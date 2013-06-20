News / Feature
Duels of the Planeswalkers 2014 Decklists and Card Unlocks
- Core Game Decks
- 茜卓的「火焰波濤」套牌
- 佐里斯拉夫的「底密爾面具」套牌（拉尼卡頭目套牌）
- 克魯法的「巨龍術士現身」套牌（勇得頭目套牌）
- 賈路的「獵手之力」套牌
- 西吉斯蒙德的「艾維欣的榮耀」套牌（依尼翠頭目套牌）
- 傑斯的「心靈迷宮」套牌
- 莉蓮娜的「死亡行者」套牌
- 吉倫達的「慕達雅吟誦」套牌（贊迪卡頭目套牌）
- 艾斯耐里克的「裂片妖母巢」套牌（山德拉頭目套牌）
- 阿耶尼的「明光守護者」套牌
[decklist]
Title: 茜卓的「火焰波濤」套牌
Format:
25 張山脈
2 張血祭元素
2 張茜卓的鳳凰
2 張緋紅法師
2 張火元素
1 張火翼鳳凰
3 張縱火鬼怪
1 張岩漿鳳凰
2 張瑞格沙火焰貓
1 張始卡克火鳥
3 張火炬邪鬼
4 張朝聖客之眼
2 張茜卓的暴怒
1 張火炎錐
1 張分解
1 張惹事人烈焰
2 張熔岩斧
2 張火焰柱
1 張炙熱矛
2 張火焰法師杖
[/decklist]
Title: 茜卓的「火焰波濤」套牌
Format:
25 張山脈
2 張血祭元素
2 張茜卓的鳳凰
2 張緋紅法師
2 張火元素
1 張火翼鳳凰
3 張縱火鬼怪
1 張岩漿鳳凰
2 張瑞格沙火焰貓
1 張始卡克火鳥
3 張火炬邪鬼
4 張朝聖客之眼
2 張茜卓的暴怒
1 張火炎錐
1 張分解
1 張惹事人烈焰
2 張熔岩斧
2 張火焰柱
1 張炙熱矛
2 張火焰法師杖
[/decklist]
解鎖卡牌
-
煉獄
-
熔岩斧
-
火焰法師杖
-
火爐邪鬼
-
火僕役
-
烈焰掃射
-
猙獰熔岩術士
-
鳴火杖
-
瑞斯大熔爐
-
煉獄泰坦
-
胡亂推測
-
地動來襲
-
火爐邪鬼
-
猙獰熔岩術士
-
硫磺旋風
-
鳴火杖
-
惹事人烈焰
-
威脅恫嚇
-
火焰飛斬
-
茜卓的噴火靈
-
分解
-
最終一搏
-
火爐邪鬼
-
火僕役
-
令其回響
-
最終一搏
-
硫磺旋風
-
潛行報復者
-
鳴火杖
-
敵意
[decklist]
Title: 佐里斯拉夫的「底密爾面具」套牌（拉尼卡頭目套牌）
Format:
4 張地塑曠野
11 張海島
10 張沼澤
3 張吱叫老鼠
3 張底密爾公會法師
3 張莫洛伊
1 張古陵寢攝政
2 張貪吃老鼠
3 張監視仙子
3 張維多肯退散師
1 張復仇吸血鬼
1 張不息信標
2 張卜卦
1 張幻象鎧甲
4 張最終喘息
2 張心之衰
2 張眠夢咒
3 張洗清思想
1 張時光退潮
[/decklist]
Title: 佐里斯拉夫的「底密爾面具」套牌（拉尼卡頭目套牌）
Format:
4 張地塑曠野
11 張海島
10 張沼澤
3 張吱叫老鼠
3 張底密爾公會法師
3 張莫洛伊
1 張古陵寢攝政
2 張貪吃老鼠
3 張監視仙子
3 張維多肯退散師
1 張復仇吸血鬼
1 張不息信標
2 張卜卦
1 張幻象鎧甲
4 張最終喘息
2 張心之衰
2 張眠夢咒
3 張洗清思想
1 張時光退潮
[/decklist]
解鎖卡牌
-
奪念團塊
-
腦葉切除
-
貪吃老鼠
-
幻象鎧甲
-
眠夢咒
-
吸血鬼印記
-
背信操絲
-
尋寶
-
古語術士
-
邪惡雙生子
-
請示死冥賢者
-
復仇吸血鬼
-
幻象鎧甲
-
湍急暗流
-
腦葉切除
-
背信操絲
-
假死
-
古語術士
-
遠古守護者
-
意志化身
-
石板街惡徒
-
暗影削斬
-
煙霧元素
-
束縛之手
-
心靈蒸氣
-
洪水原祖
-
身分遭竊
-
汀洛瓦驚懼獸
-
反擊旋風
-
末日幽靈
[decklist]
Title: 克魯法的「巨龍術士現身」套牌（勇得頭目套牌）
Format:
4 張地塑曠野
9 張樹林
7 張山脈
4 張沼澤
2 張邊境巡林者
2 張龍語祭師
1 張爆焰巨龍
2 張吞食亞龍
3 張殘虐者幼雛
1 張王龍殘虐者
2 張火熱撲擊妖
1 張掠食巨龍
4 張吐卡散綠菌
2 張谷地拉奈獸
1 張火山龍
4 張巨龍食糧
4 張栽培
2 張勇得護符
1 張閃晶波濤
4 張靈魂熱火
[/decklist]
Title: 克魯法的「巨龍術士現身」套牌（勇得頭目套牌）
Format:
4 張地塑曠野
9 張樹林
7 張山脈
4 張沼澤
2 張邊境巡林者
2 張龍語祭師
1 張爆焰巨龍
2 張吞食亞龍
3 張殘虐者幼雛
1 張王龍殘虐者
2 張火熱撲擊妖
1 張掠食巨龍
4 張吐卡散綠菌
2 張谷地拉奈獸
1 張火山龍
4 張巨龍食糧
4 張栽培
2 張勇得護符
1 張閃晶波濤
4 張靈魂熱火
[/decklist]
解鎖卡牌
-
化身巨龍
-
火焰奔流
-
龍牙
-
邊境巡林者
-
閃晶波濤
-
火焰錘煉
-
掠食巨龍
-
殘虐者幼雛
-
渦心鼓動
-
勇得暴君卡瑟
-
巨龍宿巢
-
龍語祭師
-
火焰錘煉
-
火焰奔流
-
勇得戰巫師
-
龍語祭師
-
渦心鼓動
-
鼓戰食人魔
-
龍息
-
幼伴巨龍
-
吞噬力量
-
火焰奔流
-
禁咒焰
-
血辮妖精
-
龍穴蜘蛛
-
破咒貝西摩斯
-
神器異變
-
渦心鼓動
-
魍魎亞龍
-
育母巨龍
[decklist]
Title: 賈路的「獵手之力」套牌
Format:
24 張樹林
2 張棍棒巨魔
3 張賈路的旅伴
3 張暗寡婦
3 張卡隆尼亞多頭龍
2 張聖狼
3 張哨兵蜘蛛
1 張賈路的獸群
1 張威嚴元氣獸
2 張竹破咒
2 張增大
2 張獵捕弱者
2 張大自然的知識
2 張橫行
2 張橡樹形體
3 張捕食
1 張太古贈禮
2 張原野法師杖
[/decklist]
Title: 賈路的「獵手之力」套牌
Format:
24 張樹林
2 張棍棒巨魔
3 張賈路的旅伴
3 張暗寡婦
3 張卡隆尼亞多頭龍
2 張聖狼
3 張哨兵蜘蛛
1 張賈路的獸群
1 張威嚴元氣獸
2 張竹破咒
2 張增大
2 張獵捕弱者
2 張大自然的知識
2 張橫行
2 張橡樹形體
3 張捕食
1 張太古贈禮
2 張原野法師杖
[/decklist]
解鎖卡牌
-
幽獵領袖
-
亞龍皮塑師
-
原野法師杖
-
復甦
-
仇視
-
橫行
-
增大
-
革龜巴洛西
-
不朽見證人
-
原初靈
-
掠食流漿
-
生體蟻丘
-
野蠻召喚
-
威嚴元氣獸
-
不朽見證人
-
象靈引領
-
仇視
-
捕食
-
竹破咒
-
莽闖巴洛西
-
大自然的知識
-
雄膂
-
先驅方壬
-
壓倒性蹄響
-
生理韻律
-
獸侯騰揚
-
嚎吼鉻銅林亞龍
-
仇視
-
大自然的知識
-
隕蹄貝西摩斯
[decklist]
Title: 西吉斯蒙德的「艾維欣的榮耀」套牌（依尼翠頭目套牌）
Format:
25 張平原
1 張監管天使
1 張大天使
1 張教區鬥士
2 張註亡旅人
2 張年邁護教軍
2 張艾爾告審判官
2 張邪鬼獵人
1 張遊魂護持僧
2 張金夜指揮官
1 張馴良明師
1 張午夜哨兵
1 張安魂天使
2 張無私護教軍
3 張瑟班豪傑
2 張粗野群眾
1 張諸省使者
3 張集合鎮民
2 張崇聖
1 張純淨榮耀
2 張遺忘輪
2 張流放之徑
[/decklist]
Title: 西吉斯蒙德的「艾維欣的榮耀」套牌（依尼翠頭目套牌）
Format:
25 張平原
1 張監管天使
1 張大天使
1 張教區鬥士
2 張註亡旅人
2 張年邁護教軍
2 張艾爾告審判官
2 張邪鬼獵人
1 張遊魂護持僧
2 張金夜指揮官
1 張馴良明師
1 張午夜哨兵
1 張安魂天使
2 張無私護教軍
3 張瑟班豪傑
2 張粗野群眾
1 張諸省使者
3 張集合鎮民
2 張崇聖
1 張純淨榮耀
2 張遺忘輪
2 張流放之徑
[/decklist]
解鎖卡牌
-
月主教米凱耶
-
天使的慈悲
-
曙光熾天使
-
集合鎮民
-
純淨榮耀
-
教區鬥士
-
曙光熾天使
-
瑟班劫難論者
-
監管天使
-
希望天使艾維欣
-
瑟班守護者莎利雅
-
教區鬥士
-
三願戒指
-
馴良明師
-
邪鬼獵人
-
破邪天使
-
曙光熾天使
-
信念羈絆
-
奉獻漸增
-
虔誠祝願
-
護靈師
-
止咒高僧
-
復歸天使
-
神聖入土
-
精英審判官
-
不亡天使
-
殉道者的羈絆
-
瑟班守護者莎利雅
-
護靈師
-
微光牧者
[decklist]
Title: 傑斯的「心靈迷宮」套牌
Format:
25 張海島
2 張盲目幻象
1 張吮咒蛾螺
3 張薄紗幻象
3 張虛幻僕役
1 張傑斯的幻象
3 張幻象熊
1 張幻象巨龍
1 張幻象身影
2 張幽魅獸
2 張幽魅戰士
1 張狂攪元素
1 張傑斯的覓靈影
1 張取消
3 張幽閉恐怖症
1 張令其迷惘
2 張卜卦
1 張夢想破裂
2 張霜息
2 張反召喚
2 張心靈法師杖
[/decklist]
Title: 傑斯的「心靈迷宮」套牌
Format:
25 張海島
2 張盲目幻象
1 張吮咒蛾螺
3 張薄紗幻象
3 張虛幻僕役
1 張傑斯的幻象
3 張幻象熊
1 張幻象巨龍
1 張幻象身影
2 張幽魅獸
2 張幽魅戰士
1 張狂攪元素
1 張傑斯的覓靈影
1 張取消
3 張幽閉恐怖症
1 張令其迷惘
2 張卜卦
1 張夢想破裂
2 張霜息
2 張反召喚
2 張心靈法師杖
[/decklist]
解鎖卡牌
-
虛境之王
-
取消
-
反召喚
-
薄紗幻象
-
乙太擬體
-
隱匿哨兵
-
幻象身影
-
翠鳥彩釉
-
虛境之王
-
時胞飛獸
-
吮咒蛾螺
-
幻象身影
-
乙太擬體
-
虛境之王
-
隱匿哨兵
-
幻象身影
-
虛境之王
-
反召喚
-
翠鳥彩釉
-
庫維城霧影
-
羊化術
-
雙咒擊
-
地脈幽魅
-
入侵能手
-
虛幻天使
-
渴求思緒
-
乙太原質怪
-
反擊咒語
-
羊化術
-
全知全能
[decklist]
Title: 莉蓮娜的「死亡行者」套牌
Format:
26 張沼澤
2 張屠宰場食屍鬼
3 張黑貓
1 張可怖血妖
2 張屠夫食屍鬼
2 張戰墓食屍鬼
2 張肉囊劫掠者
1 張墓場匍屍
1 張墓地泰坦
1 張夢魘
1 張紗喚食屍鬼
2 張行屍
1 張莉蓮娜的撕肉獸
3 張殘酷復生
3 張送終刀鋒
1 張無盡亡者行列
2 張以血立契
1 張靈魂流血
2 張腐化卷鬚
1 張陰森重返
2 張死亡法師杖
[/decklist]
Title: 莉蓮娜的「死亡行者」套牌
Format:
26 張沼澤
2 張屠宰場食屍鬼
3 張黑貓
1 張可怖血妖
2 張屠夫食屍鬼
2 張戰墓食屍鬼
2 張肉囊劫掠者
1 張墓場匍屍
1 張墓地泰坦
1 張夢魘
1 張紗喚食屍鬼
2 張行屍
1 張莉蓮娜的撕肉獸
3 張殘酷復生
3 張送終刀鋒
1 張無盡亡者行列
2 張以血立契
1 張靈魂流血
2 張腐化卷鬚
1 張陰森重返
2 張死亡法師杖
[/decklist]
解鎖卡牌
-
殭屍末日戰
-
皺縮
-
毒藥瓶
-
殘酷復生
-
遠沼擲骨屍
-
墓場匍屍
-
基拉夫信差
-
不死生物大帝
-
無盡亡者行列
-
孽物米凱耶
-
墓場匍屍
-
死亡法師杖
-
腐化
-
活屍法
-
夢魘
-
基拉夫信差
-
探索墳場王侯
-
腐化
-
不死生物大帝
-
闇境興起
-
不死戰酋長
-
墓約
-
掘墳
-
殘肢毀傷
-
吸血鬼導師
-
致命雲群
-
化骨毒氣
-
墳場叛行
-
不死戰酋長
-
死亡爵主
[decklist]
Title: v
Format:
25 張樹林
1 張寇基雷工匠
4 張覓境妖精
4 張食草林鹿
2 張慕達雅先知
1 張鎢拉莫夷徑者
2 張皮拉卡亞龍
1 張太古泰坦
2 張鎢拉莫猛擊手
1 張背叛惡物
1 張孢子堆
1 張廣林多頭龍
2 張盡歸塵土
1 張奧札奇徵召
3 張探索大地
4 張坎尼之心探險
4 張徒長
[/decklist]
Title: v
Format:
25 張樹林
1 張寇基雷工匠
4 張覓境妖精
4 張食草林鹿
2 張慕達雅先知
1 張鎢拉莫夷徑者
2 張皮拉卡亞龍
1 張太古泰坦
2 張鎢拉莫猛擊手
1 張背叛惡物
1 張孢子堆
1 張廣林多頭龍
2 張盡歸塵土
1 張奧札奇徵召
3 張探索大地
4 張坎尼之心探險
4 張徒長
[/decklist]
解鎖卡牌
-
太古泰坦
-
富足收成
-
林生貝西摩斯
-
深入野境
-
探索大地
-
慕達雅先知
-
奧札奇徵召
-
撼地象
-
好鬥共感者
-
硬盔蟲大群
-
綠陽當空
-
烏金之眼
-
富足收成
-
茁壯儀式
-
茁壯儀式
-
寇基雷工匠
-
皮拉卡亞龍
-
林生貝西摩斯
-
復仇藤蔓
-
妖精吹笛手
-
糾纏
-
探險
-
活力
-
糾纏
-
妖精吹笛手
-
召獸陷阱
-
犁埋
-
撼地象
-
探險
-
尖牙銳爪
[decklist]
Title: 艾斯耐里克的「裂片妖母巢」套牌（山德拉頭目套牌）
Format:
4 張地塑曠野
9 張樹林
6 張山脈
5 張平原
2 張戰鬥裂片妖
2 張迅影裂片妖
1 張骨鐮裂片妖
3 張撼地裂片妖
1 張龐巨裂片妖
3 張掠食裂片妖
3 張裂片妖組構體
2 張哨兵裂片妖
3 張先擊裂片妖
1 張飛棘裂片妖
4 張栽培
2 張流放之徑
3 張徒長
3 張電震
3 張巢穴醒生
[/decklist]
Title: 艾斯耐里克的「裂片妖母巢」套牌（山德拉頭目套牌）
Format:
4 張地塑曠野
9 張樹林
6 張山脈
5 張平原
2 張戰鬥裂片妖
2 張迅影裂片妖
1 張骨鐮裂片妖
3 張撼地裂片妖
1 張龐巨裂片妖
3 張掠食裂片妖
3 張裂片妖組構體
2 張哨兵裂片妖
3 張先擊裂片妖
1 張飛棘裂片妖
4 張栽培
2 張流放之徑
3 張徒長
3 張電震
3 張巢穴醒生
[/decklist]
解鎖卡牌
-
龐巨裂片妖
-
不壞之身
-
火熱正義
-
戰鬥裂片妖
-
信念拘鎖
-
骨鐮裂片妖
-
分支
-
掠食裂片妖
-
不壞之身
-
同仇敵愾
-
流放之徑
-
毀天滅地
-
救生索
-
迅影裂片妖
-
野性搭檔
-
飛棘裂片妖
-
信念拘鎖
-
救生索
-
鏡身靈
-
適者生存
-
不壞之身
-
毀天滅地
-
分支
-
堅定勇氣
-
火熱正義
-
信念拘鎖
-
救生索
-
凶蠻打擊
-
野性搭檔
-
巨力通牒
[decklist]
Title: 阿耶尼的「明光守護者」套牌
Format:
25 張平原
1 張告誡天使
3 張阿耶尼暉擊僧
2 張靈氣法師
3 張六戰群之刃
1 張黎明元素
1 張獅群治療師
1 張寇族魂舞者
1 張牧民神話詩人
1 張經驗老到的元帥
2 張偵衛空獵者
1 張圖騰導狷羚
1 張阿耶尼的精衛
2 張晨擊神聖武士
1 張武裝飛騰
1 張天界披風
1 張上天眷顧
1 張神聖異變
1 張獅鷲引領
1 張不壞之身
1 張繫命
2 張和平主義
2 張撒拉的恩澤
2 張精魂披風
2 張太陽法師杖
[/decklist]
Title: 阿耶尼的「明光守護者」套牌
Format:
25 張平原
1 張告誡天使
3 張阿耶尼暉擊僧
2 張靈氣法師
3 張六戰群之刃
1 張黎明元素
1 張獅群治療師
1 張寇族魂舞者
1 張牧民神話詩人
1 張經驗老到的元帥
2 張偵衛空獵者
1 張圖騰導狷羚
1 張阿耶尼的精衛
2 張晨擊神聖武士
1 張武裝飛騰
1 張天界披風
1 張上天眷顧
1 張神聖異變
1 張獅鷲引領
1 張不壞之身
1 張繫命
2 張和平主義
2 張撒拉的恩澤
2 張精魂披風
2 張太陽法師杖
[/decklist]
解鎖卡牌
-
虛位印記
-
上天眷顧
-
經驗老到的元帥
-
靈佑法師
-
台地咒術師
-
和平主義
-
武裝飛騰
-
寇族魂舞者
-
三個夢想
-
天使命運
-
長劍熾天使
-
上天眷顧
-
守護者法印
-
台地咒術師
-
圖騰導狷羚
-
破曉冠冕
-
田園導師
-
和平主義
-
靜寂靈氣
-
終極神譴
-
傳揚福音
-
賤民
-
田園導師
-
至上權威
-
武裝飛騰
-
重新連繫
-
守護者法印
-
寇族魂舞者
-
神聖偏折
-
協力合作