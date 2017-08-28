鵬洛客，好消息來了！你旅途的下一站來到了依夏蘭。這裡有著茂密叢林、磅礴水路和豐富珍寶，靜待各位前往探索。除了珍寶之外，此處還有一座失落的黃金城歐拉茲卡，其中蘊涵著超乎想像的力量。其實這個世界是個度假的好去處，只是現在大家都在為爭先找到並佔據歐拉茲卡而大打出手，很容易就會敗興而歸。但各位無需擔心。們接著就要為大家講解要點，確保大家能夠在這片風險與美景並存的天堂中順利生存，發展壯大。

烈陽帝國（和麾下的憤怒恐龍！）

烈陽帝國的戰士熟知如何在戰場上指揮令人生畏的恐龍。恐龍的標誌性機制是激怒。它屬於異能提示，具有此類異能的恐龍在受到傷害時，該異能就會觸發。你絕不會想去惹毛恐龍。

確保能讓你的恐龍受到傷害的可靠方式之一，便是指揮他們向對手的小生物沖去。對大多數恐龍來說，「對手」和「小」一起加在生物前面算是贅詞。不過本系列中也還有其他能讓你隨意激怒自己恐龍的巧妙辦法。就算恐龍受到了致命傷害，激怒異能也會觸發，但我不建議你這麼做。死掉的恐龍沒有活著的恐龍能打。總而言之，吼！！！

莽霸聯盟（和麾下的劫掠海盜！）

如果你是莽霸聯盟的一名海盜，你會千方百計地搜刮珍寶。這就是你要做的一切。如果你想要在搜刮珍寶的時候偷懶，比如說少出一成五或更多的力，那麼直接去攻擊那些有珍寶的人就好了。突擊機制會為你的勇猛侵襲帶來回報。

突襲異能會關心你在自己的回合中是否曾以生物攻擊，但關心的形式不盡相同。正因如此，請仔細閱讀每個突襲異能的敘述，確保清楚瞭解所得回報。通常來說，像必達艦隊拷問人這類生物放在戰鬥後的行動階段再施放會比較好。

突擊異能並不在乎你以多少個生物攻擊。如果你派手下四個生物衝鋒陷陣，然後再於戰鬥後施放必達艦隊拷問人，它的異能也只會觸發一次，而不是四次。突擊異能也不關心那個攻擊生物的下場如何。也許它活過了戰鬥，也許它已英勇犧牲，也許已被移回手上。也許它已改投他人（叛徒！）。只要你用那個生物攻擊過，對突擊異能來說就足夠了。

你可能會想，「嘿，攻擊不是什麼壞事。我肯定會多打幾次。但是…你提過有珍寶。珍寶在哪？」我就等你問這個問題。

每個珍寶都是一個無色神器，你能夠橫置並犧牲之來「兌現」一點任意顏色的魔法力。珍寶既是衍生物的名稱，也是它的神器類別。本系列中的一些牌會派出珍寶衍生物，能為你補充所需資源，以在競爭中脫穎而出。總而言之，唷嗬！！！

川流使（和麾下的匿蹤人魚！）

人魚的戰略就是圍繞「自身難以被阻擋」與「通過+1/+1指示物成長壯大」做文章。它們並沒有新的關鍵字，因此本文中也沒有這一勢力的預覽牌。如果你是人魚愛好者，別著急，商店裡有諸多好康等你選購。不過那商店可能在水下。

暮影軍團（和麾下的饑渴吸血鬼！）

跟人魚一樣，本系列中的吸血鬼也沒有新的關鍵字。吸血鬼的戰略則是圍繞生命得失做文章。如果你選擇侍奉軍團，你將可以支付生命來換取強大效應，而後利用系命和其他異能加回生命，最終將敵人的生命吮吸殆盡。

一同勘察！

依夏蘭有許多事物等待各位發現，而全新的關鍵字動作勘察能幫你發現新天地，為部隊助力。不過別擔心，勘察並不會弄髒你的手。因為實際上會是你的生物代你前往。

如果某個由你操控的生物受命勘察，你就展示你的牌庫頂牌。如果所展示的是地牌，則代表你的生物為你發現了全新疆域，因此可以將該牌放進手中。如果該牌並非地牌，則代表你的生物空手（空翼、空爪、空掌等等）而歸，但仍會因前往勘察而獲益。具體說來，你會在它上面放置一個+1/+1指示物。然後，你決定是要將這張非地牌放回原位（牌庫頂）還是置入墳墓場。

許多生物（例如提莎娜的探路人）是因為他們進戰場時觸發的異能讓其勘察而行其事。生物也有可能因為起動式異能的效應而進行勘察。無論是哪種情況，如果當異能結算時，相關生物已不在戰場上，它仍能進行勘察。如果你展示的是地牌，你仍能將它置於你手上。如果你展示的是非地牌，則你無法在現已消失的生物上放置+1/+1指示物，但你仍能決定是要將該牌放回還是置入墳墓場。

本系列中還有部分牌張具有會於「每當一個由你操控的生物勘察時」觸發的異能。就算某生物如前所述先離開戰場再進行勘察，這類異能而言也依然會觸發。這裡值得探索的東西可多了。動手開工！

揚帆起航！

載具在依夏蘭系列中回歸，準備好搭載你的大軍駛向勝利。

自上次出現以來，載具的運作機制並無任何改變。我已經在介紹卡拉德許機制的文章中談到過載具，所以在此我打算引用自己的文章，但稍有編輯：

每個載具在開始時都只是神器。可以說，它們是具有潛力的神器。但它們沒辦法發動自己殺向對手。就連 卡拉德許 依夏蘭都還沒有成熟的無人駕駛 車輛 海盜船技術。每個載具都具有搭載異能，能將它變成神器生物。

只要橫置任意數量由你操控的生物，確保那些生物的總力量等於或大於搭載後面的數字，就能起動搭載異能。由於搭載異能不使用橫置符號，你可以橫置任何由你操控的未橫置生物，即使是剛進入戰場的也可以。你甚至可以橫置已變成生物的載具來搭載另一個載具。

發現嶄新…一面

雙面牌也同樣在依夏蘭系列中回歸。但本系列中的雙面牌展現的不是生物在不同形態之間的轉化，而是在於突顯探索的傳說與工具。

雙面牌相關的規則在本系列中並沒有任何變動。如果你之前已熟悉雙面牌的運作方式，那這些新牌也難不倒你。其中一點全新變化（如藏寶圖／藏寶海灣所示），便是其背面是地。而且不僅僅是普通的地，而是一面帶有漂亮地圖樣式的地。「永久物轉化為地」此事與「使用地」並不相同。藏寶海灣沒有重新進入戰場，且其也不會算進你在該回合中已使用的地數當中。

請記住，將某張已橫置的牌轉化到另一面並不會將之重置。因此如果你橫置藏寶圖以起動其異能，然後它轉化，則你找到的藏寶海灣是橫置的。不過這全是珍寶！

如果你是第一次接觸雙面牌，請參閱這部分的簡單介紹：每張雙面牌都有一個正面。就依夏蘭所有的雙面牌來說，就是左上角有羅盤標誌的那一面。這一面便是其初始牌面，該永久物最初便是以此面朝上進入戰場。如果有異能讓你轉化此永久物，則你將它翻過來，好讓另一面朝上。永久物眼下的樣子及其功能，由其當前朝上的那一面來確定。

你無法以背面朝上的方式來使用依夏蘭的任何雙面牌。當雙面牌不在戰場上時，它只有其正面的特徵。因此，如果有咒語讓你從你的牌庫中搜尋一張地牌，則你無法找到藏寶圖／藏寶海灣。但如果是讓你搜尋神器牌的咒語，則你就能找到此牌。

傳奇的鵬洛客

你看到過本系列的鵬洛客了嗎？來看看傑斯吧！

重點看看他嶄新的類別欄！傳奇鵬洛客～傑斯。你肯定有很多問題要問。讓我們來逐一解答。

從本系列開始，所有過去、現在、將來的鵬洛客都會具有傳奇此超類別。他們需遵循「傳奇規則」。「鵬洛客獨一無二規則」即將作古。這是什麼意思？簡而言之，原本對傳奇生物的所有規定，如今也適用於傳奇鵬洛客。

在新規則下，如果某玩家操控了多個具有相同名稱的鵬洛客，則該玩家需從中選擇留下一個，並將其餘的置入各自擁有者的墳墓場。也就是說，如果你已操控揭秘師傑斯，然後再施放流離謀士傑斯，則你能同時操控這兩個傑斯。

鵬洛客仍會具有鵬洛客類別（傑斯、妮莎、波拉斯等）。不過，如今已沒有規則會利用這些類別來限制玩家能夠留下的永久物。而傑斯敗退此類牌仍能繼續在敘述中提及這一副類別。

歐拉茲卡在等待！

恐龍。海盜。人魚。吸血鬼。請謹慎選擇伴侶，好的副手能讓你依夏蘭尋寶之旅事半功倍。或帶上三兩好友，一起去參加售前賽。祝你好運！