火焰槍轉變成魔法風雲會裡的起動及觸發式異能。

事實上，我的Warhammer 40,000旅程和發現魔法風雲會恰好是同時開始的。我的第一場售前現開賽是贊迪卡（最初的那個），剛好有人開了一張 Bayou，接著所有人都拍手恭喜他。整個社群團結起來為某個開到一張看起來很簡單牌的人道賀這點讓我印象深刻。

接著在田納西州諾克斯維爾的東城商場，我購足了鈦軍隊足夠的微縮模型後開始了我Warhammer 40,000的旅程。我對XV88 戰鬥服（Broadside Battlesuits）十分滿意，更是上色讓他看起來像是不同的機動戰士鋼彈。

身為一名大學生，我最終了解到畢生只能專注在一門嗜好上，這也是為什麼我加入了威世智而非Games Workshop。但我依然對戰棋遊戲十分著迷，所以你可以想像當Ethan問我要不要加入他團隊時我有多麽興奮！

如果你想了解更多關於我們設計無疆新宇宙整體的內容，可以看看Mark Rosewater的文章。如果你想從負責人口中聽到他在設計這個系列時的策略，千萬別錯過Ethan 的文章。

現在就跟我一起造訪第 41 個世紀的殘酷黑暗（Grim-dark）世界吧！

活聖人塞萊斯汀

塞萊斯汀是我們唯一一位純白的代表，Warhammer 40,000的殘酷黑暗世界並沒辦法很好地去呈現永生、秩序、和平與結構。但塞萊斯汀是最適合的人選。作為戰場上最激勵人心的角色之一，她可以帶來奇蹟—像是帶回沈淪的夥伴。由於與指揮官相關，我曾在牌張設計上花了不少時間試著去拓寬白色顏色派的內容，但這一次我就只是不加思索地唸出這段內容，然後就這麼成了！有時候你並不希望一張牌可以自己解決問題，其他時候奧坎剃刀會證明這件事可成立—這樣你就只需要在套牌裡放進更多在意獲得生命的效應就好了！

旅行者安拉克

安拉克是第一個機器人的代表—骷髏太空死靈—帶出了一個常見的主題：太空死靈當然喜歡神器！而在魔法風雲會裡，黑色在有代價的情況下幾乎什麼都可以做，而這正是太空死靈獲得的能力。安拉克派爾西亞墓穴世界（Tome World）的大休眠（The Great Sleep）中醒來，徘徊宇宙間試圖整合太空死靈。他的牌十分簡單且實用：使用生命作為資源來施放神器！這個異能一開始只是單純的檢視你的手牌，但墳墓場同樣也是太空死靈的範疇。你很可能會看到這個異能出現（小心迅雷護脛！），但只要 12點生命 永恆鼎鑊就能為妳所用。這麼一來，你還有28點生命可用！

光耀者斯澤拉斯

斯澤拉斯可說是整個太空死靈文化被永恆的機械不死者詛咒的原因（或著有人可能覺得那是祝福）。既然他犧牲了整個種族只為了權力，又有什麼比給他完整的Sacrifice規則敘述來得更適合的呢？雖然Dark Ritual可能是歷史上最經典的黑色咒語，但把快速魔法力放在一張牌上極其危險，更遑論那張牌還是從指揮官區出發！但為了向我兄弟Roscoe 想要威脅且犧牲對手生物（且不會拿到紅牌）的金牙塔西格套牌致上敬意，光耀者斯澤拉斯得以出現。告訴他別犧牲自己就好；是說誰會這麼做？

惡魔原體莫塔里安

莫塔里安出現在這裡十分重要。他曾經是人類皇帝「兒子」的二十位帝國原體的其中一人，但在與鐮刀和一些毒藥變得熟悉之後，他最終宣誓效混屯邪神納垢（Chaos God Nurgle）。由於毒藥是他的武器，我們想要一些在意失去生命的異能。根據你失去了多少生命，你可以召喚同等數量的死亡守衛混沌星際戰士。你可以說他們混亂的原因正是因為他們具有威嚇，正常的阿斯塔特可不敢在他們的監視下威嚇。

無限者特拉金

我喜歡潰疽流漿，能提供你生物異能的異能與黑色最喜歡區域之間的互動能誕生一些很不錯的故事。但我不喜歡的是要隨時留意所有人的墳墓場。我只想管我的！因此：特拉金誕生了。有趣的是：不使用死觸，他有了可以支付生命來複製異能的能力，但這讓他有點太符合他的名字了。

風暴領主伊摩特克

伊摩特克在這副套牌裡是薩雷赫最好的「上尉」，他做了很多可以被視為能把你的神器聚在一起的「黏著劑」。雖然可能會擺脫你墳墓場裡的神器，他卻可以透過讓場上有更多神器來彌補！而且還可以攻擊對手！他是個聰明的小傢伙，任何一個設計這副套牌的也不遑多讓。

沉默之王薩雷赫

太空死靈的門面！我無法不告訴大家在設計薩雷赫時所經過的來來回回要比任何一張牌都還要多。我知道我希望他能磨牌並在意神器，Ethan 透過讓所有磨牌都磨三張的方式固定了整副套牌的主題，而他也是一個「不錯」的指揮官。他有著復歸天使的數值，且每回合可以抽比一張再多一點牌。加上，他對太空死靈（還有黑色）的奉獻無法被忽視。

背叛者卡恩

這或許是我設計過最瘋狂的一張牌。坦白說他能在規則下運作這點讓我著實很意外。我們工作很多時候是在彎曲魔法風雲會的規則，或找到一些美味的設計空間，並希望規則經理（他實在太強了）能點頭（謝謝你Tabak 和Jess！）。這張牌在牌名裡有「背叛」二字，所以他勢必得要在桌上跑來跑去，而且他實在很難殺。所以就讓我們 . . . 把這兩點合在一起吧！

總有些東西要留給卡恩的操控者對吧？那麼就抽些牌吧！我的夢想就是在一個小組裡面的四個人都和卡恩一起有趟卡恩體驗。

紅色恐怖

紅色恐怖喜歡紅色來源，紅色恐怖也喜歡數字的增加。有時候唯一的好蟲就是一隻紅色的蟲。

老獨眼

成員中泰倫蟲族的長老希望他有踐踏，因為看起來就如巨像一般；其他人認為從墳墓場回來以忽略指揮官稅會造成恐懼。同時每次當你施放他時，都會帶來一個和大胃神（Maw）幾乎一樣大的朋友。

貝利薩留斯．考爾

這個 . . . 東西（？）也挺重要的。作為機械神教（Adeptus Mechanicus ）（火星上的一個機械教派）的領導者其中之一，他肩上有著重責大任。他可以橫置神器來派出生物，也可以橫置生物來找出神器！那都是十分符合他的機制。我不是很了解狂熱的魯布·戈德堡機械愛好者會怎麼使用他，但我很期待結果。泰茲瑞得小心，克撒也是；新的神器大師來了！

妮婭．薩伊．穆拉德

行商浪人是海盜，不是我是說商人，人類帝國給予了跨越帝國邊界的許可，所以我想在設計中用一點暗示「叛徒（Traitor）」的感覺來呈現「商人（Trader）」。她掠奪陵墓來為夥伴獲取資訊，但同時也為自己尋找整個麥格芬。作為一長串黑白的政治角力牌張的新生力軍，這張牌讓另一位玩家做出全部的決定！你只需要等著紅利上門，不過當然是對你有好處的。如果沒有可以做的決定（像是你的墳墓場裡只有一張很棒的永久物），那事情就只能這麼發生了吧？*歐佐夫笑*

恐懼武器死亡躍襲者

閃現和敏捷是兩個我最喜歡看到出現在同一張牌上關鍵字，那完美地呈現了一隻生物是多麽不合常理地敏捷。而死亡躍襲者正是泰倫蟲族的究極殺手，帶來的不只是物理上的恐懼，還有心靈上的恐懼。他可能會忽然出現在你身後（閃現），且一旦出現就會無情地攻擊你（連擊），同時他的速度還極快（敏捷）。這對紅綠還說是個最棒的角度，且還是躲起來在意敏捷的指揮官！

三槍俠吉爾森．史塔恩

吉爾森是名三槍俠，代表了基因竊取者教派，一個會在帝國控制的世界中造成反抗及革命的團體，以他們異星神的名義，在這些神（泰倫蟲族）來到這個星球毀壞所有東西之前—其中也包括基因竊取者本身。三槍俠是使用解放自動槍的神射手，而吉爾森．史塔恩更是廣為人知的英雄。在指揮官裡，使用放蕩的術士和放蕩烈焰術士這樣的「戳戳人」是受歡迎的策略，所以我想獎勵玩家一個新的指揮官。現在你所有的戳戳人（現在你得叫他們史塔恩學徒）多虧了吉爾森將會造成三倍傷害。三槍俠，好樣的！

審判官艾森霍恩

雖然審判官在形象上傾向更接近異端，本身最接近審判官這個頭銜的就是艾森霍恩了。他經歷了許多事，就算以審判官來說也不算少。雖然我們有許多可以專注在他身上的面向，兩個最重要的就是禁忌典籍（Malus Codicium）—一本有著摧毀一切潛力的魔法書，以及凱魯貝爾—命運上與艾森霍恩相互交聯的惡魔宿主，且最後控制了前述那本書。艾森霍恩是名審判官，自然會探查，而他會將你的牌庫變成禁忌典籍本身來召喚凱魯貝爾！會持續派出傳奇生物的異能對魔法風雲會來說一直都有點奇怪，但我預期你們能找出一些有趣的方式來最佳利用這點。

不朽者盧修斯

盧修斯如大家所想像是永生的，身為色孽鬥士的他從未真正死去。任何殺掉盧修斯（並享受這過程）的人都會發現自己慢慢地且痛苦地變成盧修斯本身，靈魂被囚禁在他的鎧甲當中。未來並非是個如此美好的地方。不管怎麼說，在指揮官裡，他會「纏身」其他生物，並在該生物離開戰場時再次出現。完美呈現了字面上靈魂竊賊的意思！

紅魔馬格努斯

我知道你們現在一定想問：「為什麼他是藍色的？」如Mark Rosewater 所解釋的，並非每個IP所在的世界都可以直接滿足魔法風雲會的顏色派。即便風味十分重要（尤其是在一個本系列這樣的頂底設計系列），好的對局更是不可或缺。紅魔馬格努斯是少數依然留在世上的原體，且作為奸奇的惡魔王子，他帶領千子叛徒軍團戰勝了帝國。他本身特別有著物理上異能的天賦，能輕易地轉譯至魔法風雲會裡的瞬間及巫術。他也是少數能同時作為強化及帶來收益的例子，原體就是這麼強！

塞弗麗娜．雷恩政委

塞弗麗娜只是在一個討厭的銀河中與異星軍一同對抗帝國而已。當她新被派任單位的指揮官拒絕一項命令—只因為那會造成大量傷亡時，她便處決了他並接過了指揮的權力。好的士兵不管怎麼樣都會遵從指示。過去我們一直很難在指揮官裡設計黑白的衍生物套牌，所以我單純想設計一個指揮官能讓我使用這個原型。雖然魔法風雲會的玩家類型有千千百種，每個都有屬於自己玩樂的方式，我相信那些喜歡抽牌、獲得生命和讓對手失去生命的玩家有著十足的信念。

掠奪者阿巴頓

混沌的代表人物！阿巴頓在Warhammer 40,000的歷史上扮演了極重要的角色。身為混沌邪神，他愛好混亂，而又有什麼比傾曳更混亂的呢？有一段時間，我們嘗試要為每副套牌設計一個新機制，但隨著時間，我們了解到玩家喜歡傾曳，接著了解到為什麼不再做多一點呢？ 四色傾曳套牌的Yidris, Maelstrom Wielder或許可以在你的回合裡鎖死對手，但即便不是你的回合阿巴頓也可以提供咒語混亂的加成！血神之血，對嗎？

黑暗之主比拉克爾

結果顯示，一個魔法風雲會和Warhammer 40,000都有的東西就是惡魔！所以我們把比拉克爾做成我們一直想要的惡魔領主。雖然惡魔在魔法風雲會裡通常都是黑色，他運作的方式像紅色的惡魔巴洛魔一樣，且能跟藍色的惡魔和睦共處！我們有藍色的惡魔嗎？沒關係，我相信藍色總會找到一些複製惡魔的方式。比拉克爾不管在你的惡魔們之前或之後出場都有其價值。比拉克爾是毀滅大能所帶回來的第一個惡魔王子，也是會永存我心的魔法風雲會第一位惡魔領主。

審判官格雷法克斯

帝國的門面！作為一名審判官，調查異端邪說極其重要，因人類帝國裡的異端到處都是。到處都是！帶著她的爆矢槍、寶劍、靈能能力及帽子，她調查生物獵捕異端的同時，同時激勵她的軍隊反抗人類皇帝之神。我剛有說到她在獵捕異端時會隨時保持警戒嗎？

占星師露西婭．凱恩

專屬於這個系列，占星師露西婭．凱恩是我們得以設計的新角色！創意團隊完美地刻畫了這個角色，且由於她沒有既存的數值，我們可以把她做成屬於我們的鐵木爾基因竊取者！她經過了多次不同版本的修改，最終完成了這個複製生物且有著稍微+1/+1指示物協同的版本。「複製」是在整個遊戲裡我最喜歡的字，且如果你有在魔法風雲會線上版玩過我的Live the Dream Cube，你就會知道我用 Zaxara, the Exemplary和無拘滋養嘗試過「在意X咒語」的主題。所以我想「為什麼不？」並最終得以說服其他成員發行這個版本讓你複製費用裡有X的永久物。另外加魔法力真是太強了！

瑪爾涅斯．寇卡爾

瑪爾涅斯．寇卡爾是現今極限戰士的戰團長，原因一目瞭然。這個角色最重要的焦點是他的雙手雙雙焊著奧特拉瑪拳套。連擊扮演著很重要的角色—且在魔法風雲會裡並不常見—它在這裡傳遞了這傢伙用巨大的肉勾打擊你的畫面。他不止可以呼喚其他阿斯塔特前來支援，或透過他們（或其他衍生物）帶來重要的情報—它同時也是策略大師。你得到他的幫助；他有一批任他使用的衍生物，且他知道要利用他們去做些什麼。

蟲群領主

泰倫蟲族的門面！他（她？它？還是別問得好）是蟲巢意志所構成最強的泰倫蟲族，且你很容易就知道原因。進化的頂點表現了他是持續長大的怪物，且在你最終吞噬整盤遊戲和所有參與的人前持續產出資源及強度。誰說泰倫蟲族不有趣的？

呼，我們介紹完了！這些將是你們可以在這個產品中見到所有的指揮官。我很期待看到你們會帶著這些牌去到什麼地方。就像建構Warhammer 40,000的軍隊一樣，一副指揮官套牌完全可以依照你自己的想像去構築出來！能加入這個團隊參與設計這些牌實在是莫大的恩典與榮譽，我希望你們也和我在設計這些牌時同樣享受構築套牌及使用這些牌的樂趣。

別忘了，在遙遠未來的殘酷黑暗世界裡，將只會有一名指揮官。

David McDarby

@J_Beleren