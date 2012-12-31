如果你最近才接觸魔法風雲會，或是想要重溫基本規則，請參見學學怎麼玩頁面。

拉尼卡時空是一個無窮無盡的大都會，當中有十個互相爭奪統治權的雙色公會。再訪拉尼卡讓魔法風雲會回到最受玩家喜愛的環境，並從十個雙色公會中精選五個上場較勁。兵臨古城為其他五個公會推出新卡牌和新策略：歐佐夫的黑白多金僧侶，底密爾的藍黑操弄師，古魯的紅綠噬獸，波洛斯的紅白軍團，以及析米克的藍綠生體術士。每個公會各有其理念、策略，以及代表性的機制。

多色：金色與混血

顧名思義，多色牌是具有多於一種顏色的牌。在兵臨古城之中，你將會發現兩種多色牌。你可能已經對「金色」牌非常熟悉，這是需要兩種或以上顏色才能施放的咒語：

龍獸翼融合體

金色牌簡單直接。龍獸翼融合體為藍綠雙色，需要一點綠色魔法力和一點藍色魔法力（以及另一點任何類型的魔法力）才能施放。任何會影響綠色咒語或藍色咒語的東西將會影響它；而會影響「非藍色」咒語的則不會影響它，因為它是藍色，即使它同時屬於另一種顏色也是如此。

此外，在兵臨古城中出現的還有混血牌，這種牌是在原本的拉尼卡環境中首次登場。

火樹族密使

你為其混血魔法力符號（ (r/g) ）支付費用時，可以支付一點其兩種顏色之一的魔法力，在此情況下為 R 或 G 。你不一定要為同一張牌上的所有混血魔法力符號支付同一種魔法力。因此，你施放火樹族密使時可以支付 RR ， GG ，或 RG 。

無論你利用哪種或哪些顏色的魔法力來施放它，火樹族密使都會是紅綠雙色。

「金色」和「混血」並非一種顏色，「多色」也非一種顏色。但有些效應可能提到多色牌。這包括任何具有多於一種顏色的牌，因此將會影響混血牌和金色牌。

歐佐夫集團：敲詐

歐佐夫公會由一群奸詐主教和富有貴族組成，專靠虔誠、欠債的信眾致富。敲詐機制可以把你的對手搾乾。

大教堂守衛

每當你施放咒語，就會觸發由你操控的永久物之敲詐異能。於觸發結算時，你將有機會支付 W 或 B 。（無論何種顏色的敲詐牌，都讓你以其中一種顏色支付。）如果你決定不支付費用，則什麼都不會發生。不過如果你有多餘的魔法力可支付，每位對手就會失去1點生命，而你將會獲得等量的生命。每次觸發至多讓你支付一點魔法力；你不能注入更多魔法力。

如果你操控數個具敲詐異能的永久物，則每一個都會分別觸發和結算。你可選擇每次觸發時是否要支付魔法力。因此，你可以支付的次數上限，是由你操控的永久物之敲詐異能觸發的總次數來決定。

底密爾會堂：暗碼

在地底城中，無論暗巷還是隧道，都有底密爾公會深不可測的情報網，將公會領袖的命令和咒語傳遍拉尼卡各個角落。

夜翼呼喚

於由你操控且具暗碼異能的咒語結算時，你可以將其放逐，並選擇一個由你操控的生物。然後，暗碼牌將會賦碼於該生物上，每當該生物對一位玩家造成戰鬥傷害時，其操控者就能複製所賦碼的牌，並施放此複製品且不需支付其魔法力費用。通常該生物的操控者會是你，但如果其他玩家獲得你的生物之操控權（例如由於 叛行 ），該生物就會把賦碼的咒語帶給新主人。

幾點細節：

複製賦碼的咒語後，它將會一直賦碼於該生物上（無論你是否施放複製品）。

如果多於一個咒語賦碼於同一個生物上，當該生物對玩家造成戰鬥傷害時，你可以複製其中一個咒語，也可以複製所有咒語。你可以按任意順序施放複製品。

觸發式異能所產生的複製品，不能賦碼於生物上。

如果你施放具暗碼異能的咒語、將它賦碼於生物上、以該生物進行攻擊，並以該生物造成傷害，你便可以在一回合內施放該咒語兩次。

咒語的指示必須按順序執行，因此將其放逐和將其賦碼於生物上，會是結算期間最後執行的操作。

以夜翼呼喚來說，最後一個指示代表你可以把咒語賦碼於該咒語剛產生的衍生生物上。

古魯部族：血激

古魯部族分散各處，他們的戰士經常出兵征戰，有時目的是開疆闢土，有時為的是搶奪寶物，有時單純只是喜歡打仗的感覺。具有血激異能的生物會非常渴望戰鬥，因此可能還沒等到你施放就出擊了。

筑塔族野豬

血激是一種異能提示，代表一種特別的起動式異能；當你的手牌中有一張具血激異能的生物牌時，就能利用該異能。每個血激異能都具有費用，必須支付特定的魔法力數量並棄掉該生物牌。這種異能指定攻擊生物為目標，意指它只能在戰鬥期間起動，並且只可以指定一個進行攻擊的生物為目標。

實際加成以具有血激異能的每張牌為準。筑塔族野豬是5/4，並賦予攻擊生物+5/+4。以尾擊凡爾西諾為例：

尾擊凡爾西諾

尾擊凡爾西諾是3/1並具有先攻異能，而其血激異能賦予攻擊生物+3/+1與先攻異能。

血激異能並非咒語，不能被只能反擊咒語的東西反擊。它會如常利用堆疊，且可以被回應。

波洛斯軍團：協戰

波洛斯擁有閃亮的武器和滿腔熱血。他們隊形整齊劃一，朝著拉尼卡的不法之徒進軍。具協戰異能的波洛斯生物，能在與伙伴並肩作戰時發揮最大戰鬥力。

波洛斯精兵

協戰是一種異能提示，代表一種特別的觸發式異能。當具協戰異能的生物與至少兩個其他生物進行攻擊時，其協戰異能就會觸發。每張牌的協戰異能加成數量各不相同，但觸發條件均一。

協戰異能會如常利用堆疊，且可以被回應。

析米克聯合：進化

析米克探索生命的奧秘，利用進化關鍵字加速自己的作品、甚至是自己的進化速度。

雲鰭掠食者

進化是一種觸發式異能，每當另一個生物在你的操控下進戰場時，此異能就會觸發。於異能觸發時，你將會比較新生物與進化生物的力量，以及新生物與進化生物的防禦力。如果其中之一或兩者的值都低於新生物，此異能就會觸發。（每個生物進戰場時，它只能觸發一次，即使該生物的力量和防禦力都較高也是如此）。

於此異能進入堆疊，且玩家有機會回應它之後，它便會結算。如果新生物的力量和／或防禦力還是比較高，你將會在進化生物上放置一個+1/+1指示物。

如果數個生物同時進戰場（例如因為它們是衍生物），則每一個進化異能都會分別觸發，且觸發逐一結算。

舉例來說，你操控雲鰭掠食者，且某個效應將三個2/2生物放進戰場。這些生物的力量和／或防禦力都高於雲鰭掠食者，因此進化異能會觸發三次。第一次觸發結算時，雲鰭掠食者獲得一個+1/+1指示物。第二次觸發結算時，雲鰭掠食者成為1/2。第二個2/2衍生生物的防禦力已經沒有超過雲鰭掠食者了，但是力量仍然比較強，所以雲鰭掠食者又得到一個+1/+1指示物。當第三次觸發結算時，該2/2衍生生物的力量和防禦力都不高於此時已是2/3的雲鰭掠食者，因此不會添加+1/+1指示物。

門

多色牌對你的魔法力之需求比較高，因此兵臨古城包含稱為「門」的五種普通牌「雙色地」，也就是可橫置產生兩種不同顏色魔法力中任一色的地。

歐佐夫公會門

歐佐夫公會門需橫置進戰場，且可以橫置以產生 W 或 B 。它不具 平原 或 沼澤 類別，但具有地類別：門。身為一個門～類似於身為一個妖精～本身並沒有任何意義，但這是系列中其他牌會檢查的條件。擁有門有何好處？

閘門陰魂

閘門陰魂和許多陰魂一樣具有某種異能，只要支付黑色魔法力，就能增強力量與防禦力。但閘門陰魂還有另一個異能可讓你橫置任何門，且這個門可產生何種顏色的魔法力並不重要。

當你如此作時，橫置門的目的不是為了產生魔法力。橫置門可以產生魔法力，也可以用來支付閘門陰魂的異能費用，但兩者不可兼得。