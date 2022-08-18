（編者註：本文已更新，並已加入專為速戰補充包而設計的多明納里亞：眾志成城牌張的更多詳細資訊。）

當我們回到魔法風雲會原先的多明納里亞時空時，風中傳來了細細耳語。一些我們熟面孔的多明納里亞傳奇英雄正集結成新的聯盟，再次攜手對抗非瑞克西亞人，但這次他們必須謹慎行事。隨著非瑞克西亞人四處佈下潛藏密探，誰能知道誰是敵，誰是友呢？

多明納里亞：眾志成城將在9月9日登場，透過多種方式讓玩家接觸到各種傳奇角色，全心守護抑或強力入侵這個廣受喜愛的歷史時空，您甚至還有機會開出魔法風雲會過去推出的傳承牌。

系列補充包

系列補充包是將多明納里亞：眾志成城牌張加入魔法風雲會收藏的最佳方法。多明納里亞：眾志成城系列補充包內含您想要的主系列絕佳牌張，同時有機會獲得多明納里亞：眾志成城指揮官牌或精選列表牌，並且還有比輪抽補充包更高的機率獲得多張稀有牌或秘稀牌。

系列補充包也是在多明納里亞時空展開冒險的最佳方法，所有的普通和非普通牌相互關聯，共同講述著這個輝煌時空所經歷的攻防戰役故事。系列補充包也會出現插畫牌，而且在多明納里亞：眾志成城系列補充包中，帶簽名的插畫牌出現的頻率會是先前標準賽系列補充包的兩倍。

在多明納里亞：眾志成城中，每個系列、輪抽和聚珍補充包必定有一張傳奇生物。同樣地，每個系列補充包展示盒都附有一張特殊的傳統閃重述傳奇盒頂贈卡。重述傳奇是由20張多明納里亞歷史傳奇生物組成的系列，採用全新設計，靈感來自1994年的傳承，可用於指揮官賽。

每個多明納里亞：眾志成城系列補充包內含：

至少1張稀有或秘稀牌（大約25%的機率有2張，3%的機率有3張，<1%的機率有4張）

1張任意稀有度的傳統閃卡，包括帶有展示牌框彩繪玻璃、無邊框或非瑞克西亞語設計的補充包添趣牌

2張任意稀有度的萬用牌，並且有機會抽到多明納里亞：眾志成城指揮官牌，或多明納里亞：眾志成城速戰補充包稀有牌，或補充包添趣設計牌

1張展示牌框彩繪玻璃非普通傳奇生物牌

3張相關連的非普通牌

3張相關連的普通牌

1張基本地閃或非閃卡（可能是標準牌框或全圖彩繪玻璃基本設計）

1張插畫牌

1張精選列表牌或衍生物或廣告牌

速戰補充包

隨著多明納里亞：眾志成城登場，速戰將首次與有主題的魔法風雲會系列同步推出，並包含可用於標準賽的牌。速戰是暢玩魔法風雲會限制賽最快速簡單的方法：只要打開兩包速戰補充包並一起洗牌，即可遊玩！速戰對所有人來說都是很棒的現開賽體驗，從新玩家到魔法風雲會的老粉絲皆適宜。跳過構組套牌的步驟，直接投入魔法風雲會的遊戲中！

多明納里亞：眾志成城速戰補充包共分為十個主題，每包皆有一個主題，將兩包混在一起就能製造混亂！在多明納里亞：眾志成城速戰補充包中，聯盟部隊可能會與多明納里亞的野獸聯手出擊，而無情的非瑞克西亞人則可能和陶拉里亞大學院的惡戲專家結盟。以下列出全部十個主題：

白色 ：聯盟部隊和聯盟軍團

：聯盟部隊和聯盟軍團 藍色 ：秘咒惡戲和秘法惡戲

：秘咒惡戲和秘法惡戲 黑色 ：絕對無情和絕對冷酷

：絕對無情和絕對冷酷 紅色 ：準備衝鋒和攻擊就位

：準備衝鋒和攻擊就位 綠色 ：野獸領地和怪獸地盤

在多明納里亞：眾志成城中，速戰補充包有五張全新稀有牌，每種顏色各一張，並且速戰補充包中的稀有牌皆可用於標準賽。每包還將附帶另一張主系列的稀有牌，隨機選自與其主題顏色組合相符的牌池。

每包多明納里亞：眾志成城速戰補充包內含：

1張描述速戰補充包主題的主題牌

總數20張可用的牌

2張稀有牌——一張隨機稀有或秘稀牌，來自主題的魔法力顏色的主系列，以及一張為速戰補充包而設計的稀有牌

2張傳統閃地卡

5張非閃地卡

1張非閃全圖彩繪玻璃基本地

專為多明納里亞：眾志成城而設計的五張新稀有牌也可在系列補充包內找到（閃和非閃版），並且可在聚珍補充包內找到其擴圖版本。

聚珍補充包

聚珍補充包是收集多明納里亞：眾志成城和多明納里亞歷史精彩牌張的最佳方法。雖然聚珍補充包一直是獲得稀有和秘稀補充包添趣牌的最佳方法，不過多明納里亞：眾志成城聚珍補充包卻格外特別。

在3%的聚珍補充包中，您將可獲得失落傳奇：來自1994年傳承系列的牌張，從原版傳承補充包中取出後，封入多明納里亞：眾志成城聚珍補充包。

失落傳奇促銷活動只能在3%的多明納里亞：眾志成城聚珍補充包中找到。

2016年時，魔法風雲會團隊成員接到一通由一座即將歇業的舊倉庫打來的電話，告訴我們「他們那裡有一些我們的東西」。當時我們並不知道「一些我們的東西」其實是一箱箱滿滿的傳承，而今，在魔法風雲會三十週年即將到來之際，我們決定將那些傳承牌封入多明納里亞：眾志成城聚珍補充包提供給玩家。打開這些傳承補充包並將它們納入聚珍補充包的過程是非常令人激動和難忘的特殊體驗，您可以在Mike Turian的收集多明納里亞：眾志成城文章中了解更多內容。

但這還不是全部的精彩內容。每個聚珍補充包仍然內含至少五張稀有和秘稀牌，當中還有大量的補充包添趣版本，包括擴圖設計和彩繪玻璃紋理閃卡。

紋理閃卡是一種驚人的全新設計，經過多年的努力，多明納里亞：眾志成城採用了一種本系列獨有的紋理閃卡版本，並且每個聚珍補充包中都有這種閃卡。除了亮閃閃的好物，每個聚珍補充包還內含至少兩張傳奇生物。

如同系列補充包展示盒，每個聚珍補充包展示盒都附有一張重述傳奇傳統閃盒頂贈卡，但聚珍補充包也是開到這些重述傳奇牌的唯一機會，它們將具有閃蝕刻（如下所示）或非閃蝕刻的設計。

每包聚珍補充包內含：

有機會開出一張1994年的傳承系列牌張（可見於3%的多明納里亞：眾志成城聚珍補充包）

1張傳統閃補充包添趣稀有或秘稀牌，且可能帶有擴圖、彩繪玻璃展示、無邊框或非瑞克西亞語設計

2張替代邊框稀有或秘稀牌，可能是展示牌框彩繪玻璃、無邊框、非瑞克西亞語，或閃蝕刻或非閃蝕刻版的稀有重述傳奇牌

1張擴圖稀有或秘稀牌

1張傳統閃稀有或秘稀牌

必有1張紋理閃卡，可能是非普通、稀有或秘稀

1張非普通非閃或閃蝕刻重述傳奇牌

1張非普通傳統閃彩繪玻璃展示牌

1張傳統閃全圖彩繪玻璃基本地

2張傳統閃非普通

4張傳統閃普通，除非其中一張為失落的傳承牌

取代

輪抽補充包

多明納里亞：眾志成城輪抽補充包專為完美的輪抽或現開賽體驗而設計，但如同系列和聚珍補充包，多明納里亞：眾志成城的每個輪抽補充包都內含一張傳奇生物，非常適合幫助這個時空對抗向多重宇宙襲來的威脅。這些補充包針對有趣且競爭激烈的遊戲玩法進行了改良，並且每個補充包中將繼續包含稀有或秘稀牌，以及大量的補充包添趣設計。

如同系列和聚珍補充包展示盒，每個輪抽補充包展示盒都附有一張重述傳奇傳統閃盒頂贈卡，您可以在其中發現由傳承啟發的20張新傳奇生物之一。

多明納里亞：眾志成城輪抽補充包內含：

1張稀有或秘稀牌，可能是傳奇生物和/或展示牌框彩繪玻璃、無邊框，或非瑞克西亞語

1張稀有或非普通傳奇生物，且有機會為展示牌框彩繪玻璃、無邊框，或非瑞克西亞語設計

1張基本地，且可能有展示牌框彩繪玻璃設計

1張基本地或非閃普通，或有機會獲得許多其他牌，包括可能為稀有或秘稀、展示、無邊框或非瑞克西亞的傳統閃卡

2張非傳奇非普通

9張普通

指揮官套牌

回歸最為傳奇的時空，代表我們得為指揮官套牌帶來格外特別的改變。多明納里亞：眾志成城的兩副指揮官套牌都將有鵬洛客封面牌，以及至少一張其他傳奇生物。化身為古老的英雄賈瑞卡薩隆，證明您精通所有顏色的魔法力，或是化身為縛志師迪哈達，展示傳奇牌張的威力。每副套牌都有十張全新的魔法風雲會牌、封面牌和另一張強大的傳奇生物，每張牌都是傳統閃卡，以及閃蝕刻展示指揮官。

每副多明納里亞：眾志成城指揮官套牌都附帶一個聚珍補充包嘗鮮包，其中內含兩張牌：

1張可能為傳統閃、展示、擴圖和/或無邊框鵬洛客的稀有或秘稀牌

1張傳統閃彩繪玻璃展示非普通牌

聚珍補充包嘗鮮包可能內含指揮官套牌中某一張牌的特殊版本，或是一張可以完美納入另一副指揮官套牌的牌。大部分的多明納里亞：眾志成城指揮官套牌內含一包與套牌相同語言的聚珍補充包嘗鮮包。不過如果您的指揮官套牌為義大利文、葡萄牙文或西班牙文版本，您將會獲得英文版的聚珍補充包嘗鮮包。

套裝

想讓自己沉浸在蔥鬱富饒的多明納里亞時空，最好的方法之一就是使用多明納里亞：眾志成城套裝，不論您是要騎乘西瓦龍王趕往戰場，還是要用野蠻人凱爾頓掠奪非瑞人的無畏艦，這個套裝都內含了旅行鵬洛客所需的一切。每個套裝均內含8包多明納里亞：眾志成城系列補充包，還有超棒的牌盒可用於存放及展示牌張，此外還有：

20張傳統閃基本地

20張非閃基本地

1張傳統閃獸群遷徙贈卡，畫有出自Antonio José Manzanedo之手的獨特新插畫

1張大型多明納里亞：眾志成城主題Spindown骰子

售前組合

對於所有渴望投身遭入侵的時空、抵抗非瑞人的粉絲，售前組合可用於在多明納里亞：眾志成城推出前一週（9月2日）舉行的售前賽。搶先體驗6包多明納里亞：眾志成城輪抽補充包，在參與的零售商處構組您的第一副多明納里亞：眾志成城現開賽套牌。

每個售前組合內含：

6包輪抽補充包

1張來自該系列的傳統閃戳記稀有或秘稀牌

1個售前組合，附有以多明納里亞：眾志成城

的機制為主題的戳取式配件及指示物

1個Spindown骰子

歡迎補充包

魔法風雲會新玩家可以前往其當地WPN店家以獲得歡迎補充包。我們在多明納里亞：眾志成城中回到了魔法風雲會的家鄉，在下一個系列兄弟之戰探索魔法風雲會的歷史，並在2023年展望魔法風雲會的未來，現在正是將魔法風雲會介紹給朋友的大好時機！

想獲得這些精彩牌張，您可以在您當地的遊戲店預購，或是在Amazon線上預訂多明納里亞：眾志成城。