[decklist]

Title: 茜卓的「火焰波濤」套牌

Format:



25 張山脈

2 張血祭元素

2 張茜卓的鳳凰

2 張緋紅法師

2 張火元素

1 張火翼鳳凰

3 張縱火鬼怪

1 張岩漿鳳凰

2 張瑞格沙火焰貓

1 張始卡克火鳥

3 張火炬邪鬼

4 張朝聖客之眼

2 張茜卓的暴怒

1 張火炎錐

1 張分解

1 張惹事人烈焰

2 張熔岩斧

2 張火焰柱

1 張炙熱矛

2 張火焰法師杖

[/decklist]

解鎖卡牌

煉獄 熔岩斧 火焰法師杖 火爐邪鬼 火僕役 烈焰掃射 猙獰熔岩術士 鳴火杖 瑞斯大熔爐 煉獄泰坦 胡亂推測 地動來襲 火爐邪鬼 猙獰熔岩術士 硫磺旋風 鳴火杖 惹事人烈焰 威脅恫嚇 火焰飛斬 茜卓的噴火靈 分解 最終一搏 火爐邪鬼 火僕役 令其回響 最終一搏 硫磺旋風 潛行報復者 鳴火杖 敵意

[decklist]

Title: 佐里斯拉夫的「底密爾面具」套牌（拉尼卡頭目套牌）

Format:



4 張地塑曠野

11 張海島

10 張沼澤

3 張吱叫老鼠

3 張底密爾公會法師

3 張莫洛伊

1 張古陵寢攝政

2 張貪吃老鼠

3 張監視仙子

3 張維多肯退散師

1 張復仇吸血鬼

1 張不息信標

2 張卜卦

1 張幻象鎧甲

4 張最終喘息

2 張心之衰

2 張眠夢咒

3 張洗清思想

1 張時光退潮

[/decklist]

解鎖卡牌

奪念團塊 腦葉切除 貪吃老鼠 幻象鎧甲 眠夢咒 吸血鬼印記 背信操絲 尋寶 古語術士 邪惡雙生子 請示死冥賢者 復仇吸血鬼 幻象鎧甲 湍急暗流 腦葉切除 背信操絲 假死 古語術士 遠古守護者 意志化身 石板街惡徒 暗影削斬 煙霧元素 束縛之手 心靈蒸氣 洪水原祖 身分遭竊 汀洛瓦驚懼獸 反擊旋風 末日幽靈

[decklist]

Title: 克魯法的「巨龍術士現身」套牌（勇得頭目套牌）

Format:



4 張地塑曠野

9 張樹林

7 張山脈

4 張沼澤

2 張邊境巡林者

2 張龍語祭師

1 張爆焰巨龍

2 張吞食亞龍

3 張殘虐者幼雛

1 張王龍殘虐者

2 張火熱撲擊妖

1 張掠食巨龍

4 張吐卡散綠菌

2 張谷地拉奈獸

1 張火山龍

4 張巨龍食糧

4 張栽培

2 張勇得護符

1 張閃晶波濤

4 張靈魂熱火

[/decklist]

解鎖卡牌

化身巨龍 火焰奔流 龍牙 邊境巡林者 閃晶波濤 火焰錘煉 掠食巨龍 殘虐者幼雛 渦心鼓動 勇得暴君卡瑟 巨龍宿巢 龍語祭師 火焰錘煉 火焰奔流 勇得戰巫師 龍語祭師 渦心鼓動 鼓戰食人魔 龍息 幼伴巨龍 吞噬力量 火焰奔流 禁咒焰 血辮妖精 龍穴蜘蛛 破咒貝西摩斯 神器異變 渦心鼓動 魍魎亞龍 育母巨龍

[decklist]

Title: 賈路的「獵手之力」套牌

Format:



24 張樹林

2 張棍棒巨魔

3 張賈路的旅伴

3 張暗寡婦

3 張卡隆尼亞多頭龍

2 張聖狼

3 張哨兵蜘蛛

1 張賈路的獸群

1 張威嚴元氣獸

2 張竹破咒

2 張增大

2 張獵捕弱者

2 張大自然的知識

2 張橫行

2 張橡樹形體

3 張捕食

1 張太古贈禮

2 張原野法師杖

[/decklist]

解鎖卡牌

幽獵領袖 亞龍皮塑師 原野法師杖 復甦 仇視 橫行 增大 革龜巴洛西 不朽見證人 原初靈 掠食流漿 生體蟻丘 野蠻召喚 威嚴元氣獸 不朽見證人 象靈引領 仇視 捕食 竹破咒 莽闖巴洛西 大自然的知識 雄膂 先驅方壬 壓倒性蹄響 生理韻律 獸侯騰揚 嚎吼鉻銅林亞龍 仇視 大自然的知識 隕蹄貝西摩斯

[decklist]

Title: 西吉斯蒙德的「艾維欣的榮耀」套牌（依尼翠頭目套牌）

Format:



25 張平原

1 張監管天使

1 張大天使

1 張教區鬥士

2 張註亡旅人

2 張年邁護教軍

2 張艾爾告審判官

2 張邪鬼獵人

1 張遊魂護持僧

2 張金夜指揮官

1 張馴良明師

1 張午夜哨兵

1 張安魂天使

2 張無私護教軍

3 張瑟班豪傑

2 張粗野群眾

1 張諸省使者

3 張集合鎮民

2 張崇聖

1 張純淨榮耀

2 張遺忘輪

2 張流放之徑

[/decklist]

解鎖卡牌

月主教米凱耶 天使的慈悲 曙光熾天使 集合鎮民 純淨榮耀 教區鬥士 曙光熾天使 瑟班劫難論者 監管天使 希望天使艾維欣 瑟班守護者莎利雅 教區鬥士 三願戒指 馴良明師 邪鬼獵人 破邪天使 曙光熾天使 信念羈絆 奉獻漸增 虔誠祝願 護靈師 止咒高僧 復歸天使 神聖入土 精英審判官 不亡天使 殉道者的羈絆 瑟班守護者莎利雅 護靈師 微光牧者

[decklist]

Title: 傑斯的「心靈迷宮」套牌

Format:



25 張海島

2 張盲目幻象

1 張吮咒蛾螺

3 張薄紗幻象

3 張虛幻僕役

1 張傑斯的幻象

3 張幻象熊

1 張幻象巨龍

1 張幻象身影

2 張幽魅獸

2 張幽魅戰士

1 張狂攪元素

1 張傑斯的覓靈影

1 張取消

3 張幽閉恐怖症

1 張令其迷惘

2 張卜卦

1 張夢想破裂

2 張霜息

2 張反召喚

2 張心靈法師杖

[/decklist]

解鎖卡牌

虛境之王 取消 反召喚 薄紗幻象 乙太擬體 隱匿哨兵 幻象身影 翠鳥彩釉 虛境之王 時胞飛獸 吮咒蛾螺 幻象身影 乙太擬體 虛境之王 隱匿哨兵 幻象身影 虛境之王 反召喚 翠鳥彩釉 庫維城霧影 羊化術 雙咒擊 地脈幽魅 入侵能手 虛幻天使 渴求思緒 乙太原質怪 反擊咒語 羊化術 全知全能

[decklist]

Title: 莉蓮娜的「死亡行者」套牌

Format:



26 張沼澤

2 張屠宰場食屍鬼

3 張黑貓

1 張可怖血妖

2 張屠夫食屍鬼

2 張戰墓食屍鬼

2 張肉囊劫掠者

1 張墓場匍屍

1 張墓地泰坦

1 張夢魘

1 張紗喚食屍鬼

2 張行屍

1 張莉蓮娜的撕肉獸

3 張殘酷復生

3 張送終刀鋒

1 張無盡亡者行列

2 張以血立契

1 張靈魂流血

2 張腐化卷鬚

1 張陰森重返

2 張死亡法師杖

[/decklist]

解鎖卡牌

殭屍末日戰 皺縮 毒藥瓶 殘酷復生 遠沼擲骨屍 墓場匍屍 基拉夫信差 不死生物大帝 無盡亡者行列 孽物米凱耶 墓場匍屍 死亡法師杖 腐化 活屍法 夢魘 基拉夫信差 探索墳場王侯 腐化 不死生物大帝 闇境興起 不死戰酋長 墓約 掘墳 殘肢毀傷 吸血鬼導師 致命雲群 化骨毒氣 墳場叛行 不死戰酋長 死亡爵主

[decklist]

Title: v

Format:



25 張樹林

1 張寇基雷工匠

4 張覓境妖精

4 張食草林鹿

2 張慕達雅先知

1 張鎢拉莫夷徑者

2 張皮拉卡亞龍

1 張太古泰坦

2 張鎢拉莫猛擊手

1 張背叛惡物

1 張孢子堆

1 張廣林多頭龍

2 張盡歸塵土

1 張奧札奇徵召

3 張探索大地

4 張坎尼之心探險

4 張徒長

[/decklist]

解鎖卡牌

太古泰坦 富足收成 林生貝西摩斯 深入野境 探索大地 慕達雅先知 奧札奇徵召 撼地象 好鬥共感者 硬盔蟲大群 綠陽當空 烏金之眼 富足收成 茁壯儀式 茁壯儀式 寇基雷工匠 皮拉卡亞龍 林生貝西摩斯 復仇藤蔓 妖精吹笛手 糾纏 探險 活力 糾纏 妖精吹笛手 召獸陷阱 犁埋 撼地象 探險 尖牙銳爪

[decklist]

Title: 艾斯耐里克的「裂片妖母巢」套牌（山德拉頭目套牌）

Format:



4 張地塑曠野

9 張樹林

6 張山脈

5 張平原

2 張戰鬥裂片妖

2 張迅影裂片妖

1 張骨鐮裂片妖

3 張撼地裂片妖

1 張龐巨裂片妖

3 張掠食裂片妖

3 張裂片妖組構體

2 張哨兵裂片妖

3 張先擊裂片妖

1 張飛棘裂片妖

4 張栽培

2 張流放之徑

3 張徒長

3 張電震

3 張巢穴醒生

[/decklist]

解鎖卡牌

龐巨裂片妖 不壞之身 火熱正義 戰鬥裂片妖 信念拘鎖 骨鐮裂片妖 分支 掠食裂片妖 不壞之身 同仇敵愾 流放之徑 毀天滅地 救生索 迅影裂片妖 野性搭檔 飛棘裂片妖 信念拘鎖 救生索 鏡身靈 適者生存 不壞之身 毀天滅地 分支 堅定勇氣 火熱正義 信念拘鎖 救生索 凶蠻打擊 野性搭檔 巨力通牒

[decklist]

Title: 阿耶尼的「明光守護者」套牌

Format:



25 張平原

1 張告誡天使

3 張阿耶尼暉擊僧

2 張靈氣法師

3 張六戰群之刃

1 張黎明元素

1 張獅群治療師

1 張寇族魂舞者

1 張牧民神話詩人

1 張經驗老到的元帥

2 張偵衛空獵者

1 張圖騰導狷羚

1 張阿耶尼的精衛

2 張晨擊神聖武士

1 張武裝飛騰

1 張天界披風

1 張上天眷顧

1 張神聖異變

1 張獅鷲引領

1 張不壞之身

1 張繫命

2 張和平主義

2 張撒拉的恩澤

2 張精魂披風

2 張太陽法師杖

[/decklist]

解鎖卡牌