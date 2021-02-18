學生們，上課啦！

幾週之後，最具聲望的斯翠海文魔法學校即將開學，而我們也很高興告訴你你獲選可以跟我們一起開始這段神秘的學習歷程！你代表了多重宇宙中最好及最光明的那一部分，而我們則代表那些正練習魔法技能準備大鳴大放成為魔法師的你所能獲得的一切知識。

身為新入學學生的一員，我們將會根據你的天賦及希望學習的領域把你分配到五個學院中的其中之一。選擇一個最適合你的學院是很重要的，今天我們也將幫助你踏上這段旅程！

所以，就讓我們來看看並瞭解這些最富名望的學院。別擔心，新生訓練會在你三月下旬入學時告訴你更多細節，而現在就讓我們四處看看哪些東西激發了你的好奇心！如果有時間，或許還可以偷偷一窺茂典閣裡最深處那浩瀚的咒語收藏！

學院

每個由龍長老所設立的學院皆有著與他們的同名的學院。我們的創始人是魔法及知識的典範，每個學校都努力達到他們的願景以及在魔法上的高度！我們今天並不會有機會跟創始人碰面，但如果運氣好的話，他們可能會在新生訓練時露臉！

謹慎地評估每個學院，並開始考慮要選哪一個吧！

衡鑑

衡鑑是孜孜不倦的研究者，也是勇敢的冒險家。熱情的學者們為歷史所著迷，透過遠古的神器及召喚上古的精靈來探索過去。對一部分的學生來說，過去是一幅值得有紀律研究的織錦。當其他人把織錦作為跳進被遺忘的墓穴時身披的披風之際，他們的座右銘是「永遠不要錯過任何一塊石頭」。

讓我們來看看強力的衡鑑魔法！

粹麗

粹麗是斯翠海文裡的劇場人，魔法是他們用來表現自己的方式。他們的咒語可以展現純然創意的壯麗，或是一絲不苟的藝術呈現。全世界就是他們的舞臺，不管創作是來自於意識或情緒，粹麗永遠可以讓你留下深刻的印象。他們的座右銘是「用元素表現自己」。

讓我們來看看強力的粹麗魔法！

量析

量析魔法師是巧妙的數學術士。他們學習規律、幾何及對稱來指揮基礎的自然力量。他們會在評估宇宙抽象特色時解魔術方塊，且可以倒著背出圓周率的每一位數。他們的座右銘是「數學就是魔法」。

讓我們來看看強力的量析魔法！

銀毫

銀毫掌握了文字的魔法，從慷慨激昂的戰歌到尖酸刻薄的辱罵咒文。有個性、令人害怕又堅忍不拔，這些魔法師是天生的領導者，有著可以救世也可害人的聰明腦袋和自然魅力。他們的座右銘是「犀利的風格，和超越常人的智商」。

讓我們來看看強力的銀毫魔法！

靡華

靡華是歌德生物學的專家。他們從活體上汲取精華—不管那代表了改善本質或剝削。靡華魔法師在家大多騎在殭屍鱷魚的背上，挑選適合毒藥的藥草，或在沼澤裡思考陰邪的笑話。他們的座右銘是「別怕弄髒你的手」。

讓我們來看看強力的靡華魔法！

秘典

不管選擇鑽研哪一個領域，你都可以獲得各式魔法大量咒語和知識的資源！有些咒語對小心翼翼的魔法師來說絕對都太過危險且強大，但在斯翠海文，我們更重視知識，因此保存了所有過去無與倫比的咒語！

這些收藏被我們放在稱為秘典的地方，包含了一系列從簡單的心靈咒語到令人看了就討厭的強力死亡咒語。我們把它們存放在茂典閣，而幸運的是黑玉教授和他的學生威爾及蘿婉從許多的巨著中篩出了其中一部分的內容。一般只有學生才能接觸到，但今天我們將破例向大家介紹。

除此之外，由我們還有很大一部分是外籍學生，秘典將會有所有語言的版本，但日文版還會有額外特別的東西！如果你想瞭解更多，今天稍晚可以點擊這裡 來查看。

我很確定你們對於秘典會有很多問題，以及想知道要如何取得。請把你的問題保留到最後，你等下會收到一本小冊子上面寫了秘典的更多細節。

介紹到此為止，有任何問題嗎？

關於斯翠海文的介紹到此告一段落，我將提供你們學校的地圖來讓你瞭解相關方位，同時還有一本小冊子來幫你們瞭解更多一般—但重要—的細節。我們期待幾週後與你在新生訓練中相見，並迫不及待要開始探索斯翠海文裡多重宇宙的魔法！

斯翠海文相關細節

如果你希望延伸在斯翠海文中所學到的東西，這裡有更多相關細節。

指揮官（2021 年版）

指揮官（2021 年版）裡將會有五副指揮官套牌，每副屬於一個學校。指揮官（2021 年版）裡會有 81 張新牌，每副套牌都會有搭配學院的自己顏色和主題 。

這五副套牌分別是：

銀毫筆鋒

粹麗風采

靡華巫法

衡鑒古物

量析確額

現在，我們還不能向你展示這些牌，因為它們包含了一些斯翠海文尚未準備公諸於世的秘密，但保持關注，我們將會在新生訓練時向你介紹這些套牌！

但我們現在可以告訴你的是從斯翠海文開始，指揮官套牌的包裝將會有一些改變。為配合減塑的方針，在本地牌店能買到的指揮官套牌將會使用較少的塑膠包裝—只有包牌的那一部分會是塑膠（我們也正在努力改善這個部分！）隨著時間接近你將會知道更多細節，但我們很興奮能先讓你們知道這個改變。

斯翠海文的包裝

造訪斯翠海文有多種不同的方式！從輪抽補充包、系列補充包到套裝及其他—也包括在售前現開賽時享受你所選擇學校的紅利—你有許多可以量身打造體驗的方式。當然，我們會在新生訓練時讓你知道更多的細節。

秘典的相關細節

想當然爾，對茂典閣的好奇自然會讓他得到最多的關注，我們當然也有讓你這麼做的好理由！隨著時間和空間的進程，我們有著龐大數量的咒語，而你將會在第一次造訪斯翠海文時接觸到其中 63 種！由於這些咒語出現在不同的時間，所以出現在 秘典裡並不會影響它們可以被使用的賽制。這也代表你不能在標準賽中使用 Demonic Tutor，但如果你在輪抽中開到了，那就盡情使用吧。

秘典將向所有人開放，每包輪抽補充包與系列補充包中都為秘典預留了位置，你一定能開出一張，而每包聚珍補充包則含有至少三張秘典！

秘典的日文版variant 將可以在日文版的輪抽、系列和聚珍補充包中開到，且所有語言的聚珍補充包裡都至少會有一張！

一般和日文版的 秘典牌都會有閃卡和—只能在聚珍補充包中找到的—新的蝕刻閃的版本。我們知道想保有自己茂典閣的你們會想要更多資訊，別著急，它們將會在三月下旬和斯翠海文 一同問世！