一切美好事物都會終結。阿芒凱的世界也是如此。法老神已履行回歸的承諾。不幸的是，擁有光榮來世的承諾，卻並不如人人所想那樣。尼可波拉斯獲得了其完美的殭屍軍隊，其他人則因為那雄偉的弧角而處於劣勢。幻滅時刻的新異能頌揚了波拉斯迄今最大的勝利。墳墓場仍是一大重點，生物會在那裡死去活來。讓我們看看有什麼正在等著我們。

永生

在拿塔蒙城中，木乃伊是已被接受的日常生活一部分。上一個系列的遺存異能為你的生物賦予第二次生命。新的永生異能很相似。具永生異能的生物可以化為殭屍重生。但這一次他們並非簡單而無頭腦的僕人。它們是波拉斯的永生者：致命的不死者悍將，具有超越往生的超凡力量。

正如遺存一般，永生屬於起動式異能，如果具永生異能的生物牌在你的墳墓場中，你便可以起動該異能。要起動異能，你將要支付永生費用，並從你的墳墓場放逐該張具永生異能的牌。你可以在自己能施放巫術的任何時機下這樣做，也就是在你的行動階段且沒有其他事情發生的情況下。正如遺存一般，使用永生異能並非施放咒語。能反擊咒語的東西不會對永生異能起作用。

當異能結算時，你派出一個該牌複製品的衍生物。如你所料，這位存在了數千年的巨龍鵬洛客具有強大的力量且極端邪惡；而成為他的鬥士自然也會經歷一些令人「愉悅」的變化。永生者是不死的，因此他們會在原本的生物類別之外，額外具有殭屍此類別。它們只會侍奉尼可波拉斯一人，所以它們會變成黑色以取代之前的顏色。正如具遺存異能的生物一般，他們還會失去其魔法力費用。

以下是最精彩的部分：該衍生物會成為4/4，而非其印製的力量和防禦力（這個數字較小一些）。許多具永生異能的生物所具有的異能會因其力量增大而變得更強。即使對手能夠解決你的永生生物，但再次面對它們會更加棘手。

還記得那些我們為了突出已遺存生物的殭屍面貌而特別印製的衍生物嗎？如果你想知道我們是不是也為永生作了同樣處理，那麼告訴你一個好消息：沒錯，我們確實這麼做了。每個具永生異能的生物都會有一個相應的衍生物。

這些衍生物是可選用的遊戲配件。如果你沒有適當的衍生物或不想使用衍生物的話，便不需使用。但如果你喜歡身邊圍繞著飾以拉佐特石的配件並取得華美勝利，這自然再好不過。

折磨

法老神的軍團富破壞性且惡毒，是你不會邀請參加派對的那種人。但你可能只是去錯了派對。無論如何，如果波拉斯的手下要攻擊你，那鐵定不會有好結果。新的折磨異能保證了這一點。

永生胡狼人進行攻擊，會使對手進退兩難。如果他們不進行阻擋，永生胡狼人便可造成戰鬥傷害。如果進行阻擋，卻必然會失去1點生命。具折磨異能的不同生物有著不同的折磨數字，並會導致對手失去不同數量的生命。折磨異能只能在每次戰鬥中觸發至多一次，且與多少生物阻擋該具折磨異能的生物無關。

耗竭

曾經使用阿芒凱卡牌的人，將會很熟悉耗竭。你還記得阿芒凱吧？在那時，這裡的燦爛文明尚未潰滅。多美好的時光啊。

耗竭在幻滅時刻中復出，並出現在能於攻擊時被耗竭的牌上。這意味著它們在你的下一個重置步驟中會繼續保持已橫置的狀態，但是作為交換，會觸發異能並產生一些正面的效應。上次耗竭象徵著為法老神服務而付出超凡的努力，而這一次它主要代表著為了能在法老神的怒火中存活下來而盡自己的一切所能。

對於這種牌而言，決定是否耗竭該生物是在將其宣告為攻擊者時進行。但是，幻滅時刻為耗竭引進了新變化。在系列中的某些牌上，耗竭生物會作為起動式異能的費用。

在綠洲儀式師等卡牌上，是否耗竭生物的決定是在你起動其最後一個異能時作出的。某些牌的異能會在「每當你耗竭任一生物」而不只是耗竭其本身時觸發。無論生物是因為其進行攻擊或起動自身異能而被耗竭，這些異能都會觸發。

正如之前一樣，如果你有方法在進入你的下一個重置步驟之前重置你被耗竭的生物，那麼要你的生物維持橫置的規則將不會生效！法老神再一次對你的機智展露出微笑，然後也許會給你來一巴掌。這樣的法老神還挺有趣的。

沙漠

阿芒凱系列中已經有過一些沙漠，但如果你覺得那些沙漠預示了本系列中的一個重要主題，那麼你猜對了！幻滅時刻中有著相當數量具有沙漠地類別的非基本地，且包含了一組具循環異能的沙漠。

沙漠本身並無任何含義，但系列中的一些牌會在你操控沙漠或你的墳墓場中有沙漠牌時為你帶來加成。

會檢查墳墓場是件好事，這樣你在遊戲早期要把沙漠循環掉時就不需煩心了。妥善結合沙漠以及和沙漠有互動的牌，就能迅速將對手埋葬在黃沙之下。

終結時刻

尼可波拉斯總會在其所到之處帶來混亂和破壞，是時候讓你的魔法風雲會套牌借助此等力量了。我們已經看到了將會發生的一些大事，但正如我之前所言，還有更多精彩內容登場。請繼續享受預覽週的其他內容，我們在售前賽上見吧！